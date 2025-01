Jágr: Byli jsme v zákopu, zachrání nás nová armáda. Omluvil se Plekancovi

„Na rozhodnutí jsem měl v roce 2011 jediný den. A rozhodl jsem se srdcem,“ svěřil se hokejový velikán. Slavná osmašedesátka prodává osmdesátiprocentní podíl a zůstává v extraligovém oddílu minoritním vlastníkem. Jágr ve čtvrtek mluvil o své cestě v roli majitele Rytířů, o fanoušcích a jejich protestech, o tátovi, o budoucnosti, o titulu.

Jak vám je, když prodáváte klub?

Je to pro mě trošičku zvláštní den. Něco končí. Poprvé po 30 letech bude mít Kladno někdo jiný než Jágr. Možná si říkáte, že je to smutný, špatný den pro rodinu Jágrovic. Ale i když naše rodina byla na papíře majitelem Kladna, vždycky to brala tak, že hokej nepatří Jágrům, ale Kladnu a jeho fanouškům. Ze své životní zkušenosti vím, že když něco končí, něco musí začít. Naše éra končí, ale věřím, že hokejově úspěšnější teprve začíná.

Vyvrcholí titulem? Nový vlastník o něm mluvil.

Možná to pro spoustu fanoušků bude znít směšně. Byli bychom ale špatní majitelé, kdybychom o něm nemluvili. I když jsme v posledních letech hráli baráže, před sezonou jsem na otázku ohledně cílů odpověděl, že chci vyhrát titul. Ano, mluvíme o něm. Věříme, že Kladno bude hrát důstojnější roli, ale proč si nedat nejvyšší cíle? Jak říkal Tomáš, titul se nedá koupit. Každý hráč má svoji úroveň a kvalitu, ale když mu dáš víc peněz, neudělá to z něj ze dne na den lepšího hráče. Je důležité peníze dávat těm, kteří si to zaslouží.

Je nějaký horizont, kdy se bude hrát nahoře?

Ze svých zkušeností vím, že to je dlouhá cesta. Chcete-li být úspěšný, musíte být trpělivý. Každá etapa má svoje, někdy jste nahoře, někdy dole. Nemůžu zaručit, že to je etapa, kdy vyhrajeme mistra po dlouhých třiceti čtyřiceti letech. Ale věřím, že s novým majitelem budeme hodně blízko.

Tomáš Drastil a Jaromír Jágr na tiskové konferenci k prodeji Kladna.

Jaká byla vaše éra?

V roce 2011 jsem během mistrovství světa v Bratislavě musel udělat jedno rozhodnutí, a to, že se pokusím hrát znovu v NHL a zakončím tam kariéru. Myslel jsem si, že to je jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v tom roce. Pak jsem se vrátil domů a otec říká, že má pro mě jednu zprávu. Že mám jeden den, abych se rozhodl, jestli budu pokračovat a budu majitelem Rytířů Kladno, anebo se klub přestěhuje do jiného města. Rozhodoval jsem se srdcem. Věřím, že většina lidí by udělala to samé. Nevěděl jsem, do čeho jdu. Bylo to 14 let nahoru dolů, ale věřím, že jsem se během té doby stal mostem, po kterém přichází nový majitel. A dokončí, co se tady začalo.

Kdy vás napadla myšlenka Rytíře prodat?

Já nevěřil, že bych dokázal sám dovést klub, kam bychom si všichni přáli. Ani se mi to z různých důvodů nepodařilo. To byl první moment, kdy jsem o tom začal uvažovat. Letos jsem oznámil, že chci aktivně hrát. Vím, že profesionální hokej je tak náročný, že se nemůžeš zlepšovat a být platný pro mužstvo, pokud během toho řešíš i něco jiného. Viděl jsem to sám na sobě. I z toho důvodu jsem začal přemýšlet, jestli tady není někdo, kdo by měl o klub zájem. Pár bohatých lidí se ozvalo, ale důležitá podmínka byla, aby klub zůstal na Kladně.

Nový kladenský majitel Tomáš Drastil.

Čím vás pan Drastil přesvědčil?

Nevěřil jsem, že bychom byli schopní konkurovat ostatním mužstvům. Což se nám v posledních třech čtyřech letech ani nedařilo. Nároky hráčů víc a víc rostou. A bez finančně silného partnera není možné silným týmům konkurovat. Nechci jít do detailů, ale pan Drastil nebyl jediný zájemce o hokejový klub. Byli tři, kteří měli stejnou nabídku. Dostali čas, aby se k ní vyjádřili. A jak už jsem říkal, nejdůležitější podmínkou bylo, že klub zůstane na Kladně.

Platí, že letošní sezona je pro vás na ledě poslední, anebo bez vlastnického břemene budete hrát dál?

Složitá otázka. Tak daleko bych se nevydával. Zůstal bych u toho, že osobně bych byl rád, kdybych dokončil letošní sezonu. A dokončil ji úspěšně, to znamená vyhnout se baráži a udělat poprvé v mé kariéře (extraligové) play off s kladenským týmem. Od toho bych se potom odrazil, odpověď bych si nechal na později.

A co zapojení do funkcionářské struktury Pittsburghu, o kterém se spekuluje?

