Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2026/27

Jandač je po operaci. Plzeňští hokejisté začnou sezonu bez hlavního trenéra

Autor: ,
  16:17
Plzeňský trenér Josef Jandač hovoří s novináři.

Plzeňský trenér Josef Jandač hovoří s novináři. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Plzeňský kouč Josef Jandač při sedmém čtvrtfinálovém utkání se Spartou.
Plzeňský trenér Josef Jandač
Plzeňský trenér Josef Jandač se svými muži
Plzeňský trenér Josef Jandač hovoří s novináři.
6 fotografií
Hokejisté Plzně se budou muset v úvodu sezony obejít bez zraněného trenéra Josefa Jandače, který v minulých dnech podstoupil druhou operaci Achillovy šlachy. Západočechy při absenci sedmapadesátiletého bývalého reprezentačního kouče povedou asistenti Jiří Veber a Václav Pletka.

Jandač chyběl s týmem na ledě už na začátku srpna, kdy Západočeši odstartovali závěrečnou část přípravy na extraligu. Trénink sledoval z tribuny, ale počítal s tím, že v polovině srpna se k mužstvu připojí. Nakonec ale musel podstoupit druhou operaci, která jeho rekonvalescenci prodlouží.

„Tréninky máme dopředu připravené a Václav Pletka s Jiřím Veberem jsou natolik zkušení, že je mohou vést samostatně. Mým úkolem je předat jim pokyny a případně po tréninku vše společně vyhodnotit,“ řekl Jandač před dvěma týdny.

Hradečtí vítězí, ale přišli o Dána. Kocha čeká delší léčba, cílí na start extraligy

Kdy tým převezme zpět, to Západočeši neoznámili. Extraliga odstartuje v polovině září. Plzeňany předtím čekají i zápasy Ligy mistrů, v nichž Škodu povedou Veber s Pletkou.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

KVÍZ: Legendy ze střídačky. Poznáte hokejové trenéry podle fotky?

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Na ledě je nespatříte, ale pro výsledky jsou rovněž důležití. Hráče cepují ze střídačky, udělují taktické pokyny, studují soupeře, reagují na vývoj zápasů. Jak dobře znáte hokejové trenéry? A poznáte...

KVÍZ: Nablýskané a ikonické. Znáte slavné sportovní trofeje?

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Nablýskané, ikonické a pro většinu nedosažitelné. Každá z nich vypráví jiný příběh. Každá je stejně tak jedinečná jako výkon, který k ní vede. Mají jediný cíl – vzdát hold šampionům a zapsat je do...

Úpravy ofsajdů, vhazování i role trenérů. Jaké změny přinášejí nová pravidla?

Rozhodčí Lukáš Květoň ukazuje čtyři. To je právě i počet nových pravidel, která přináší nová hokejová sezona 2026/27.

Žádná revoluce se nechystá, přesto hokejoví diváci i v nadcházející sezoně narazí na pár situací, které se nově budou posuzovat jinak. Nejvýraznější jsou čtyři změny, ty se týkají ofsajdů, přihrávek...

Kanaďan se zkušeností z NHL v českém dresu? John Ludvig už je k mání

Premium
John Ludvig z Pittsburgh Penguins se chystá na zápas.

Česká hokejová reprezentace v nové sezoně přivítá zajímavou „zahraniční“ posilu. Národní tým může od podzimu reprezentovat obránce John Ludvig.

Válka není překážka, peníze vyřeší každý problém. Rusko stále láká Čechy i Slováky

Slovenský hokejista Adam Ružička na olympijských hrách.

Kvůli sporu o nevyplacenou mzdu slovenský hokejista Adam Ružička opustil uprostřed sezony kabinu Spartaku Moskva a za klub z Kontinentální ligy odmítal dál hrát. Rebelie se mu nevyplatila, vedení...

Nepodepíšu, chci víc. Anaheim je znovu v koutě, nutné setrvání hvězdy odnesou jiní

Cutter Gauthier se raduje z gólu ve druhém utkání série s Edmontonem.

Už tak složité léto se stává ještě svízelnějším. Snad na žádné hokejové adrese v NHL nemají tolik starostí jako v Anaheimu, vinit ale mohou jen sami sebe. A to i v případě další komplikace, která se...

18. srpna 2026  16:21

Jandač je po operaci. Plzeňští hokejisté začnou sezonu bez hlavního trenéra

Plzeňský trenér Josef Jandač hovoří s novináři.

Hokejisté Plzně se budou muset v úvodu sezony obejít bez zraněného trenéra Josefa Jandače, který v minulých dnech podstoupil druhou operaci Achillovy šlachy. Západočechy při absenci...

