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Tipsport extraliga 2026/27

POHLED: Nastal čas. Jágr už se na novou sezonu nechystá, Kladno to potřebuje

Robert Rampa
  8:00

Jaromír Jágr sleduje souboj Kladna s Libercem. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Dokud se Kladno potácelo v extraligových nížinách a topilo v barážových bažinách, Jaromír Jágr – legendární hokejový útočník a majitel v jednom – působil jako spása. Rytíř, který se zjeví v době nejvyšší potřeby a i bez kdovíjaké rychlosti pořád na ledě vyčnívá a rozhoduje zápasy.

Stejně tak klub zachránil nesčetněkrát svými rozhodnutími jako manažer.

A u toho by od nové sezony mělo zůstat. Jágr v roli minoritního vlastníka a člověka, který pomáhá realizačnímu týmu z kanceláře.

Vše nasvědčuje tomu, že pro Jágra jako útočníka v Kladně místo už v podstatě není. Nehledě na to, o jak výjimečného hráče jde. Důvěryhodné zdroje iDNES.cz hovoří o tom, že Jágr se na rozdíl o minulých sezon na nový ročník extraligy prakticky nepřipravuje. Jistě, pořád se udržuje v kondici, tu a tam se sklouzne v bruslích, ale to už spíš jen sporadicky.

Dílek do skládačky v pondělí přidal i nový kladenský trenér Radim Rulík. „Já ho beru jako majitele. Konkrétně (o možnosti hrát) jsme spolu nemluvili,“ prohlásil Rulík, který si potrpí na bruslení, intenzitu a neustálý pohyb. I to je faktor, který napoví. Kladno oficiálně začalo přípravu na ledě, sešel se celý tým včetně největší posily v podobě obránce Michala Kempného.

Kouč Radim Rulík dává pokyny na tréninku Kladna.

K Rytířům se na léto připojili z NHL brankář Dan Vladař a obránce Radko Gudas. Jágr chyběl, na Instagramu místo toho o víkendu zveřejnil video ze setkání s nejlepším americkým MMA zápasníkem Jonem Jonesem. Ne že by se Jágr nemohl připojit v dalších týdnech, otázkou je: potřebuje to Kladno? Chce to?

Majitel klubu Tomáš Drastil nedávno pro iDNES Premium jasně řekl, že tým staví tak, aby dřív nebo později došel k titulu. Nedávní reprezentační trenéři Radim Rulík s Tomášem Plekancem, Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem mu k tomu mají pomoct.

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„Přichází bojovat o nejvyšší příčky. Od doby, co jsem klub koupil, deklaruji, že chci z Kladna vybudovat lákavou adresu a že pomůžu splnit sen všech fanoušků. Noví trenéři jsou jedním ze základních kamenů,“ prohlásil majitel.

Rovněž Rulík mluví cílevědomě, byť opatrněji: „Ambice jsou vždycky nejvyšší, to je jasné. Konkurence bude obrovská, ale chceme, aby to hráče bavilo a abychom navázali na předkolo z minulé sezony a posunuli to.“

Kladno, 24. 10. 2025. Rytíři Kladno - HC Olomouc. Jaromír Jágr.

Čtyřiapadesátiletý Jágr odehrál poslední zápas 21. prosince, za kalendářní rok 2025 nastoupil do necelých třiceti zápasů, přičemž vstřelil dva góly.

Podle zpráv z týmu si kromě zdravotních komplikací sám vyhodnotil, že kvalita extraligy se až příliš posunula a on už týmu nemůže pomoct, jak by si přál.

Je to pochopitelné a logické a oznámení o konci kariéry by v dohledné době jednoduše nepřekvapilo. Vždyť sám letos v únoru řekl: „Mě už (fanoušci na ledě) neuvidí. Asi ne. To by se musel stát nějaký zázrak.“

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Svá slova později mírnil, že kariéru oficiálně neuzavřel, ale zároveň dodával, že mu už tvrdá příprava kvůli pár minutám na ledě nedává smysl.

Pokud chce Kladno pomýšlet třeba na postup do čtvrtfinále, musí se samo posunout. Začít novou éru bez Jágra. Jen se podívejte, jak ostatní posilují a kdo se vrací ze zahraničí.

Extraliga ve světě pořád nepatří mezi bůhvíjak uznávané soutěže. Je spíš přehlížená, experti ji berou za ligu pro starší hráče, kde se nedává prostor mladým, nemyslí se na budoucnost, až na výjimky se nevychovávají mladé hvězdy.

Kouč Radim Rulík dává pokyny na tréninku Kladna.

Její kvalita ale nesporně stoupla, a to se nemusíme bavit jen o úplné špičce. Jak by Kladno s Jágrem chtělo stíhat bránit pardubickou letku, sparťana Chlapíka, třinecké reprezentanty? Posouvají se i méně exponované týmy jako Karlovy Vary a České Budějovice.

„Pro ligu je to samozřejmě přínos, pro nás bude soupeření strašně těžké. Je potřeba, abychom jediný den nepromarnili a vymáčkli ze sebe pokaždé maximum,“ prohlásil Rulík. Co by Jágrovi zbývalo? Vzal by kvůli prodloužení kariéry angažmá v první lize?

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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