Tipsport extraliga 2025/26

Jandač pokračuje v Plzni, potvrdil Straka. Končí Zámorský i Holešinský

Ervín Schulz
  13:18
Hokejový trenér Josef Jandač přidá v Plzni další sezonu! Sedmapadesátiletý kouč, který Škodu dovedl ke druhé příčce po základní části a s týmem následně vypadl v sedmizápasové sérii se Spartou ve čtvrtfinále, pokračuje i s asistenty Václavem Pletkou a Jiřím Veberem.
Plzeňský trenér Josef Jandač během utkání se Spartou. | foto: ČTK

„Čekali jsme na Pepovo rozhodnutí a jsem rád, že jsme se domluvili. Odehráli jsme velmi dobrou základní část, trenér má vizi, celý realizační tým si sedl. Bylo to znát i na herní tváři týmu, hráči trenéra poslouchají. Teď ještě potřebujeme posílit, abychom se v příští sezoně posunuli zase o kousek dál,“ potvrdil v pátek spolumajitel klubu Martin Straka.

Ve čtvrtfinále Plzeň vedla nad Spartou už 3:1 na zápasy, ale poslední krok udělat nezvládla. „Bylo to blízko, všichni byli smutní a zklamaní. V klíčových chvílích nám scházely góly týmových lídrů. Ale musím říci, že jsem dlouho neviděl, aby sérii ovládli dva hráči, jako to předvedli sparťané Chlapík s Krejčíkem. Ti jim to vyhráli,“ uznal Straka.

Většina hráčů zůstává pod smlouvou, ale Plzeň počítá také odchody. Loučí se obránce Zámorský, další beci Lajunen, Kvasnička a Šalda. Hostování skončilo útočníku Kubíkovi a klub již nepočítá ani s Holešinským, který výměnou za Kubíka dohrál sezonu v Českých Budějovicích. „Holi (Holešinský) má u nás smlouvu, ale dostal svolení hledat si jiné angažmá. O Lajunena jsme stáli, ale vrací se do Finska. U Zámka (Zámorského) jsme se nakonec nedomluvili na délce smlouvy.“

Zatímco Zámorský má posílit Mladou Boleslav, Plzeň si náhradu vyhlédla v Rakousku. Z Villachu, kde působil tři sezony, by měl přijít sedmadvacetiletý Kanaďan Dylan MacPherson, obránce se zkušenostmi z AHL. Další příchody klub oznámí nejpozději začátkem května, kdy také tým zahájí přípravu na novou sezonu. „Budeme hrát i Ligu mistrů, kádr potřebujeme rozšířit,“ řekl Straka.

Trenér Plzně Josef Jandač během zápasu proti pražské Spartě.

Pokračovat by měla i gólmanská jednička Nick Malík, ovšem zhatit by to mohl případný zájem z NHL. „Nick znamenal sedmdesát procent našeho úspěchu. Je to jistota. Skauti se na něj jezdili dívat, je to věc, kterou bohužel nedokážeme ovlivnit. Pokud by přišla nabídka, bude jen na něm, jak se rozhodne. Samozřejmě by to pro nás byla obrovská komplikace. Ale žádné náznaky zatím nemáme,“ prozradil bývalý útočník.

Zároveň potvrdil, že je průběžně v kontaktu i s klubovými odchovanci, kteří působí v zahraničí. Plzeň neskrývá zájem o návrat Kováře, Kubalíka či Kantnera. „Se všemi jsme ve spojení, ale všichni jsou také pod smlouvou. Uvidíme, zda se něco může stát už letos, nebo až po příští sezoně. Měli jsme zájem také o Kodyho (Petra Kodýtka), ale jeho cílem bylo ještě zůstat v cizině,“ vypočítal Straka.

Semifinále

Kompletní los

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
2:2
Sparta
Třinec
3:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

