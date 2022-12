Jágr chystá návrat do extraligy nejspíš na leden. V retro dresu s paní Poldi

Návrat Jaromíra Jágra na extraligový led se zase přiblížil. Jeho Rytíři naznačili, že se slovutné číslo 68 nejspíš zapojí do bojů o mistrovské body hned po Novém roce. Nejobletovanější český hokejista by mohl oživit svoje statistiky v nejvyšší soutěži v úterý 3. ledna doma proti Plzni, kdy se Kladno oblékne do retro dresů s paní Poldi na hrudi.