Extraligu platíme my, upozorňuje Tůma. Kluby láká výsostné právo svazu

To má přitom podle dosud platného memoranda zůstat právem svazu.

V rozhovoru se Tůma vrací i k posledním měsícům, kdy svaz a kluby veřejně bojovaly o to, jak bude extraliga vypadat v nejbližších letech. První by soutěž na pár let uzavřel, navrch opačné názory označil za nezodpovědné, druzí by zužovali či znovuzavedli baráž.

Z extraligy příští rok nikdo nespadne, pak se vrátí přímý sestup Příští rok nikdo nespadne, do play off se dostane 12 týmů a postoupí vítěz první ligy, další sezonu si play off zahraje jen deset týmů, vrátí se přímý sestup, ale i baráž pro prvoligového vítěze a smolaře z extraligového play down. A sezona 2022/23 má už zase nabídnout jen přímý sestup a postup.

Nakonec vznikl hybrid, tříletý plán, kdy si extraligoví účastníci vyzkouší snad všechny myslitelné modely.

Tedy za předpokladu, že se plán dodrží. APK by ráda v nejbližších letech řízení extraligy převzala sama. Počítá s tím i svaz, tedy s pojistkou, že pravomoc rozhodovat o modelu sestupu a počtu týmů zůstane jeho výkonnému výboru.

APK má zjevně jinou představu, ostatně už oficiální návrh z konce letošního května se dost lišil od názoru svazu.

Nemrzí vás, že výkonný výbor svazu nereflektovat názor APK na podobu extraligy?

Asi nejde o to, jestli mě to mrzí. Svaz extraligu řídí, taková jsou pravidla. Ale ano, chybí mi, že svaz nerespektuje, co si kluby přejí, poněvadž to my soutěž platíme. Vidíme, že tohle zde nefunguje a je potřeba to napravit.

Jak?

Sednout si se svazem a domluvit se, abychom si zbytečně nevysvětlovali, co jak bude, přes média.

Dá se to napravit?

Jistě. Tím, že řízení extraligy převezme APK. Do smluv se dají nepostradatelné věci - namátkou rozhodčí či registrace. To je reálné.

Jenže to klíčové - počet účastníků ligy a systém sestupu - bude i po převzetí řídit výkonný výbor svazu. Tak uvádí memorandum mezi vámi.

A kdo vám řekl, že se to nezmění?

A změní se to?

Uvidíme. Na půdě APK vzniká nový materiál, chceme ho představit a projednat se svazem. Potřebujeme náš vztah posunout jinam.

Kdy bude APK připravená extraligu převzít?

Je to v procesu. Sobotní konference a volba prezidenta (očekává se znovuzvolení Tomáše Krále, dosud nemá protikandidáta) na tom nepřinese zřejmě nic nového, ale ten materiál chceme mít hotový letos na podzim.

Když se oznamovala podoba extraligy pro příští sezony, prezident Král řekl, že někdo musel uzavřením soutěže převzít zodpovědnost. Znamená to, že kluby nejsou zodpovědné?

Taky jsem to zaznamenal. Že převzal ekonomickou odpovědnost za kluby... Nevím, jak to myslel, protože kluby si platí fungování ze svého, shánějí si peníze. To za nás nikdo nepřevezme.

Taky dodal, že kluby situaci podceňují.

Vůbec nevím, jak mám tohle chápat. Jsem v kontaktu s manažery ostatních klubů, všichni šetříme, kde se dá. Jsme odpovědní, v Mladé Boleslavi určitě.

Berete nový systém soutěže a tříletý plán jako kompromis?

Nevím. Dá se říct, že je to někde mezi, ale teď bych to hodnotil příliš brzo. Překvapuje mě, když vidím v médiích zástupce klubů, kteří tvrdí, co je nejlepší. To přece nikdo neví, uvidíme za rok.

Za čím si stojí Mladá Boleslav?

Dlouhodobě za baráží. Ať širokou 2+2, nebo užší 1+1 (vítěz první ligy proti poslednímu z extraligy). Vytváří polštář mezi soutěžemi, je sportovně spravedlivá.

