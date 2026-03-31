POHLED: Pokuty za názor. Jandač extraligu nepoškodil, nezakazujme hodnotit sudí

Pozápasové rozhovory trenérů i hráčů až na výjimky sklouzávají do plytkého hodnocení a jalových frází.
Většinou neočekáváte, že by padlo něco zajímavého, protože když už by někdo chtěl něco skutečně říct, začne přemýšlet, jestli nedostane pokutu.
Kouč Sparty Nedvěd dostal pokutu za tři větičky. „Dostali jsme gól, co neměl platit. To víme asi všichni tady. Bylo to několikáté mylné rozhodnutí,“ řekl suše při hodnocení kladenského gólu dosaženého nohou v předkole.
Trenéra Plzně Jandače zase stálo peníze tohle vyjádření ve čtvrtfinále proti Spartě: „Vyloučení na Kousala? Všichni vědí, že simuloval. Ví to i rozhodčí a udělá to, co udělá. Já pořád věřím tomu, že hokej je hra chlapů, že to nejsou fotbalisti.“
A ředitel extraligy Martin Loukota pro iDNES.cz vysvětluje:
„Extraliga kritiku unese a nikdo netvrdí, že po zápasech mají zaznívat jen opatrné fráze. Rozlišujme ale mezi věcným hodnocením a výroky, které vznikají v emocích a mohou být za hranou. Ano, ta hranice je tenká. Naším cílem je ale udržet vyjádření v takové rovině, která soutěži neškodí. Například podprahovými signály vůči rozhodčím směrem k dalším zápasům.“
Jandač dostal pokutu za kritiku sudích. Nelíbilo se mu Kousalovo simulování
Byl Jandač kritický, rázný, přímý, trochu nazlobený a bezprostřední?
Byl. No a?
Bylo jeho vyjádření za hranou a poškodilo soutěž?
Čím?
Hokejová Sparta bude platit za Nedvědovo hodnocení výkonu rozhodčích
Asi byste mohli argumentovat, že podprahově vysílal signály vůči rozhodčím. Nebo třeba Pavlu Kousalovi.
Nevidím v tom zásadní potíž a mimochodem neviděl ji ani trenér Sparty Nedvěd, který se v pondělí po postupu do semifinále nad pokutou pro Jandače sám podivil.
Jako fanoušek hokeje chci emoce, chci vědět, co si hráči a trenéři upřímně myslí, a zajímá mě i to, co si myslí o sporných situacích, které museli posuzovat rozhodčí. Vždyť to jsou ty nejdůležitější momenty na ledě.
Proč o nich extraliga zakazuje mluvit?
„Samozřejmě nechceme, aby se z pozápasových rozhovorů stala jen přehlídka prázdných vět. Aktéři utkání, hráči i trenéři, by ale měli umět sami najít rovnováhu mezi autenticitou a odpovědností,“ říká ředitel soutěže Loukota.
A dodává: „Nejde o to někoho umlčovat, ale o to, aby bezprostředně po utkání, kdy emoce logicky pracují naplno, existoval určitý rámec, který udrží komunikaci v mezích věcnosti a respektu. Extraliga je vrcholná soutěž a tomu musí odpovídat i způsob, jakým se po utkání komunikuje navenek. Sám jste asi zažil, jak se může lišit hodnocení situace, pokud získáte odstup a komplexní informační rámec.“
Rozumím smyslu chránit sudí před veřejnými ataky a tlaky, které zvlášť v play off rostou do závratných výšin. Rozumím tomu, že extraliga nechce, aby se každý pozápasový rozhovor zvrhl v nadávání na rozhodčí.
Problém je, že pravidlo nyní nedovoluje ani procento prostoru bavit se o sporných situacích. Jakákoliv zmínka zavání pokutou, dokazují to dvě výše zmíněné pro Jandače a Nedvěda. Neřekli nic skandálního, jen vyjádřili názor. A museli platit.
Extraliga současný stav podporuje, já bych ho naopak otočil.
Otevřeme diskusi. Otevřeme možnost bavit se o všem. Emotivně, slušně. Nastavme hranice, kde se nepřipouští nadávky a jednoznačný nátlak na rozhodčí, ale kde se trenéři a hráči mohou svobodně vyjádřit ke sporným gólům a říct, jestli si myslí, že měl, či neměl platit.
A extraligu bych posunul ještě dál. Po vzoru fotbalové ligy bych ocenil, kdyby před média po zápasech mohli přijít rozhodčí vysvětlit sporné momenty.
Věřím, že by to všechny strany – rozhodčí, extraliga, fanoušci, hráči, média – ustály. A v důsledku by to extralize pomohlo.
K tomu Loukota nicméně říká: „Aktuálně to není na pořadu dne. Pokud by se podobný model někdy zaváděl, musel by být dobře připravený, systémový a s jasně nastavenými pravidly.“