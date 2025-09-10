Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Kde je diesel Jágr? Svou 38. sezonu zatím nezahájil, premiéru sledoval z lóže

Petr Bílek
  22:07
Rozesmátý Jaromír Jágr za sklem lóže, Jágr na plachtě slávy pod střechou kladenského zimáku, Jágr na světelné reklamě propagující minerální vodu, Jágr v hledišti na dresech fanoušků s ikonickým číslem 68. Jen na ledě chyběl. Legendární útočník svou 38. sezonu v profesionálním hokeji zatím nezahájil. Středeční zápas prvního kola extraligy proti Mladé Boleslavi sledoval jen v civilu.
Kapitán Kladna Miroslav Forman.

Kapitán Kladna Miroslav Forman. | foto: ČTK

Kladenský Vigneault se snaží překonat mladoboleslavského gólmana Furcha.
Hráči Mladé Boleslavi oslavují gól na ledě Kladna.
Momentka ze zápasu Mladé Boleslavi s Kladnem.
Dominik Furch z Mladé Boleslavi zasahuje proti kladenské ráně.
„Ukázal se dnes v kabině, a když v ní je i během zápasu, bývá to znát. Je pozitivní a hodně slyšet,“ uvedl nový kladenský kapitán Miroslav Forman, posila ze Sparty, po středeční porážce 1:2.

Když Rytíři zveřejnili na sociálních sítích sestavu pro otvírák sezony bez hvězdy hvězd, nejčastěji se v diskusi objevovalo jeho jméno. „Where is diesel Jagr?“ ptal se Jerry Koho a podobně další. „První zápas a hned nehraje Jarda. To je velká škoda,“ posteskl si Vladimír Rech.

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Jaromír Jágr z Kladna.

Je zvykem, že jako vždy je kolem Jágra všechno zahaleno tajemstvím. Je lehce zraněný? Ještě šteluje formu? Možná od obojího špetku. „Vím, že ještě něco trošku ladí, to se musíte zeptat jeho. Na tréninku vypadá výborně, už se těšíme, až bude zpátky v sestavě,“ řekl za kabinu Forman.

„Vypadli nám tři hráči těsně před začátkem extraligy, jsou to všechno jenom nějaké krátkodobé věci. Jde o dny, brzy by měli naskočit. I Jágr,“ prozradil, ale ne příliš konkrétně, trenér Kladna David Čermák.

Myslel i další dva absentéry, útočníka Jakuba Konečného a obránce Michala Houdka, letní rekruty. Třiapadesátiletý nezmar Jágr kolem oběda na svůj Instagram vyvěsil video z šatny s popisem: „Makáme na 100 %“.

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Do toho si pobrukoval písničku, kde se zpívalo: „Všetko hodím za hlavu, myslím len na pohodu.“ U toho pohupoval hlavou a usmíval se. Vedle něj seděl kustod Marek Mudra, kterého vtipně označil jako Máru Jarmila Nemakačenka.

Jágr, který debutoval v profesionálním hokeji doma v Kladně už v roce 1988 jako patnáctiletý, nastoupil do šesti z devíti přípravných zápasů včetně dvou posledních ve Švýcarsku. Dva kanadské body za asistence si zapsal hned na startu léta s zápasech s Litvínovem, pak už se do statistik nedostal.

Dominik Furch z Mladé Boleslavi zasahuje proti kladenské ráně.

Během sezony se s ním počítá jako s asistentem kapitána pro venkovní zápasy. Kladno letos netradičně určilo majitele céčka rovnou dva, v domácích utkáních ho ponese Miroslav Forman, ve venkovních Jérémie Blain.

Rytíři v létě naverbovali 15 posil, entrée do sezony se jim však před zraky nového většinového majitele Tomáše Drastila nepovedlo. „Málo jsme se tlačili do branky. Tenhle tým má na víc, než jsme předvedli, a věřím, že to co nejdříve ukážeme,“ vyhlásil Forman bojovně.

A kdy se ukáže Jágr?

