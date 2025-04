Tomajko opouští zachráněnou Olomouc: Rozhodl jsem se už před sezonou

Mdlý výkon a utrpěná vítězství proti soupeři dobitému z dlouhých sérií prvoligového play off však naznačují, že v klubu v pauze nutně musí proběhnout mnohem větší rošády, aby se situace za rok neopakovala. „Je to určité memento a musíme na to reagovat,“ naznačil zemětřesení hned po skončení duelu kouč Jan Tomajko.

A že na to jde Mora od podlahy. Hned na tiskové konferenci po skončení zápasu oznámil trenér a spolumajitel klubu, že další extraligové zápasy v této roli nepřidá. „Byl to můj poslední zápas. Žádné další kroky nemám, nabídky nejsou. Potřebuju v životě nějakou změnu. Je to pro mě emotivní. Jsem odsud, z Olomouce. Je to trošku něco jiného, než být v jiném městě. Určitě jsem patriot,“ komentoval svůj konec stroze.

Otázkou zůstává, zda zůstane v majitelské struktuře, kde vlastní 35 procent akcií. „Rozhodl jsem se již před sezonou. Klub je na situaci již připravený. Nezůstanu ani jednatelem klubu. Majitelem klubu je akciová společnost. Myslím, že majoritní akcionář je Erik (Fürst),“ podotkl Tomajko.

Hokejisté Olomouce střílejí gól ve čtvrtém barážovém utkání proti Jihlavě

Ten byl spolumajitelem a jednatelem Mory od října 2015, jako asistent působil na Hané už od roku 2010, kdy ještě klub působil v první lize. Hlavním trenérem se stal po odchodu Zdenka Motáka tři sezony nazpět.

Jak celou situaci Mora vyřeší, zatím klub nespecifikuje. „Kouč se rozhodl ukončit působení v pozici hlavního trenéra, což s respektem k jeho působení v našem klubu plně respektuji, děkuji mu za roky kvalitní práce a přeji hodně štěstí v dalším životě. Obsáhleji se ale k situaci vyjádřím až v následujících dnech,“ nechal se slyšet majoritní vlastník Erik Fürst.

Tím nejlepším, co v době baráže Mora ukázala, bylo tříleté prodloužení kontraktu s jasnou jedničkou Machovským. Brankář, který přišel jako náplast na celosezonní absenci Branislava Konráda, zářil celou sezonu, v baráži pak vyšperkoval svůj výkon dvěma nulami a Olomouc donesl na zádech zpět do klidných extraligových vod.

„K té smlouvě. Ono už je to dohodnuté delší dobu. Nevím, proč se klub rozhodl toto komunikovat právě v tento čas. Dostali mě trošku pod tlak, ona ta tříletá smlouva nic neznamená, když chytáte blbě. Ale asi to zabralo, že jsou všichni spokojení,“ objasnil hrdina posledního duelu i celé baráže. Ještě šest minut koncem to stále bylo o nervy, byť Olomoučané vedli o dvě branky. Havránek dostával na čepel excelentní křižnou přihrávku do levé strany a zdálo se, že Jihlava ukáže poslední vzepětí. Jenže se prostorem mihla červenobílá zeď a zastavila i tento závěrečný výstřel.

Na víc už Jihlavě zkrátka nezbývaly síly, což byl zásadní faktor celé série. „Ten systém baráže. Čtvrtým rokem jsou pravidla baráže stejná a čtvrtým rokem to stojí s prominutím za ho*no. Odešli jsme fyzicky. Hráli jsme jednadvacet zápasů za měsíc a půl, to se chyby zkrátka kupí, tělo vypíná,“ povzdechl si obránce Jihlavy Jan Strejček.

Hokejisté Olomouce se radují ze setrvání v extralize, Jihlavu v baráži porazili 4:0 na zápasy

Nyní si Olomoučané potřebují probrat, kdo vlastně bude pokračovat. Kádr může čekat velký řez. S fanoušky se po utkání loučila celá skupina hokejistů. Skončit v Olomouci by mohli beci Jakub Sirota, Tomáš Černý a Jan Švrček. V útoku se příští sezonu nemusí objevit Lukáš Anděl, Pavel Musil, Jan Káňa, Jan Knotek, Martin Kohout, Michal Kunc a Lukáš Nahodil.

V brankovišti by pak neměl pokračovat Jakub Sedláček. Samostatnou kapitolou je stále nepotvrzený konec brankářské klubové legendy Branislava Konráda, který nezasáhl pro zdravotní potíže do žádného utkání právě skončené sezony. „Myslím, že jeho zdravotní stav není tak dobrý, aby mohl chytat, myslím, že už to je konec kariéry,“ dokreslil brankářovu situaci končící kouč.