18. srpna 2026  16:17

Jágr proti Pastrňákovi. Jaké další hvězdy nebudou chybět na Chárově rozlučce?

Gratulace obdržel David Pastrňák po 400. gólu v NHL i od legendy Zdena Cháry.

V jednom týmu Jaromír Jágr, proti němu David Pastrňák, k tomu i další osobnosti ze Slovenska a Bostonu. Ti všichni se představí v Trenčíně na páteční rozlučce s kariérou legendárního obránce Zdena...

18. srpna 2026  14:45

Málek junior si chytání vybrečel: Slovo tati jsme na tréninku zakázali

Chomutov, 29. 7. 2026. Hokejoví Piráti Chomutov, trénink. Brankář Roman Málek...

Ne z tátova, ale z vlastního stínu chce vystoupit hokejový brankář Roman Málek junior. Na své příjmení je posila Chomutova hrdá, ačkoli být potomkem úspěšného otce ve stejném oboru – zvlášť když se...

18. srpna 2026  9:30

Malátova muka: dva roky, pět klubů, jeden gól. V Litoměřicích věří v restart

Boleslavský útočník Sebastian Malát.

Poslední dva roky prožíval útočník Sebastián Malát spíš muka, než že by se hokejem bavil. Pendloval mezi pěti kluby, za dvě sezony vstřelil jediný gól. A v minulém ročníku kvůli zranění krku odehrál...

18. srpna 2026  7:51

Úpravy ofsajdů, vhazování i role trenérů. Jaké změny přinášejí nová pravidla?

Rozhodčí Lukáš Květoň ukazuje čtyři. To je právě i počet nových pravidel, která přináší nová hokejová sezona 2026/27.

Žádná revoluce se nechystá, přesto hokejoví diváci i v nadcházející sezoně narazí na pár situací, které se nově budou posuzovat jinak. Nejvýraznější jsou čtyři změny, ty se týkají ofsajdů, přihrávek...

17. srpna 2026  14:25

KVÍZ: Legendy ze střídačky. Poznáte hokejové trenéry podle fotky?

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Na ledě je nespatříte, ale pro výsledky jsou rovněž důležití. Hráče cepují ze střídačky, udělují taktické pokyny, studují soupeře, reagují na vývoj zápasů. Jak dobře znáte hokejové trenéry? A poznáte...

vydáno 17. srpna 2026

Hradečtí vítězí, ale přišli o Dána. Kocha čeká delší léčba, cílí na start extraligy

Dánský obránce Anders Koch padá před Marcusem Petterssonem ze Švédska.

Jde o nepříjemnost, která by ale snad nemusela zasáhnout až do hokejové extraligy. Každopádně minimálně poslední týdny přípravy v jeho případě určitě ovlivní. Anders Koch, nedávná posila hradeckého...

17. srpna 2026  8:29

Unikát, mentální kouč na střídačce: Když se slaví gól, jsem v emoční nule

Premium
Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga....

Když dali Piráti gól a střídačka explodovala jako silvestrovský ohňostroj, on na ní stál netečně, bez emocí, se zápisníkem v ruce. A jen pozoroval cvrkot kolem sebe. V posledních dvou sezonách se...

17. srpna 2026

Příprava jako břitva, v Jihlavě panovala top atmosféra. Provázely ji ale také incidenty

Fanoušci Komety na přípravném utkání v Jihlavě.

Podobnou kulisu, která ve čtvrtek vládla v Horácké aréně, mnohdy nemá ani soutěžní utkání, natož zápasový test. Jihlavští hokejisté hostili v rámci přípravy na Maxa ligu extraligovou brněnskou Kometu...

15. srpna 2026  12:26

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Mora Express jede popáté, v říjnu dorazí opět na Spartu: Jiná destinace není v plánu

Fanoušci Olomouce během utkání se Spartou.

Oblíbený projekt hokejistů Olomouce Mora Express se letos v říjnu dočká už svého pátého pokračování. Společný vlakový výjezd hráčů a fanoušků na venkovní extraligové utkání s pražskou Spartou v...

15. srpna 2026  9:51

Nervozita v Detroitu. Kde je manažer? Kde je kapitán? ptají se fanoušci. A stále čekají

Skleslí hokejisté Detroitu po dalším neúspěšném tažení do play off.

Do startu tréninkových kempů zbývá zhruba měsíc. Týmy v NHL už vyhlížejí novou sezonu a před jejím začátkem dolaďují detaily, v srpnu zpravidla vládne klid, vybírají se dovolené. A pak je tu Detroit....

14. srpna 2026  16:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.