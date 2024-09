Loučení legendy. Jágr přes léto zhubl, odepisování Kladna neřeší: Jsem zvyklý!

U něj si nikdy nemůžete být stoprocentní jistí. Hokej miluje nadevše, s nevšední oddaností a obdivuhodným zápalem mu zasvětil celý život. Nebude se mu odcházet snadno.

Otázkám ohledně budoucnosti čelil neustále. Snad všechny zajímalo, jak dlouho ještě hodlá pokračovat. Většinou mlžil a volil vyhýbavé odpovědi: „Nevím, co bude dál. Uvidíme.“

V dubnu před startem baráže proti Vsetínu, kterou Kladno zvládlo nejrychlejším možným způsobem, ale prohlásil: „Pokud zůstaneme v extralize, mám v plánu natočit film o své poslední sezoně.“

Dlouho odkládané sbohem hokejové legendy se skutečně blíží.

Wayne Gretzky si v závěrečném zápase báječné kariéry užil ohlušující ovace v zaplněné Madison Square Garden v New Yorku, ve středním pásmu ho objímal právě Jágr, tehdejší hvězda Pittsburghu i celé ligy.

Gordie Howe podepsal sedmnáct let po konci v NHL jednodenní kontrakt s týmem Detroit Vipers z nižší soutěže IHL a v devětašedesáti se stal jediným hráčem, jenž naskočil do akce v šesti dekádách.

Mario Lemieux kluziště definitivně opustil v průběhu ročníku 2005/06. Tělo už na zátěž vrcholového sportu nereagovalo dobře, zdravotní problémy se kupily a přetrvávaly.

Český následovník hokejových velikánů zatím netuší, jak přesně jeho loučení proběhne. Přes léto si ale dal záležet, aby se na poslední kapitolu co nejlépe nachystal.

Přípravu pojal mnohem poctivěji než v předchozích letech. Společně s Martinem Nečasem, Tomášem Hertlem a dalšími výrazně mladšími parťáky makal v pražském areálu Domyno Fitness pod vedením Miloše Peci.

„Jarda je naprosto specifický případ. Měl nějakou vizi, potřeboval hlavně shodit nějaká kila a zrychlit pohyb,“ povídal uznávaný kondiční trenér v rozhovoru pro iDNES Premium.

Tvrdá dřina se vyplatila. Jágr přiznal, že hubnutí jde lépe, než předpokládal. „Minimálně osm kilo tuku šlo dolů,“ hlásil minulý týden ve videu na Instagramu po utkání s Libercem (5:4), který odehrál ve třetím útoku.

Nezvykle se zúčastnil hned úvodního tréninku Rytířů na ledě. Chtěl se dostat do tempa a zasáhnout i do dalších zápasů, ale zhruba měsíc pauzíroval kvůli zranění zadního stehenního svalu.

„Určitě se na to nevykašlu, když jsem se tomu tolik věnoval. Budu dělat věci, při kterých mě to nebolí,“ vzkázal fanouškům. Dal se do kupy, středeční start nové sezony proti Pardubicím stihne.

Coby majitel se zapotil i při skládání kádru. Rozpočet navýšil i přes to, že se A-tým musel obejít bez pětimilionové dotace od města a ke konci se nachýlila i spolupráce se společností Kaufland, generálním partnerem klubu.

Jaromír Jágr na prvním tréninku hokejistů Kladna.

Kladno se navíc muselo vypořádat s další, již dobře známou nepříjemností.

Vzhledem k účasti v baráži ještě v dubnu netušilo, do jaké soutěže v září nastoupí. Jakmile se potřetí úspěšně zachránilo, většina hráčů už z trhu zmizela a podepsala jinde.

Muselo lovit mezi dosud neozkoušenými cizinci i v druhé nejvyšší soutěži. Zajímavě se jeví především americký útočník Mitch Hults (6+6), s nímž se počítá na pozici centra elitní formace.

Podařilo se udržet nejproduktivnějšího obránce uplynulého ročníku Jiřího Ticháčka i lotyšského střelce Eduardse Tralmakse, dvě vítězství nad Libercem na závěr přípravy mohou zafungovat jako vítaná vzpruha.

I tak většina hokejové veřejnosti znovu pasuje Jágra a spol. do role hlavních adeptů na čtrnácté místo v tabulce.

„To je v pohodě, jsem na to zvyklý, vždycky jsem to měl rád. Kabina si věří, musíme to brát jako správnou motivaci,“ reagoval pobaveně olympijský vítěz z Nagana.

Rytíři si myslí na play off, ale čeká je těžký start. Začnou v Pardubicích, pak přivítají Spartu a do konce září vyzvou i další týmy, které se v předchozí sezoně pohybovaly na špici.

Záchrana je jasnou prioritou, jeden z nejlepších hokejistů historie nehodlá končit výjimečnou kariéru neúspěchem. Zvlášť když Kladno slaví stoleté výročí od založení klubu.