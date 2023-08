Kometa posílila obranu. Z Třince přišel trojnásobný mistr Zahradníček

„S přípravou na ledě jsem začal v Havířově. Když se mi ozvala Kometa, velice rychle jsme se domluvili na podmínkách,“ uvedl Zahradníček. „V pátek mi volal pan trenér Martinec, bavili jsme se o tom, jaká by měla být moje pozice v týmu. V pondělí už jsem se hlásil na tréninku Komety. Jsem moc rád, že tady můžu být. Kometa má obrovskou tradici a historii, obrovsky se těším na novou výzvu,“ řekl.

V minulém ročníku nastoupil Zahradníček za Třinec do 34 zápasů základní části a zaznamenal gól a šest asistencí. Do play off nezasáhl. V extralize má na kontě 114 utkání s bilancí čtyř branek a 15 asistencí. Kromě Třince nastupoval v uplynulých letech také v první lize za Frýdek-Místek.

„Honza nasbíral v minulých sezonách spoustu zkušeností v první lize a především v třinecké organizaci. Měli jsme ho v hledáčku, a když nám jeho staronoví spoluhráči potvrdili i jeho charakterové vlastnosti, usnadnilo to situaci a domluvili jsme se na smlouvě,“ uvedl brněnský kouč Patrik Martinec.