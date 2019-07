Jágr: Že jsem Hrdinu zklamal? Už jsem si v Česku na cestu do pekla zvykl

A několikrát během rozhovoru vystřídal vážnou tvář s širokým úsměvem.

Vnímáte, že po návratu z Ameriky do Česka se k vašim krokům vyjadřuje čím dál více lidí? Třeba teď Jiří Hrdina pro Deník N řekl, že jste ho zklamal.

Dáváš mi otázku, na kterou můžu odpovídat deset minut. Nečetl jsem to. I když mám Jirku Hrdinu rád, pořád je to názor člověka, který si možná něco přečetl a nemá další informace. Že mě lidi strkají na určitou stranu, aniž bych se jakkoliv sám vyjádřil, na to jsem si za rok a půl v Česku zvykl. Ale neznamená to, že s tím souhlasím. My se pořád rozdělujeme.

Jak?

Když nemáš stejný názor, jsi proti mně. Neexistuje diskuse, respekt k druhému názoru a pochopení. Nemáš stejný názor jako já? Nemám tě rád. To je cesta do pekla. Vadí mi. Ale Jirku mám rád a vždy ho rád mít budu, i když řekl, že jsem ho zklamal. Jsem zodpovědný za lidi, co tu pracujou, a nikdo neví, proč jsem do Číny jel. S politikou to nemělo nic společného. Jestli se některým lidem hodilo, že mě díky tomu někam zařadili, je jejich věc. Nebudu trávit čas vysvětlováním někomu, kdo ani neposlouchá.

Vás lidi poslouchají...

Je to zbytečný a nikomu to nepomůže. Zjistil jsem, že lidi neposlouchají, co říkáš. Všiml jsem si, že během rozhovorů melou pořád to samé. Nemají argumenty, nechtějí diskutovat. Není moc lidí, kteří mají názor a dokážou ho po diskusi změnit.

Tušíte proč?

Ego? Hrdost? Nevím. Neřeším. Neznamená to, že nebudu mít Jirku rád. Naopak. Nevadí mi to. V životě mi pomohl. Že jsem někoho zklamal, aniž by stoprocentně věděl proč... Vím, jak novináři dokážou realitu zkreslit.

Do Číny teď pojede za NHL jako ambasador Rus Alex Ovečkin, nepotkáte se náhodou?

Mě by spíš zajímalo, co na to říkají fanoušci v Rusku, že pojede do Číny.

To já nevím.

Tak vidíš.

Tomáš Plekanec zvolil brněnskou Kometu, asi bude chybět, že?

Ptá se mě na to spousta lidí. Odpovím na to naposledy. Existovala dohoda mezi Brnem, Kladnem a Plekym. Že Plekanec zradil, jak píšou různě lidi? V žádným případě! To bych vůbec neřekl. Nikdo žádnou dohodu neporušil. V play off nám hrozně pomohl, za to jsme moc rádi. Že chce hrát ještě na vysoké úrovni, to mu nemůže nikdo zazlívat. A nikde není řečeno, že se po určité době nemůže vrátit.

Jako jeden z důvodů uvedl, že mladíci v Kladně mají mentora ve vás, on chce být mentorem také. Rozumíte mu? Měl k takové roli blízko už v Kladně?

To se těžko srovnává. Nejde o vztah učitel - žák. Jste mentorem už jen tím, že v týmu jste. Záleží na mladých hráčích, co si od tebe vezmou. Těžko jim něco vnucovat. Buď pro ně v týmu, oni od tebe odkoukají.

Tomáš Plekanec s Jágrem v dresu Kladna.

Očekává Kladno ještě další posily?

Do startu sezony je dlouhá doba, může se stát cokoliv. Spousta hráčů v týmech zjistí, že budou hrát čtvrtou lajnu... Z vlastní zkušenosti vím, že to nefunguje. Když jsem v NHL přestoupil do Rangers, Mark Messier hrál čtvrtou lajnu. A klub byl bez play off.

Kladno má menší hřiště, sázíte, že se zde bude hrát ostatním hůř?

Můžou nás porážet, ale můžu zaručit, že se suchým trikem domů neodjedou. Bude to všechny bolet. Takhle je mužstvo složené.

Jak se sám cítíte, když vážíte 121 kilogramů?

Mám o patnáct kilo víc, než jsem míval na Floridě. Zkoušel jsi někdy jít s vestou? Ani nemůžeš chodit. Věřím, že shodím. Optimální je do startu 105 kilo třeba.

Vidíte, MMA zápasník Karlos Vémola, váš známý, to shodí za noc.

Nojo, ale druhý den je má zpátky (směje se). To bych shazoval na každý zápas.

Jak dlouho bude trvat, než se dostanete do ideální formy?

Do Vánoc? (opět se směje) Počítám, že od začátku ligy nastoupím, ideální forma přijde o Vánocích. Doufám.

Co od sebe v extralize očekáváte?

Nic. Nejsem naštvaný, že mi zatím není dobře. Jsem rád, že mi na prvním tréninku bylo špatně. Horší by bylo, kdybych se cítil dobře. Myslel bych si, že jsem superman. Vždycky jsem měl vůli přinutit se, když byla kritická situace.



A jaké požadavky máte na mladé mužstvo?

Upřímně? Já nevím, jdu do neznáma. Extraligu jsem hrál před sedmi lety během výluky NHL. Měl jsem natrénováno, v zámoří jsem ještě hrál důstojnou roli. Extraliga pro mě nebude jednoduchá, ale obavy nemám. Věřím. Už v baráži jsem věřil, když všichni říkali, že nemáme absolutně žádnou šanci. Já byl stoprocentně přesvědčený.

Chcete hrát o víc než jen o záchranu?

Tohle je sport. Peníze ti nic nezaručí. Někdy hladovější hráči, co chtějí něco dokázat, jen nejsou tak talentovaní, jsou lepší. Víš, co od nich očekávat. Od talentovaných náladových to zase nevíš. Extraligy se nebojím, mám respekt.

Jakou roli máte pro Davida Stacha? Ten měl podepsáno ve Spartě, ale z osobních důvodů smlouvu zrušil a podepsal v Kladně.

Jsme rádi, že tu je. Bude hrát první lajnu, centra. Nahradí Plekyho.

A role pro Kanaďana Brendana O’Donnella?

Jako Kanaďan je zvyklý na malé hřiště. Umí dát gól. Kolik jich dal minulou sezonu v EBEL?

Třicet tři.

Ve čtyřiceti třech zápasech! Tyjo. Kdybych byl v top formě a dal to v naší první lize, tak by to bylo velké.

Už jste se byl podívat na čínský tým, který bude hrát třetí nejvyšší ligu? Někteří hráči tu chodili kolem stadionu.

Číňani... Naše farma. Kdo nebude hrát v prvním mužstvu, půjde do Číny (směje se). Ale ne, neviděl.