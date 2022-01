Makám a čekám na svou šanci, ujišťuje budějovický brankář Strmeň

Sám dobře ví, že není v jednoduché situaci, ale snaží se. „Na každý zápas se připravuji tak, jako bych měl jít do brány. I na tréninku makám na sto procent, abych byl připravený na ten moment, kdy přijde moje šance, a aby hlavně tým věděl, že jsem nachystaný. V tomto ohledu se na mě můžou trenéři spolehnout,“ ujišťuje dvojka Motoru.

Každý hokejista řekne, že by rád hrál skoro pořád. To platí i pro brankáře. Jan Strmeň se však se svou pozicí už sžil. „Neříkám, že to není těžké, ale že bych se na to tady chtěl vykašlat? To zase ne, tak černé myšlenky opravdu nemám. Každý v našem týmu má nějakou roli a já tu svou přijal a akceptuji ji. Snažím se týmu pomáhat, povzbuzovat kluky a Hráška (přezdívka Dominika Hrachoviny). Na trénincích spolu máme takové minizápasy a vždycky si říkáme, kolik kdo dostal gólů. Občas je to vyhrocenější, protože když prohraje, tak to moc nekouše,“ směje se a dodává, že je rád, když může dělat dvojku právě Hrachovinovi. „Je to skvělý brankář a já budu jedině rád, když dál bude pomáhat týmu k dalším výhrám.“

Mohlo by se zdát, že ze Strmeně se stává specialista na Mladou Boleslav, protože oba své kompletní duely odchytal právě proti tomuto středočeskému celku. A oba Motor vyhrál. Ten první 7. listopadu, když v Boleslavi zvítězil i bez svých největších hvězd 4:1.

Gólmani Českých Budějovic Statistiky Dominik Hrachovina odchytané zápasy 32

odchytané minuty 1 897

úspěšnost zásahů 90,93 %

průměr gólu na zápas 2,63

úspěšnost výher 46,89 %

počet zásahů 832

počet obdržených gólů 83 Jan Strmeň odchytané zápasy 4

odchytané minuty 141

úspěšnost zásahů 94,52 %

průměr gólů na zápas 1,7

úspěšnost výher 50 %

počet zásahů 69

počet obdržených gólů 4

„Ukázali jsme sílu týmu a do ničeho většího jsme soupeře nepouštěli. Musím klukům poděkovat za obětavost a za to, že mi pomohli v tak těžkém zápase. Byl jsem trochu nervózní, ale to k tomu patří. Ale užil jsem si to, jsem rád, že to dopadlo dobře pro nás, pro mě jsou důležité hlavně ty tři body do tabulky, za které jsem hrozně rád,“ pronesl tehdy pro klubový web.

A v úterý se situace opakovala. Kvůli lehčím zdravotním obtížím Dominika Hrachoviny si zase stoupl do brány. A opět proti Mladé Boleslavi. Přestože nebyla budějovická brankářská dvojka dlouho v herním zápřahu, trenéři i tým se na něj mohli spolehnout. Na jeho výkonu to znát nebylo a svou šanci využil na maximum.

„Byla to dřina. Že půjdu do brány, jsem se dozvěděl o den dříve a za svou další šanci jsem moc rád. Snad jsem dokázal, že jsem připravený,“ zamýšlí se urostlý gólman.

Na nedostatek práce si stěžovat nemohl. Mladá Boleslav domácí celek chvílemi viditelně přehrávala. „Zachytal jsem si. Ono je to vždycky lepší, být v zápase pod palbou více střel, protože se člověk neustále drží v tempu a nemusí myslet na jiné věci. Musím však pochválit i kluky, kteří mi moc pomáhali, padali do střel a podobně,“ dodává skromně Strmeň.

Motor až do 59. minuty prohrával 0:1, ale díky trefám Milana Gulaše a Jiřího Ondráčka nakonec v samotném závěru zápas dokázal otočit a připsat si tři body do tabulky.

„Koukalo se mi na to krásně, byl to nepopsatelný pocit. Na druhou stranu jsem to musel pořádně zavřít, protože do konce zápasu zbývalo 47 sekund a to je dlouhá doba. Alespoň mně to tak připadalo. Nakonec jsme to zvládli, jen je škoda, že u toho nemohl být s námi plný dům,“ mrzí Jana Strmeně.

Po pátečním duelu v Brně, který začne v 18 hodin, se České Budějovice představí v neděli opět venku. V 16 hodin začne duel na ledě pražské Sparty.