Takže přespříští sezona bude ta nejlepší.

Ale bude ji hrát 15 týmů... Mrzí mě zrušení baráže 2+2. Teď leckdo tvrdí, že přímý sestup byl atraktivní do posledního kola, což je sice pravda, ale každý rok se to opakovat nemusí. Baráž v tomhle smyslu dává jistotu.

Loni baráž, teď platil přímý sestup, za rok bez sestupu a pak baráž a zase přímý sestup. Těch změn je moc, nemyslíte?

Za mě určitě. Před lety si kluby odhlasovaly drtivou většinou, že si přejí zachovat baráž 2+2. Výkonný výbor to změnil... Teď znovu. Liga se stává nečitelnou pro fanoušky i pro partnery, kteří se ptají, co vlastně budeme hrát. I když každý bojujeme za sebe, máme pečovat i o extraligu. A nad ní ještě o celý český hokej, v tom máme zodpovědnost. Ale že bychom tu spojovali síly a starali se o něj? To postrádám.

Jak se APK vyjednávalo v posledních týdnech se svazem?

Žádná jednání nebyla. Výkonný výbor a APK do kontaktu nepřicházejí. Maximálně ti, co jsou jako členové výboru z řad extraligových klubů.

Není to škoda?

Je, ale teď stejně nebylo moc o čem. APK dala stanovisko, výkonný výbor rozhodl, tím to končí. Taky si myslím, že to není šťastné řešení, protože je třeba si vysvětlovat pohledy. Věřím, že k tomu jednou dojde, jsem optimista. Ostatně míč je na straně APK, my musíme projevit snahu, argumentovat a připravit projekt k převzetí.

Bylo by zavedení platového dna správným krokem?

Pokud by se extraliga zespodu uzavřela, tak ano. Kdyby zůstala otevřená, tak je to celkem jedno. Ať si každý hraje, za kolik chce.

Musely by se odhalit platy?

Teoreticky ne. Záleželo by na nastavení kontroly, jak by se prokazovalo, kolik kluby vynaložily peněz na hráčské platy. To se dá udělat i bez účasti veřejnosti.

Nejste zastáncem veřejných platů?

Ne. Ví se o nějakém všeobecném rozmezí, ale společnost na to podle mě není připravená.

Proč by nebyla připravená? Na co?

Existuje spoustu hledisek. Pár kluků bere velké peníze, ale třeba jen tři roky, pak už ne. A aby se s ním ta jedna smlouva táhla celou kariéru a lidi si na něj ukazovali? Nevím, jestli to je téma pro současnou společnost.

Že by byla nevyzrálá? V zámoří to funguje.

Ale to je úplně jiná soutěž. NHL je obrovský byznys, extraliga v tuhle chvíli ne. A asi ani nikdy nebude.

Jak se Mladá Boleslav vypořádala s koronavirem a krizí?

Domluvili jsme se na snížení odměn, nastavili fungování v příští sezoně. Za to chci všem lidem v klubu poděkovat. Akorát na větší hodnocení je brzo. Nevíme, kolik pustí na stadion fanoušků, partneři váhají...

To se bude hodit těch zhruba 5 milionů za podpis Radima Zohorny v NHL, viďte?

Jasně (smích). Ale nesáhneme si na ně hned, první půlku dostaneme v září, druhou za rok v červnu, tak to uvádí stávající smlouva, která se v dubnu o rok prodloužila. Ale celá Evropa vyjednává novou, lepší. Aktivní jsou zejména Švédové a Finové.

Jak vás překvapil konec Radima Vrbaty na pozici sportovního ředitele?

Nijak, vedli jsme s ním několik měsíců diskuse, věděli jsme o tom. A s Radimem jsme pořád ve spojení. Z mého pohledu vůbec neodešel, potkáváme se několikrát týdně na zimáku. Jen se trochu stáhl.

Projevoval se jako silná osobnost, že? Kritizoval rozhodčí za chování k Jágrovi, vymezoval se vůči svazu...

On osobnost určitě je a názory netají. Hokej dál sleduje a myslím, že jeho názory zase uslyšíme.