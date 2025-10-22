„Teď na ní nazrál čas. Je období, kdy končím určitou etapu života, díky které mě lidé sledovali a stali se mými fanoušky. Věřím, že spoustu z nich od 90. let, ti to všechno prožili se mnou,“ vzpomíná Jágr, jenž v minulém týdnu naskočil do dvou extraligových utkání a opět se vrátil na led.
Dobře si přitom uvědomuje, že může kdykoli dojít k utnutí dalšího ze série comebacků na Kladně. Návrat tentokrát přišel po zdravotních problémech, bolestech, a tedy i nutně horší přípravě.
Jak mívá proslulý křídelník ve zvyku, dopodrobna hloubá. Zejména pak od chvíle, co mu v únoru 2024 vyvěsili dres pod strop haly v Pittsburghu.
„Tam jsem si dával otázku, proč zrovna já tady teď stojím a musím zažívat takový večer. Jestli to byla náhoda? Můžu za to já, kdo má největší zásluhu? Nebo rodiče, kteří obětovali život pro to, abych ho já měl lepší? Všechno je to o propojenosti víry a sportu.“
Co se ve vás odehrávalo teď, při dalším návratu na led?
O pocity ani nejde. Měl jsem zdravotní problémy se zády, musel se mi obstříknout nerv, abych zvládl bezbolestně trénovat. Pak jsem se ještě zranil, vracel se a trochu zhubl, takže nemám takovou sílu. Ale uvidím, kolik budu mít času, jestli se vrátím do nějaké optimální formy, abych mužstvu pomohl. Beru to ze dne na den, může se stát, že jednou přijdu a řeknu konec. Je to i dost pravděpodobný.
Už loni jste ale dopředu mluvil o poslední sezoně.
Asi jsem lhal. Ale odehrál jsem dva zápasy a nevím, kolik jich ještě bude. Nevadí mi tréninky, hokej mám pořád rád, rád se zlepšuju a zaměřuju se na věci, které mě mohou posouvat. Už jenom fakt, že to může být inspirace pro další lidi, nejen ve sportu... Snažím se přijít na něco, co vám dá tu možnost, abyste uspěli.
Nicméně už to asi stojí ohromné úsilí, co?
Jde o to, že regenerace, tréninky, cestování a zápas sežerou hrozně moc času. Tedy na to, že odehrajete deset minut. Když se na to člověk podívá rozumně a zamyslí se nad tím, tak to moc dobře nevychází. Proto postupuju den ode dne.
Co vás vždy motivovalo?
Miluju knížky, filmy nebo seriály o životě lidí. Nemám rád vymyšlené věci jako romány, ale něco, co pro mě může být prospěšné. Vždycky jsem hledal sám sebe, čemu věřím já, co cítím, co zažívám.
Asi jste něco našel: jaký je recept na takovou dlouhověkost?
Co děláte, to musíte milovat. Pro jakoukoli práci, kterou děláte s láskou, se dokážete obětovat. A už se tomu pak ani neříká oběť, ale věnujete se tomu s radostí. O obětovaném času mluví člověk, který nemiluje, co dělá.
Jak člověk pozná, že nic neobětuje?
Máte chuť a důvod ráno vstávat, těšíte se, že budete dneska zase lepší než včera. To je smysl života, tak by to mělo být. Někdo má práci, někdo koníčka, někdo děti. Každý člověk si musí v životě najít motivaci, aby byl šťastný. Když já mám tuhle a není důvod to měnit, tak proč ne. Kdybych měl děti, asi teď mluvím jinak. Třeba se v životě ještě objeví něco, co mi bude dávat daleko větší smysl, než je hokej. Nejen smysl, ale i radost.
Pomohlo nějak i to, že s prodejem Kladna z vás spadl určitý tlak?
Dalo by se to tak říct. Asi bych nemluvil o tlaku, ale pokud sledujete, kam se vyšplhaly platy hokejistů... Nezávidím jim, přeju jim to, proč by si peníze taky neměli vzít? Ale já už bych to nedal. Tomáš Drastil byla záchrana pro Kladno a jsem rád, že se objevil. Všechno má svůj čas a on přišel v ten pravý moment. Věřím, že on je do té práce zapálený, chce mít s Kladnem úspěch a že pro něj udělá všechno. Já toho budu jenom malou součástí.
Jak jste koukal na to, že najednou přišlo hned patnáct nových hráčů?
Není to jednoduché jak pro ně, tak pro trenéry i vedení, ale tak to je. Lidé, co vybírají tým, se rozhodli. Na jednu stranu to dává smysl. Hráči, co tam byli, měli možná takovou poraženeckou mentalitu. I když já si to nemyslím. Na to, jaký byl rozpočet, jsme odevzdávali velice dobré výkony. Ale teď je to jiné Kladno, deset zápasů nám vzalo, abychom se ubrali tím správným směrem, ale myslím, že už jsme tam, kde to má být.
Vy jste si dával nějaký cíl?
Vůbec. Žádný. Ulevilo se mi, že nemusím řešit rozpočet, létat někde se sponzory, koukat na výkonnost hráčů a na to, zda si je můžeme dovolit. Teď mě zajímá jen hokej a to je největší úleva. Na druhou stranu, už jsou to tři roky, co zemřel můj otec a máme rodinné firmy, takže něco odešlo a něco zase přišlo.
A přemýšlel jste, do čeho se vrhnete, až kariéru uzavřete?
Momentálně ne, dokud to stoprocentně neskončí, tak není důvod se vydávat jiným směrem. Až to přijde, tak to probereme.