Tipsport extraliga 2025/26

Jágr pustil Pohodu a zahájil 38. profisezonu. V kabině je veselo, řekl parťák

Petr Bílek
  21:40
Napodruhé to vyšlo. Fenomén Jaromír Jágr zahájil svoji 38. sezonu v profesionálním hokeji. Opožděně, ale slavnostně – tedy vítězně. S nezničitelnou legendou Kladno v pátek přetlačilo Vítkovice na domácím ledě 3:1 a ikonické číslo 68 posunulo vlastní rekord v dlouhověkosti. Do extraligy naskočilo v 53 letech, osmi měsících a dvou dnech.
Vlevo kouzlí Jaromír Jágr, vpravo ho bedlivě sleduje Jakub Zbořil.

Vlevo kouzlí Jaromír Jágr, vpravo ho bedlivě sleduje Jakub Zbořil. | foto: MAFRA

RADOST PO ZÁPASE. Kladno slaví výhru, druhý zleva Jaromír Jágr.
Jaromír Jágr na kladenské střídačce.
Kladno - Vítkovice. Mela před brankou hostů. Ve skrumáži je i Jaromír Jágr.
Jaromír Jágr na kladenské střídačce v utkání proti Vítkovicím.
„Legenda nastoupila!“ zvolal i hostující asistent Aleš Krátoška, bezmála o tři roky mladší než velikán světového hokeje. „Klobouk dolů, co dokázal a stále dokazuje. A jak se v jeho letech připraví. Kluky jsme jen upozornili, že je v sestavě. A že hlavně v přesilovkách puk podrží a dokáže dát finální nahrávku.“

Jágr se chystal do hry už 30. září proti Karlovým Varům, figuroval v zápise o utkání, jenže při rozbruslení si obnovil svalové zranění na noze a musel do civilu. Teď už ho nic nezastavilo.

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Na sociálních sítích zveřejnil, jak se před utkáním rozcvičuje s gumou kolem pasu. Jak sedí na zemi v šatně a čte si podle všeho v bibli. Jako podkres zněla píseň Honor Him z filmu Gladiator, v překladu Poctěte ho. Po hymně, která letos v Kladně zní před každým zápasem, se na střídačce pokřižoval, nasadil si helmu a šel do boje.

„V kabině je cítit, je s ním veselo. Možná působí jinak, ale dokáže si udělat vtípečky. Má jednu svoji oblíbenou písničku, kterou pouští vždy před zápasem – Pohoda od Kaliho,“ jmenoval útočník Jakub Konečný slovenského interpreta, který skladbu nahrál se skupinou Sám Sebou.

Hokejový nezmar Jágr vyjel na pravém křídle čtvrté formace s Melkou a Procházkou, poprvé skočil na led po 75 sekundách. Chodil i na přesilovky, tradičně na pravý kruh i před branku. Před střídáním občas seděl na mantinelu s nohama do kluziště, což je od letoška zakázáno. Při prvním prohřešku do něj rozhodčí i narazil.

Kladno - Vítkovice. Mela před brankou hostů. Ve skrumáži je i Jaromír Jágr.

Jaromír Jágr při rozbruslení předzápasem s Vítkovicemi.

Nejsledovanějšímu muži v sestavě statistici napočítali 10:08 minuty na ledě, tři a půl z nich v přesilovkách, střelu na branku si nezapsal. Děkovačku zvládl první, na druhou už chyběl. „Jako u (sportovního ředitele) Tomáše Plekance platí i u Jágra, že má neskutečně načtenou hru a všechno vidí. Když nám říká poznatky a detaily, snažíme se všichni poslouchat a brát si to,“ vykreslil loňský šampion Konečný, který rozhodl zápas v oslabení svým prvním kladenským gólem.

Premiérový start Jágra v sezoně byl i premiérovým pro švédského brankáře Oscara Danska v dresu Rytířů. „Je jen jeden Jágr. Legenda. Je čest s ním být na ledě,“ zářil gólman se zkušenostmi z NHL. „Je jeden z těch, které moje generace sledovala.“

BÁJEČNÁ PREMIÉRA. Kladenský brankář Oscar Dansk oslavuje výhru.

V přípravě sice Jágr zvládl šest z devíti zápasů, ale v ostrém duelu se objevil po sedmi měsících. A shodou okolností zase proti Vítkovicím, s nimiž se loučil s minulou sezonou 2. března. Zasáhl v ní do 39 zápasů s bilancí pěti gólů a 11 asistencí.

„Jarda trénoval celou dobu normálně s námi, přesilovku jen jednou,“ řekl domácí trenér David Čermák k olympijskému šampionovi, dvojnásobnému mistru světa a dvojnásobnému vítězi Stanleyova poháru. „Na konci přípravy měl zdravotní problémy, proto s námi nešel do začátku extraligy. Zranění se mu pak obnovilo.“

Teď už je Jágr fit. Hvězdný útočník, který debutoval v profesionálním hokeji doma v Kladně už v roce 1988 jako patnáctiletý, je nejstarším pravidelně nastupujícím hráčem světové hokejové historie.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 8 2 1 2 44:30 29
2. HC Kometa BrnoKometa 15 9 0 2 4 42:38 29
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 14 9 0 0 5 48:31 27
4. HC Vítkovice RideraVítkovice 15 6 3 1 5 46:38 25
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 14 7 1 2 4 30:25 25
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 15 8 0 1 6 37:35 25
7. HC Dynamo PardubicePardubice 15 6 2 1 6 44:38 23
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 15 7 0 1 7 32:34 22
9. HC OlomoucOlomouc 14 7 0 1 6 32:35 22
10. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 0 8 38:37 17
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 3 4 0 6 31:33 17
12. Rytíři KladnoKladno 15 4 1 2 7 32:41 16
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 5 0 1 8 30:39 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 15 2 0 1 12 22:54 7
Zobrazit více
Sbalit

