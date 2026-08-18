Jandač je po operaci. Plzeňští hokejisté začnou sezonu bez hlavního trenéra

Jandač chyběl s týmem na ledě už na začátku srpna, kdy Západočeši odstartovali závěrečnou část přípravy na extraligu. Trénink sledoval z tribuny, ale počítal s tím, že v polovině srpna se k mužstvu připojí. Nakonec ale musel podstoupit druhou operaci, která jeho rekonvalescenci prodlouží.
„Tréninky máme dopředu připravené a Václav Pletka s Jiřím Veberem jsou natolik zkušení, že je mohou vést samostatně. Mým úkolem je předat jim pokyny a případně po tréninku vše společně vyhodnotit,“ řekl Jandač před dvěma týdny.
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Kdy tým převezme zpět, to Západočeši neoznámili. Extraliga odstartuje v polovině září. Plzeňany předtím čekají i zápasy Ligy mistrů, v nichž Škodu povedou Veber s Pletkou.