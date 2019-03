Fyzicky jsme na tom lépe, věří olomoucký obránce Švrček

Allen pak svým gólem odstartoval přestřelku, na jejímž konci Plzeň slavila výhru 3:2 a srovnání série na 2:2. „Nejsme zklamaní, podali jsme výborný výkon, chyběl jen jeden gól. V Plzni budeme chtít vyhrát,“ říká odhodlaně Švrček.

Překvapil vás nástup Plzně?

Plzeň na nás vletěla, byli nažhavení a nachystaní. Druhou třetinu se to otočilo, to jsme je tlačili my, dostávali jsme se do šancí a je škoda, že jsme nedali gól. Třetí třetina byla celkem vyrovnaná, akorát dal soupeř o gól víc. Stav je 2:2.

Co vám chybělo k úspěchu?

Jen ten jeden gól. Když se nám podařilo dát na 2:1 a šli jsme do tlaku, špatně jsme vystřídali. Najednou z toho bylo oslabení, gól na 3:1 a pak nám chyběla tak minutka, abychom srovnali. Myslím, že byli ke konci šťastnější.

První gól dala Plzeň při vašem vyloučení. Co se tam stalo?

Byl jsem v souboji se Strakou a v plné jízdě dojížděli hráči před bránu. Eberle najel na mou hokejku, která byla v souboji s druhým hráčem, takže to byla spíš nešťastná náhoda než nějaký úmysl.

Gulaš dal gól v přesilovce, jinak se neprosadil, držíte ho zkrátka?

Snažíme se hrát na každého stejně, nedíváme se, jestli je tam Gulaš nebo Indrák, nebo kdo tam všechno hraje. Hrajeme zkrátka pořád naplno, celých šedesát minut.

Jste zklamaní, že jste neproměnili domácí led ve třetí výhru?

Zklamaní nejsme, podali jsme výborný výkon, jen tomu chyběl jeden gól, abychom to dotáhli do prodloužení. Teď se jede do Plzně, nachystáme se na ně a budeme chtít vyhrát.

Jaké jsou vaše šance?

Je to 2:2, hraje se na čtyři vítězné. Uvidíme, co se stane v Plzni.

Jak jste na tom po čtyřech zápasech se silami?

Sil máme dost. Myslím, že jsme na tom fyzicky lépe než Plzeň. Lépe bruslíme, máme lepší souboje a to si budeme chtít přenést do dalšího zápasu do Plzně.

Začínají po čtyřech zápasech narůstat emoce?

Rozhodčí to drží zkrátka, pískají dobře a nejsou tam nějaké extra výkyvy. Samozřejmě emoce pracují, je to 2:2, hrajeme proti favoritovi, který chce samozřejmě uspět, ale to my chceme taky. Uvidíme, jak se vyvine pátý zápas.