„Legenda nastoupila!“ zvolal i hostující asistent Aleš Krátoška, bezmála o tři roky mladší než velikán světového hokeje. „Klobouk dolů, co dokázal a stále dokazuje. A jak se v jeho letech připraví. Kluky jsme jen upozornili, že je v sestavě. A že hlavně v přesilovkách puk podrží a dokáže dát finální nahrávku.“
Jágr se chystal do hry už 30. září proti Karlovým Varům, figuroval v zápise o utkání, jenže při rozbruslení si obnovil svalové zranění na noze a musel do civilu. Teď už ho nic nezastavilo.
Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe
Na sociálních sítích zveřejnil, jak se před utkáním rozcvičuje s gumou kolem pasu. Jak sedí na zemi v šatně a čte si podle všeho v bibli. Jako podkres zněla píseň Honor Him z filmu Gladiator, v překladu Poctěte ho. Po hymně, která letos v Kladně zní před každým zápasem, se na střídačce pokřižoval, nasadil si helmu a šel do boje.
„V kabině je cítit, je s ním veselo. Možná působí jinak, ale dokáže si udělat vtípečky. Má jednu svoji oblíbenou písničku, kterou pouští vždy před zápasem – Pohoda od Kaliho,“ jmenoval útočník Jakub Konečný slovenského interpreta, který skladbu nahrál se skupinou Sám Sebou.
Hokejový nezmar Jágr vyjel na pravém křídle čtvrté formace s Melkou a Procházkou, poprvé skočil na led po 75 sekundách. Chodil i na přesilovky, tradičně na pravý kruh i před branku. Před střídáním občas seděl na mantinelu s nohama do kluziště, což je od letoška zakázáno. Při prvním prohřešku do něj rozhodčí i narazil.
Nejsledovanějšímu muži v sestavě statistici napočítali 10:08 minuty na ledě, tři a půl z nich v přesilovkách, střelu na branku si nezapsal. Děkovačku zvládl první, na druhou už chyběl. „Jako u (sportovního ředitele) Tomáše Plekance platí i u Jágra, že má neskutečně načtenou hru a všechno vidí. Když nám říká poznatky a detaily, snažíme se všichni poslouchat a brát si to,“ vykreslil loňský šampion Konečný, který rozhodl zápas v oslabení svým prvním kladenským gólem.
Premiérový start Jágra v sezoně byl i premiérovým pro švédského brankáře Oscara Danska v dresu Rytířů. „Je jen jeden Jágr. Legenda. Je čest s ním být na ledě,“ zářil gólman se zkušenostmi z NHL. „Je jeden z těch, které moje generace sledovala.“
V přípravě sice Jágr zvládl šest z devíti zápasů, ale v ostrém duelu se objevil po sedmi měsících. A shodou okolností zase proti Vítkovicím, s nimiž se loučil s minulou sezonou 2. března. Zasáhl v ní do 39 zápasů s bilancí pěti gólů a 11 asistencí.
„Jarda trénoval celou dobu normálně s námi, přesilovku jen jednou,“ řekl domácí trenér David Čermák k olympijskému šampionovi, dvojnásobnému mistru světa a dvojnásobnému vítězi Stanleyova poháru. „Na konci přípravy měl zdravotní problémy, proto s námi nešel do začátku extraligy. Zranění se mu pak obnovilo.“
Teď už je Jágr fit. Hvězdný útočník, který debutoval v profesionálním hokeji doma v Kladně už v roce 1988 jako patnáctiletý, je nejstarším pravidelně nastupujícím hráčem světové hokejové historie.