Co jsem řekl Ševcovi? Boss extraligy a Boleslavi: Musíme radikálně zpřísnit tresty

Jaké máte pocity ze Ševcova prohlášení?

Takové, že do hokeje nepatří. Existují hranice, za které se nechodí.

Mluvil jste s ním?

Mluvil a slyšel ode mě svoje.

Co slyšel?

To zůstane mezi námi. Určitě slyšel nesouhlas s tím, co se stalo. Jednoznačně, takové věci se dít nemají.

Sudím se omluvil skrze jejich šéfa Vladimíra Pešinu.

Od rána s ním byl ve spojení, přímý kontakt s rozhodčími utkání neproběhl. Na to není vhodná doba.