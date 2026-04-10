Jandač pokračuje v Plzni, potvrdil Straka. Končí Zámorský i Holešinský

„Čekali jsme na Pepovo rozhodnutí a jsem rád, že jsme se domluvili. Odehráli jsme velmi dobrou základní část, trenér má vizi, celý realizační tým si sedl. Bylo to znát i na herní tváři týmu, hráči trenéra poslouchají. Teď ještě potřebujeme posílit, abychom se v příští sezoně posunuli zase o kousek dál,“ potvrdil v pátek spolumajitel klubu Martin Straka.
Ve čtvrtfinále Plzeň vedla nad Spartou už 3:1 na zápasy, ale poslední krok udělat nezvládla. „Bylo to blízko, všichni byli smutní a zklamaní. V klíčových chvílích nám scházely góly týmových lídrů. Ale musím říci, že jsem dlouho neviděl, aby sérii ovládli dva hráči, jako to předvedli sparťané Chlapík s Krejčíkem. Ti jim to vyhráli,“ uznal Straka.
Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat
Většina hráčů zůstává pod smlouvou, ale Plzeň počítá také odchody. Loučí se obránce Zámorský, další beci Lajunen, Kvasnička a Šalda. Hostování skončilo útočníku Kubíkovi a klub již nepočítá ani s Holešinským, který výměnou za Kubíka dohrál sezonu v Českých Budějovicích. „Holi (Holešinský) má u nás smlouvu, ale dostal svolení hledat si jiné angažmá. O Lajunena jsme stáli, ale vrací se do Finska. U Zámka (Zámorského) jsme se nakonec nedomluvili na délce smlouvy.“
Zatímco Zámorský má posílit Mladou Boleslav, Plzeň si náhradu vyhlédla v Rakousku. Z Villachu, kde působil tři sezony, by měl přijít sedmadvacetiletý Kanaďan Dylan MacPherson, obránce se zkušenostmi z AHL. Další příchody klub oznámí nejpozději začátkem května, kdy také tým zahájí přípravu na novou sezonu. „Budeme hrát i Ligu mistrů, kádr potřebujeme rozšířit,“ řekl Straka.
Pokračovat by měla i gólmanská jednička Nick Malík, ovšem zhatit by to mohl případný zájem z NHL. „Nick znamenal sedmdesát procent našeho úspěchu. Je to jistota. Skauti se na něj jezdili dívat, je to věc, kterou bohužel nedokážeme ovlivnit. Pokud by přišla nabídka, bude jen na něm, jak se rozhodne. Samozřejmě by to pro nás byla obrovská komplikace. Ale žádné náznaky zatím nemáme,“ prozradil bývalý útočník.
Zároveň potvrdil, že je průběžně v kontaktu i s klubovými odchovanci, kteří působí v zahraničí. Plzeň neskrývá zájem o návrat Kováře, Kubalíka či Kantnera. „Se všemi jsme ve spojení, ale všichni jsou také pod smlouvou. Uvidíme, zda se něco může stát už letos, nebo až po příští sezoně. Měli jsme zájem také o Kodyho (Petra Kodýtka), ale jeho cílem bylo ještě zůstat v cizině,“ vypočítal Straka.