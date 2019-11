Není to o trenérech, ale o nás, hráčích, tvrdí vítkovický kapitán Výtisk

Jejich čtvrteční duel s Mladou Boleslaví skončil debaklem 3:7 a diváci na prořídlých tribunách skandovali: „Petr ven!“

Za koučem a generálním manažerem mužstva ale dál stojí majitel klubu Aleš Pavlík i hráči, jak o tom vypráví kapitán mužstva Jan Výtisk. „To skandování je názor diváků,“ řekl obránce Jan Výtisk.

„Trenéři nehrají na ledě. Není to o trenérech, ale o nás, hráčích, abychom si uvědomili, že musíme hrát šedesát minut. Když budeme plnit, co máme, a nebudeme mít ty naše výpadky, můžeme hrát s každým.“

Cítíte z trenérů, že ještě mají energii a chuť s týmem pohnout? Zvednout ho?

Určitě. Kdyby neměli, tak sami odejdou. Mají chuť, dávají do toho sto procent, ale říkám – na ledě jsme my a my musíme plnit, co máme.

Takže i coby kapitán vnímáte, že trenéři mají ve Vítkovicích pevnou pozici?

Všichni, celý mančaft, jak jsme, teď pojedeme do Litvínova. A věřím, že tam vyhrajeme.

Co vám vůbec majitel klubu Aleš Pavlík po prohře s Mladou Boleslaví v kabině říkal?

Že si musíme pomoct sami, nikdo jiný nám nepomůže. Musíme plnit, co máme, na sto deset procent, a věřit, že se to otočí. S tím musíme jít do nedělního zápasu.

„Naše psychika teď není ideální. Dostaneme jeden dva góly a celá hra se nám zbortí.“

Nyní máte před sebou tři zápasy venku. Ostatně z následujících jedenácti kol do 12. ledna doma nastoupíte jen jednou. Bude to hodně složité?

Nevím. Doma nám to moc nejde, a tak doufám, že nám to půjde aspoň venku a hned v neděli (v Litvínově) do toho vletíme. Ale i s Mladou Boleslaví jsme půl zápasu hráli perfektně. Jenže naše psychika teď není ideální. Dostaneme jeden dva góly a celá hra se nám zbortí.

Takže problém je v hlavě, že si nevěříte?

Máme úsek, kdy hrajeme perfektně, a pak máme výpadky. Těch se musíme vyvarovat. Kdybychom věděli, v čem problém je, tak se nám to nestává. Vymlouvat se, že jsme mladé mužstvo, nemá cenu. To nám nepomůže. Máme před sebou další polovinu sezony. Věřím, že se zvedneme.