Po konci základní části, v níž dvě kola před koncem ztratili kohouti šanci na to se baráži vyhnout, hlásal Tomajko, že Olomouc má lepší tým než na čtrnácté místo.

„Přesně tak,“ okomentuje svá dřívější slova. „To musí být naše motto. Musíme to dokázat sami sobě. Jistě, chceme to dokázat i našim výborným fanouškům, okolí, ale prvotně musíme ukázat sami sobě, že do baráže nepatříme,“ burcuje kouč.

Hanáky čeká série na čtyři vítězné duely, ve středu (18.00) a ve čtvrtek (17.00) začínají na svém ledě. Tam budou pokračovat i v neděli a pondělí, neboť jejich soupeř využije plechárnu jako svůj azyl. Dukla momentálně staví novou arénu a stadion v Pelhřimově, kde Jihlava hrála první ligu, nesplňuje extraligové parametry.

Tomajka těší zdravotní stav kádru, připravení jsou prý všichni hráči. A byť si každý uvědomuje vážnost situace, nervozitu z kabiny nevycítíte. „Nervózní byli hráči na konci sezony. Teď bych řekl, že jsou správně nabuzení,“ míní Tomajko.

Možná pomohlo jeho embargo na vstup na stadion. Po konci základní části na úvod více než měsíčního čekání na ostrý zápas naordinoval trenér svým svěřencům desetidenní volno a zákaz návštěvy pracovního prostředí. „Na konci základní části jsme to všichni měli v hlavách, to je jasné. Věřím, že se to vyčistilo, že hráči mají chuť, že do baráže vstoupíme s elánem,“ přeje si trenér.

„Jedině dobře, že jsme měli zákaz. Od doby co jsme se vrátili, se tady od trenérů a hráčů nastavila pozitivní atmosféra, měli jsme videoporady, myslím, že jsme se dobře nastavili jak z hlediska zátěže, tak z hlediska atmosféry,“ přidává pohled útočník Silvester Kusko.

V podobné situaci je poprvé. Stejně jako většina hráčů olomoucké kabiny, až na čtyři – útočníka Knotka, kapitána Ondruška a beky Rašnera se Škůrkem, kteří s Morou absolvovali poslední baráž před deseti lety. Tomajko tehdy přišel v rozjeté sezoně na lavičku coby asistent. „Takže jsem baráž zažil, čili vím, oč jde,“ přesvědčuje. Jako hlavní trenér ji ale prožije prvně.

„Je to samozřejmě těžké. Pro trenéry, pro hráče, pro všechny v klubu. I proto se musíme semknout a uhrát si to,“ připouští 48letý trenér a dvojnásobný mistr světa.

Bez přáteláku. Nejsou týmy, štve trenéra

Stačí se podívat na tři předchozí ročníky. Z nich jde vyčíst, že extraligista je v barážové sérii superfavorit. Kladno ve třech sériích s Jihlavou, Zlínem a Vsetínem ztratilo v součtu jediný mač. „Než se hodí první buly, bude to vždy pade na pade. Jedna věc jsou předpoklady, druhá věc je hra na ledě,“ upozorňuje Tomajko.

„Tak to musíme brát. Ale víme, že je to o nás, o tom, jak budeme hrát my. Věřím, že si to uhrajeme.“ V souboji o českou elitu se kohouti utkají s Jihlavou, jež první ligu opanovala možná trošku překvapivě na úkor Vsetína a Zlína. „Takhle, já měl před play off první ligy tip, který mi celkem vyšel,“ ušklíbne se šibalsky Tomajko. Dukla si ve finále poradila se Zlínem po šesti zápasech.

„Čím víc zápasů odehráli, tím asi lépe pro nás, to si nemusíme nalhávat. Ale zase, hodí se první buly a vše bude pryč. Vítěz první ligy je vždy na vlně, v euforii. My jsme měsíc nehráli, takže to nebude nic jednoduchého,“ ví trenér.

Olomouc absolvovala přípravné období bez jediného přátelského zápasu. „Protože nebylo s kým hrát,“ krčí Tomajko rameny. „Teď nejsou nikde soupeři. Na Slovensku se baráž už nehraje, takže tady nikoho nemáme. Nebylo to snadné. Museli jsme to dělat tak, že jsme se na nějakém odpoledním tréninku snažili nasimulovat zápas, dostat se do rytmu, nějak se naladit. Jasně, není to ostrý zápas, ale museli jsme jít tímhle směrem,“ vysvětluje kouč.

A tak se mohli Hanáci v dlouhé přípravě pořádně zaměřovat víc jak na kondici, tak taktiku. „Po deseti dnech volna jsme se do toho museli zase dostat, takže jsme měli delší tréninky, někdy jsme trénovali i dvakrát denně. Teď už se to zkracuje, kombinujeme taktiku i kondici. Posledních pár dní se hlavně snažíme, ať máme správné nasazení a dáváme si záležet na správném provedení všech akcí,“ popisuje Tomajko.

Olomoučtí hokejisté po zápase s Brnem neskrývali zklamání.

V sobotu poručil svým klukům volno, od neděle pak budou hráči chodit do práce každý den až do konce baráže. „Snažíme se dělat to, co v sezoně. Osvěžit si náš styl, odstranit nedostatky, vycházet z posledních zápasů, které jsme hráli. Teď už budeme přípravu finišovat a ladit trénink směrem k soupeři,“ říká.

„Rozebrali jsme si posledních pár zápasů. Všechno nebylo špatně, ukazovali jsme si i dobré věci, nejen ty špatné. Jde o to, abychom věřili tomu, co děláme, abychom věděli, co chceme hrát, a odstranili to, co nás sráželo,“ povídá Tomajko.

V baráži bude věřit tomu, že svůj mančaft správně nachystal. A už teď ví, že se bude moci opřít o vyprodaný stadion. „Fandy máme výborné. Kolik jich chodí, to je fantastické. Atmosféra je tu vždy parádní. I když se nám nedaří, lidé fandí pořád, nepískají, je to neskutečná podpora,“ oceňuje Tomajko před nejtěžší šichtou roku.

Zvládne ji?