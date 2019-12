Štencel se vrací do Vítkovic. Z Komety ho vytlačili mladík a Američan

„Honza by neměl tolik prostoru na ledě, jak by si ofenzivní obránce jeho typu zasloužil. Je to samozřejmě i tím, jak se nám výborně jeví mladý Standa Svozil. A také přišel nově Jack Glover, který vypadá velmi dobře v tréninku,“ komentoval přestup na klubovém webu majitel a hlavní kouč Komety Libor Zábranský.

Štencel v sezoně odehrál za Kometu 23 zápasů, vstřelil gól a přidal čtyři asistence. Jeho čas strávený na ledě však v poslední době klesal. „Myslím, že je to rozumné řešení pro všechny strany,“ dodal Zábranský k jeho odchodu.

Odchovanec Opavy působil ve Vítkovicích v letech 2011 až 2016, poté přestoupil do Brna. V extralize Štencel odehrál 324 zápasů s bilancí 24 branek a 77 asistencí. V minulé sezoně debutoval i v seniorské reprezentaci.

Čtyřiadvacetiletý podsaditý zadák se do klubu vrací v nelehké situaci, Vítkovičtí spadli na předposlední příčku v tabulce. „Věřím, že týmu budu schopen pomoci,“ citoval Štencela vítkovický web.