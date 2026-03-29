Tipsport extraliga 2025/26

Jágr: Konec kariéry? Oficiální to není. Už mi ale nedává smysl hokeji tolik obětovat

Autor: ,
  14:32
Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr v rozhovoru pro web zámořské NHL uvedl, že kariéru ještě oficiálně neuzavřel. Připustil však, že mu nedává smysl trávit tolik času přípravou na zápas, aby pak v něm odehrál jen pár minut. Zbývající roky aktivního života by si rád užil jinak.
Jaromír Jágr při rozbruslení předzápasem s Vítkovicemi.

foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Kladno, 24. 10. 2025. Rytíři Kladno - HC Olomouc. Jaromír Jágr.
RADOST PO ZÁPASE. Kladno slaví výhru, druhý zleva Jaromír Jágr.
Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Jaromír Jágr z...
11 fotografií

Čtyřiapadesátiletý Jágr není připravený na to, aby ohlásil definitivní konec mimořádné kariéry. Zároveň však nepočítá s tím, že by v brzké době odehrál nějaký další zápas. Naposledy nastoupil v dresu Kladna v boji o extraligové body loni 21. prosince na ledě Liberce.

„Není to oficiální,“ odvětil Jágr na přímý dotaz, zda už kariéru ukončil. „Neřekl jsem to... V mém věku už mi ale nedává smysl trénovat, připravovat se a obětovat tolik času v životě hokeji, když pak na ledě odehraju maximálně něco kolem 12 minut za zápas. A k tomu všemu je tu ještě cestování a vše ostatní. V mém věku už mi to za to nestojí,“ řekl Jágr.

Jágrova kariéra zřejmě skončila. Musel by se stát zázrak, abych ještě hrál, prohlásil

Nejproduktivnější Evropan v historii NHL tím potvrdil svá slova z on-line rozhovoru na svém instagramovém účtu z 20. února.

„Mě už (fanoušci na ledě) neuvidí. Asi ne. To by se musel stát nějaký zázrak. Musel by přijít bůh, vstoupit do mě a omladit mě o patnáct let. Ale chodím si občas zabruslit,“ řekl tehdy člen prestižního Triple Gold Clubu, který je olympijským šampionem z Nagana (1998), dvojnásobným mistrem světa (2005 a 2010) i dvojnásobným vítězem Stanley Cupu s Pittsburghem z let 1991 a 1992.

V probíhající sezoně, která skončila pro Rytíře těsnou porážkou v sérii předkola play off s favorizovanou Spartou 2:3 na zápasy, nastoupil Jágr do šesti zápasů základní části, zaznamenal jeden bod za asistenci a v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech měl bilanci -7. Poté, co loni v lednu prodal 80 procent klubu podnikateli Tomáši Drastilovi, zůstal s 20 procenty menšinovým vlastníkem.

Kladenský Jaromír Jágr při utkání s Olomoucí.
Jaromír Jágr u puku na kladenském tréninku

Sobotu strávil Jágr fotografováním s fanoušky, jimž se také podepisoval, v obchodě se sportovními suvenýry v nákupním centru Willow Grove Mall na předměstí Filadelfie. Přišlo jich okolo tří stovek. Plánuje také strávit brzy nějaký čas v Miami a rád by dělal i řadu dalších věcí, které pro něho mají už větší význam, než pokračování hokejové kariéry.

„Pořád mě to baví a rád hraju hokej, ale nevím, jak dlouho ještě budu aktivním člověkem, co je schopný chodit a může si užívat života. Je mi 54, takže mi zbývá možná ještě dalších 15 let. A já je toužím strávit tak, jak bych sám chtěl. Mluvím tady o aktivním životě. Žít můžete až třeba do 80 let, pokud budete mít štěstí. Ale tady je řeč o aktivním životě,“ vysvětlil Jágr.

OBRAZEM: Slavné momenty (asi) končícího Jágra. Salut, masáže i čtení z Bible

Ještě v minulém ročníku extraligy přitom Jágr odehrál 39 zápasů a zaznamenal 16 bodů za pět branek a 11 nahrávek. Poslední gól vstřelil loni 2. února na ledě brněnské Komety, kde rozhodl o výhře Rytířů 3:2. Prosadil se tehdy ve věku 52 let, 11 měsíců a 18 dní, čímž posunul vlastní rekord coby nejstarší střelec hokejové extraligy.

V domácí nejvyšší soutěži má z 233 startů na kontě 190 bodů (76+114). V NHL, kde po odchodu z Pittsburghu prošel také Washingtonem, New York Rangers, Philadelphií, Dallasem, Bostonem, New Jersey, Floridou a Calgary, nastoupil do 1733 zápasů základní části, v nichž nasbíral 1921 bodů za 766 branek a 1155 asistencí.

V historickém pořadí nejproduktivnějších hráčů je před Jágrem pouze Wayne Gretzky (2857), považovaný za nejlepšího hokejistu všech dob. Před dvěma lety Pittsburgh slavnostně vyvěsil ke stropu své haly Jágrův dres s číslem 68. V květnu téhož roku byl přijat do Síně slávy IIHF (Mezinárodní hokejové federace).

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:3
Sparta
Liberec
3:2
Karlovy Vary

Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.