Jágr je jen hezká letní spekulace, odmítá Sparta příchod hvězdy

„Minulý týden měl hrát Jaromír za Třinec, tento týden za Spartu. S napětím očekáváme, za jaký extraligový klub nastoupí příští týden,“ dodává sparťanský mluvčí.

O Jágrově údajném angažmá ve Spartě informovaly weby isport.cz a sport.cz, oba se shodují na tom, že by Jágr dál hrál první ligu za Kladno, za Spartu by pak nastupoval v jejích domácích zápasech, což by pravděpodobně znamenalo mít pokaždé vyprodáno - a tedy velký finanční zisk.

S ohledem na pandemickou situaci ve světě však pořád není jisté, zda od září fanoušci na stadiony budou smět vůbec chodit.

Oběma médiím odpověděl sportovní ředitel Petr Ton na přímý dotaz, že „jsou to vyloženě spekulace a tohle téma není na pořadu dne. Máme plno jiných starostí. Já jsem o tom nepřemýšlel a ani s trenéry jsem na toto téma nemluvil“.

Tuto variantu vyvrátil pro televizi Nova i sportovní manažer Jaroslav Hlinka: „Máme tým pro novou sezonu složený a Jaromír Jágr v něm nefiguruje. Žádná jednání s Jaromírem nevedeme.“



Spolupráce mezi Kladnem i Spartou se nabízí, kluby leží kousek od sebe, mohly by si pomáhat s mládeží. Za Kladno by mohli nastupoval sparťanští junioři, kteří se nevejdou do hlavní kádru pro extraligu, ale ani tahle možnost se zatím nezdá reálná, Sparta se už na spolupráci domluvila s prvoligovým Sokolovem.

O Jágra projevil zájem koncem května i Třinec. „Všichni se na Jardu Jágra těšíme, možná se to letos třeba povede,“ řekl sportovní ředitel Jan Peterek pro ČT. I to se ukázalo jen jako zbožné přání zjevně daleko od pravdy.