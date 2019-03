Jágr vyráží do baráže. Můžeme uspět, budeme to hrát jako šachy, říká

V hokeji toho zažil hodně. Vyhrával nejslavnější trofeje světa - týmové i individuální. Bořil a stále boří rekordy.

Teď ho v 47 letech čeká nepoznaná zkušenost.

V pátek startuje baráž o extraligu. Právě postup do nejvyšší soutěže je to, co majitele prvoligových Rytířů stále drží na ledě.

Jaromír Jágr z Kladna během rozbruslení před druhým zápasem play off 1. ligy proti Jihlavě.

A Jágr není jedinou ikonou českého hokeje, která se představí ve čtyřčlenné soutěži o dvě místenky mezi elitu. Jen namátkou - kladenský spoluhráč Plekanec, pardubický kapitán Rolinek, chomutovský kouč Růžička. České Budějovice zase ze střídačky cepuje jako kouč Prospal.

„Určitě to bude zajímavější než předchozí roky,“ řekl Jágr v rozhovoru pro iDNES.cz. „Podle prodeje lístků můžu říct, že baráž lidi táhne. Bude to skvělé, napínavé, ale nervy.“

Skoro se až nabízí úvaha, zda není škoda, že se po letošním ročníku baráž mezi extraligou a první ligou ruší?

Všechno má svoje pro a proti. My jsme vyloženě nebyli proti zrušení baráže. Neříkám, že je systém spravedlivý, ale ekonomicky zajímavý. Na druhou stranu je to trochu zvláštní, jestliže máš ambice postoupit do extraligy, musíš držet poměrně vysoký rozpočet i ve druhé lize, což je finančně náročný. Když víš, že je přímý sestup a postup, víš s jakými soupeři soutěžíš a všichni se tomu přizpůsobí. Postoupíš, pak se chystáš na novou sezonu. Teď je to manažersky docela náročné. Hraješ s vizí na dvě soutěže. Jsi v první lize, ale potom v baráži nastupuješ proti extraligovým soupeřům. Hraješ dvě soutěže během jednoho roku.

Jednu z výhod mají extraligoví účastníci v tom, že je v sezoně prověřovali kvalitnější protivníci.

Jasně, má to svoje výhody a nevýhody.

Jací budou soupeři z extraligy - Chomutov a Pardubice?

Neřeším to. Chci se starat o to, abychom se my i já cítili dobře.

A jaký máte z kladenského týmu pocit?

Necháme se překvapit. Jde spíš o strategii mužstva, čemu mužstvo věří. Věřím, že když budeme podávat maximální výkony, budeme konkurenceschopní a můžeme uspět. Ale to je můj dojem před baráží. Pokud budeme hrát výborně, ale stejně budeme prohrávat, budeme to hrát jako šachy. Počkám a uvidíme, bude to trvat celý měsíc. Spousta věcí se bude dát změnit a přizpůsobit. Jo, samozřejmě, všichni budou chtít vyhrát první zápas, ale bude to jeden dlouhý turnaj.

Věřil jste, že tým dovede postoupit do baráže? Před koncem základní části první ligy jste měl pochyby.

Nechtěl bych vyprávět do novin moje myšlení, moje představy, moje zkušenosti. Nebylo to ideální, ale až do posledních čtyř zápasů jsme neměli kompletní mančaft. A za svoji kariéru vím, že je velice těžké, aby se jakékoliv mužstvo vydrželo koncentrovat na svoji hru po celý rok. Kdo si to myslí, je blázen. Můžeš být nejlepší sportovec na světě, ale během roku budeš mít výkyvy. Teď jde jen o to, abys je neměl ve chvíli, kdy se rozhoduje. Individuální sportovci jako atleti mají vrchol jednou za rok na mistrovství světa. Všechno tomu přizpůsobují. U nás to je trochu jiné. Zaprvé chceš uspokojit diváky, chceš hrát naplno, ale na druhou stranu je nesmysl, že to vydržíš celou sezonu. To nejde. To je, jak kdybys chtěl, od studenta nebo žáka, aby se soustředil na každou minutu vyučování po celý den. Proto mají ve škole přestávky (usměje se).

Dovede Kladno udržet formu následující měsíc po povedeném prvoligovém play off?

Každý má svoji strategii. Nebo nedá se říkat strategii. I když jsme skončili po základní části čtvrtí, věděl jsem, co je v našich možnostech, jaké je tady mužstvo a čeho jsou hráči schopní, když se to všechno sejde. Jestli se to sejde, je druhá otázka.

A co vy? Jste připravený na zápřah tři zápasů za týden?

To vůbec není problém. Play off je pro mě daleko těžší. Dva zápasy za sebou, dva dny volno, dva zápasy za sebou. Navíc na velkém hřišti. Na malém bych to ještě dokázal zvládnout, ale na velkém to pro mě bylo hodně těžké. Když je zápas obden nebo po dvou dnech pauzy, je to lepší.

Takže baráž bude spíš náročnější na hlavu?

(přemýšlí) Zase máš čas se připravit na soupeře, na svůj výkon, podívat se na další zápas. Je tam toho víc. U mě to není jen jít odehrát zápas, mám jiné povinnosti týkající se mužstva.