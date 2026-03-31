Tipsport extraliga 2025/26

POHLED: Pokuty za názor. Jandač extraligu nepoškodil, nezakazujme hodnotit sudí

Robert Rampa
  14:00
To pravidlo má chránit pověst hokejové extraligy. Aby ji trenéři svými výroky nepoškozovali a aby v žádném případě nevytvářeli tlak vůči rozhodčím. Nijak. Slovně ani náznaky či gesty nesmějí sudí hodnotit. Pod hrozbou desetitisícové pokuty, kterou v letošním play off museli zaplatit už trenér Sparty Jaroslav Nedvěd a plzeňský kouč Josef Jandač. Jenže to pravidlo trestá i za nevinné a upřímné názory a funguje jako roubík.
Plzeňský trenér Josef Jandač během utkání se Spartou. | foto: ČTK

Pozápasové rozhovory trenérů i hráčů až na výjimky sklouzávají do plytkého hodnocení a jalových frází.

Většinou neočekáváte, že by padlo něco zajímavého, protože když už by někdo chtěl něco skutečně říct, začne přemýšlet, jestli nedostane pokutu.

Kouč Sparty Nedvěd dostal pokutu za tři větičky. „Dostali jsme gól, co neměl platit. To víme asi všichni tady. Bylo to několikáté mylné rozhodnutí,“ řekl suše při hodnocení kladenského gólu dosaženého nohou v předkole.

Kouč Sparty Jaroslav Nedvěd slaví postup do semifinále extraligy

Trenéra Plzně Jandače zase stálo peníze tohle vyjádření ve čtvrtfinále proti Spartě: „Vyloučení na Kousala? Všichni vědí, že simuloval. Ví to i rozhodčí a udělá to, co udělá. Já pořád věřím tomu, že hokej je hra chlapů, že to nejsou fotbalisti.“

A ředitel extraligy Martin Loukota pro iDNES.cz vysvětluje:

„Extraliga kritiku unese a nikdo netvrdí, že po zápasech mají zaznívat jen opatrné fráze. Rozlišujme ale mezi věcným hodnocením a výroky, které vznikají v emocích a mohou být za hranou. Ano, ta hranice je tenká. Naším cílem je ale udržet vyjádření v takové rovině, která soutěži neškodí. Například podprahovými signály vůči rozhodčím směrem k dalším zápasům.“

Jandač dostal pokutu za kritiku sudích. Nelíbilo se mu Kousalovo simulování

Byl Jandač kritický, rázný, přímý, trochu nazlobený a bezprostřední?

Byl. No a?

Bylo jeho vyjádření za hranou a poškodilo soutěž?

Čím?

Hokejová Sparta bude platit za Nedvědovo hodnocení výkonu rozhodčích

Asi byste mohli argumentovat, že podprahově vysílal signály vůči rozhodčím. Nebo třeba Pavlu Kousalovi.

Nevidím v tom zásadní potíž a mimochodem neviděl ji ani trenér Sparty Nedvěd, který se v pondělí po postupu do semifinále nad pokutou pro Jandače sám podivil.

Jako fanoušek hokeje chci emoce, chci vědět, co si hráči a trenéři upřímně myslí, a zajímá mě i to, co si myslí o sporných situacích, které museli posuzovat rozhodčí. Vždyť to jsou ty nejdůležitější momenty na ledě.

Proč o nich extraliga zakazuje mluvit?

„Samozřejmě nechceme, aby se z pozápasových rozhovorů stala jen přehlídka prázdných vět. Aktéři utkání, hráči i trenéři, by ale měli umět sami najít rovnováhu mezi autenticitou a odpovědností,“ říká ředitel soutěže Loukota.

A dodává: „Nejde o to někoho umlčovat, ale o to, aby bezprostředně po utkání, kdy emoce logicky pracují naplno, existoval určitý rámec, který udrží komunikaci v mezích věcnosti a respektu. Extraliga je vrcholná soutěž a tomu musí odpovídat i způsob, jakým se po utkání komunikuje navenek. Sám jste asi zažil, jak se může lišit hodnocení situace, pokud získáte odstup a komplexní informační rámec.“

Ředitel hokejové extraligy Martin Loukota.

Rozumím smyslu chránit sudí před veřejnými ataky a tlaky, které zvlášť v play off rostou do závratných výšin. Rozumím tomu, že extraliga nechce, aby se každý pozápasový rozhovor zvrhl v nadávání na rozhodčí.

Problém je, že pravidlo nyní nedovoluje ani procento prostoru bavit se o sporných situacích. Jakákoliv zmínka zavání pokutou, dokazují to dvě výše zmíněné pro Jandače a Nedvěda. Neřekli nic skandálního, jen vyjádřili názor. A museli platit.

Extraliga současný stav podporuje, já bych ho naopak otočil.

Otevřeme diskusi. Otevřeme možnost bavit se o všem. Emotivně, slušně. Nastavme hranice, kde se nepřipouští nadávky a jednoznačný nátlak na rozhodčí, ale kde se trenéři a hráči mohou svobodně vyjádřit ke sporným gólům a říct, jestli si myslí, že měl, či neměl platit.

A extraligu bych posunul ještě dál. Po vzoru fotbalové ligy bych ocenil, kdyby před média po zápasech mohli přijít rozhodčí vysvětlit sporné momenty.

Věřím, že by to všechny strany – rozhodčí, extraliga, fanoušci, hráči, média – ustály. A v důsledku by to extralize pomohlo.

K tomu Loukota nicméně říká: „Aktuálně to není na pořadu dne. Pokud by se podobný model někdy zaváděl, musel by být dobře připravený, systémový a s jasně nastavenými pravidly.“

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
Sparta
Třinec
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:3
Karlovy Vary

Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá pět týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále se...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

POHLED: Pokuty za názor. Jandač extraligu nepoškodil, nezakazujme hodnotit sudí

Plzeňský trenér Josef Jandač během utkání se Spartou.

To pravidlo má chránit pověst hokejové extraligy. Aby ji trenéři svými výroky nepoškozovali a aby v žádném případě nevytvářeli tlak vůči rozhodčím. Nijak. Slovně ani náznaky či gesty nesmějí sudí...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

30. března 2026  17:15,  aktualizováno  20:08

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá pět týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále se...

30. března 2026  20:05

