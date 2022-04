POHLED: Jágrovo hokejové perpetuum mobile. Jak dlouho ještě vydrží?

Jestli se v ní objeví jako hráč, tuší snad jen on sám. Jako majitel v ní ale scházet nebude.

Přímo na ledě v pondělí večer přispěl ke kladenské výhře 6:3 nad Jihlavou, barážovou sérii zvládli jeho Rytíři 4:1 na zápasy.

Co se ví dál?

• Po ročním azylu v Chomutově se Kladno chystá vrátit na vlastní opravený zimák.

• Z jeho záchrany musí jásat i extraliga, sám Jágr vydá za tisíc marketingových kampaní. Neboří bodové rekordy, ale hlavně díky němu může divácké rekordy bořit celá soutěž.

• V ní se Kladno po létě bude řadit mezi outsidery. Vždyť i legendární křídlo před sérií s Jihlavou naznačovalo: „Jsme v podobné situaci jako před rokem, kdy je spousta hráčů podepsána. Jenže my ještě nevíme, jakou budeme hrát soutěž.“

Kdyby jen před rokem... Po Jágrově odchodu z NHL Kladno popáté v řadě válčilo na jaře o udržení nebo postup do extraligy. Rytíře to znevýhodňuje ve zbrojení na další bitvy. Ne, neberte to jako nářek, ale jako fakt i výtku pro funkcionáře Jágra, že dopouští opakující se svízel.

Kádr i z přebraného českého trhu vždy nějak doplní. Občas trefí jackpot při výběru (či spíš loterii) zámořských borců – nedávno třeba bek Austin, nyní gólman Bow. Leč nejdůležitější prvek kladenského koloběhu představují pánové, kteří za um a nezdolnost zaslouží nejhlubší poklonu.

Dřív tým spasil sám hrající boss. Po něm převzal roli další patriot Tomáš Plekanec, který v pěti barážových duelech nasbíral deset bodů. V Kladnu se zrodilo pozoruhodné perpetuum mobile.

Jen je nutné vnímat, že jeho nejpodstatnější součástky se opotřebovávají. Plekancovi bude v říjnu čtyřicet. Věk jeho nadřízeného od února začíná dokonce pětkou, Jágrův herní přínos klesá. Dokáže být stále nesmírně platný v přesilovce, ale on sám nejlíp ví, že už nebude líp.

Po pondělku může odložit propocenou výstroj a může zase lanařit posily. V Kladně se mohou těšit, že si pojistili služby některých opor. Jinak se ale moc nezdá, že by se Jágrův mezisezonní kolorit nějak zásadně změnil.

Jak z něj úplně ven? Třeba mocně vyfutrovat mančaft už na rozjezd sezony a vyhnout se sestupovým starostem. Ne, to nevypadá pravděpodobně, pokud klub nečekaně nezačnou sponzorovat například Třinecké železárny. Spíš se reálněji jeví, že věčný boj legendy dřív ukončí zrušení sestupů. Jágr s dalšími majiteli klubů si extraligu budou od léta řídit sami.

A vsaďte se, že se po covidových sezonách diskuse o ryze ekonomický model uzavřené soutěže brzy opět rozproudí.