Co se týká Pittsburghu, tak prezident klubu by měl přiletět v půlce února. Rád ho uvidím. Záleží, s čím přijdou. To ale neznamená, jestli bych odcházel nebo ne. Tyto nabídky a otázky jsem dostával v posledních třech čtyřech letech. Kdybych chtěl odejít, měl jsem možnost už dříve. Těžko říct, o čem se budeme bavit a jak se rozhodnu.

Takže ani vaše role v kladenském managementu není jistá?

Nepředbíhal bych. Cílem je zachránit letošní sezonu.

Jste spokojený, kolik jste za většinový podíl dostal?

Stejně jako v hokeji, já nejsem nikdy spokojený. (smích)

Nový kladenský majitel Tomáš Drastil přebírá dres od Jaromíra Jágra.

Jakou cestu jste jako majitel ušel a jak vás změnila?

Jak jsem se změnil, to by měla být otázka na moje kamarády nebo lidi, s kterými jsem těch 14 let strávil. Člověk se mění, ale objektivnější je názor druhých lidí. V roce 2011 jsem se rozhodl srdcem, ne hlavou. Každý fanoušek, který miluje tento klub a vyrůstal v něm, by udělal stejné rozhodnutí. Postavené to bylo jasně: vzít to, nebo umřít jako klub. S tím přicházely věci, které jsem si ani nedokázal představit. Chtěl jsem se vrátit a důstojně zakončit moji kariéru v NHL, kde jsem nakonec strávil dalších sedm let, což jsem absolutně nečekal. O to bylo všechno těžší. Během těch let mi pomohla spousta lidí. Děkuji městu Kladnu, skvělým fanoušků, kamarádům, Vencovi Bartošovi, sponzorům. Bez nich bych neměl šanci klub vlastnit.

Udělal byste něco jinak?

Těžko říct. Já věřím, že když něco změníš, změnilo by se i něco jiného a možná by to bylo nakonec horší. Všechno má své důvody a je to přesně tak, jak má být. Moje etapa pro některé lidi a fanoušky byla možná hrozně dlouhá a neúspěšná. Ale fakt to beru tak, že jsme vystavěli most. Anebo jiné přirovnání. Byli jsme v zákopu, kde po nás všichni stříleli, my přežili, teď nás přišla zachránit nová armáda. A věříme, že dobijeme cíl, který jsme si dali.

Jak vám bylo, když proti vám jako majiteli loni protestovali fanoušci?

Jedna věc je, co se říká, druhá věc je realita. Vnímal jsem, co se dělo s diváky. Bylo to zrovna v době, kdy jsem odletěl do Pittsburghu na velkou oslavu, vyvěšovali mi dres. Paradox - na jedné straně zeměkoule mě oslavovali jako hrdinu, na druhé straně zeměkoule do mě stříleli vlastní fanoušci. Ale každý fanoušek je náročný, já s tím nemám absolutně problém. Neměl jsem problém ani s kritikou, je důležitá. Záleží, co si z ní vezmeš.

A jak to tedy bylo, seděl jste na více židlích najednou?

Já hokej miluju, miluju hrát, trénovat, mám štěstí, že se v mém věku neunavím. Na druhou stranu jsem si uvědomoval, co je pro klub nejdůležitější. Sehnat peníze, aby přežil a byl schopný aspoň na určité úrovni konkurovat ostatním. To byla priorita. Nehrát hokej, nemanažerovat, ale shánět peníze, dělat reklamy, dotovat, abychom měli zabezpečený rozpočet. Myslím, že jsem to zvládl, protože jsme nikdy hráčům nedlužili. Ostatním rolím jsem nedával sto procent, neměl jsem na to čas, většinou jsem začal hrát v půlce sezony. Naposledy, když jsem mluvil s Plekym (útočníkem Tomášem Plekancem), jsem se mu omluvil. Byl to hráč, který tady už těžko bude působit, a já se nepřipravil dostatečně, abych mu pomohl. Mrzí mě to. Kdybych něco mohl vrátit, tak tohle. Abych se přichystal a mohli jsme hrát spolu, usnadnil bych mu závěr kariéry a nějaký výsledek bychom udělali.

Může teď Kladno myslet dlouhodoběji?

Zase musím říct, že menší rozpočet měl taky výhody. Pokud někdo nedostal šanci jinde, byl talentovaný, mladý, perspektivní a chtěl se ukázat, byli jsme mužstvo pro něj. Udělal si tady čísla a pak odešel jinam, ale s tím jsme počítali. Možná kdyby měli jméno, ani by k nám nešli. I v cizincích jsme se trefili víc než jiné kluby. Bylo jasné, že pak taky půjdou za lepším. Když jsem byl majitelem, všichni věděli, že na tom nejsme finančně nejlépe. Měli jsme nejmenší rozpočet, byli jsme ti poslední, kterým byli hráči nabízení. To by se mělo změnit. Hrozně rád bych, abychom podepisovali hráče, kteří mají charakter a chtějí hrát za Kladno.

Byl by na vás táta hrdý za to, jak jste Kladno držel nad vodou?

Těžko říct, jestli by byl na mě otec pyšný, to už se nedozvíme. Nic velkého jsem jako majitel neudělal. On byl zvyklý, že jsem vždycky vyhrával. I udržení v extralize ovšem bralo strašně moc sil a energie. I když mě spousta lidí bude kritizovat, já bych je chtěl vidět v mé pozici a situaci. Jé krásné mluvit, co by kdo udělal, ale druhá věc je jít a skutečně to udělat. Je to složitější, než to vypadá. Některé představy lidí jsou hodně mylné.