Litvínov, či juniorka v Kanadě? Šprynar o dilematu i hvězdách

„Nebral bych to jako návrat do Litvínova, ještě to není úplně jasné. Uvidíme, jak to bude dál,“ tvrdil devatenáctiletý rodák z Loun během přípravy na suchu. V uplynulém ročníku vystřídal hned tři kluby v juniorské soutěži QMJHL, Rimouski Océanic, Shawinigan Cataractes a Halifax Mooseheads. Za velkou louží působil druhým rokem.

Jaký byl uplynulý rok?

Šílený! Nepřál bych to nikomu zažít. Tři týmy, dva trejdy.

Co se stalo?

První tým, tam to moc nefungovalo, ve druhém už to bylo lepší, ale pořád jsem se moc nechytil. Až ve třetím, v Halifaxu, to bylo skvělé. Výborný trenér, věřil mi, podržel mě, dal mi velký ice time. Zároveň to byl i celkově dobrý tým.

Zocelilo vás to?

Beru to za skvělou zkušenost do života, ale i za šílenost. Stěhovat se každou chvíli, všechno balit. O první trejd jsem zažádal sám, telefonoval i manažer, jestli to fakt chci udělat. Říkám, že jo. Za dva dny mi večer v deset po zápase volal, že jsem vytrejdovaný a ráno odjíždím. Druhá výměna byla nečekaná, nechtěl jsem ji. Ráno jsem slezl z tréninku, byl to poslední možný den na trejd. Zavolal si mě manažer, trenéři v jedné místnosti, už jsem asi tušil. Sednul jsem si na křeslo a bylo mi řečeno, že půjdu pryč. Za dvě hodiny jsem odjížděl ještě s jedním klukem autem, který byl součástí výměny. Bylo to rychlé, chaos.

Jan Šprynar Produkt litvínovské akademie strávil poslední dvě sezony v zámořské QMJHL, postupně oblékl dresy Rimouski Océanic, Shawinigan Cataractes a Halifax Mooseheads. Ve 134 zápaech posbíral 78 bodů (38 + 40). „Jsou posty, kde musíme omladit, a Honza má šanci, aby je obsadil. Krok do dospělého hokeje nebývá snadný a musí být připravený hokejově, silově i mentálně,“ řekl sportovní manažer Tomáš Vrábel.

Jak jste jako teenager ty přesuny prožíval sám, bez rodičů?

Byla to škola života. Už jsem si trochu zvykl, vzal jsem to v pohodě, popasoval jsem se s tím v klidu. Ale stát se to hned první rok v Kanadě, to nevím, jak bych dal. Bylo to těžké, ale nějak jsem to zvládl.

Máte plán, co dál?

V Litvínově mi prodloužili smlouvu a já uvítal, že se tady můžu připravovat s výborným kondičákem a kluky na suchu. Co dál, popravdě nevím. Mají zájem z Halifaxu, čekám ještě na nějaké nabídky, není hotovo.

Jak se vám to motá v hlavě?

Kanada je lákavá, ne každý si tam může zahrát, jen zlomek kluků z Česka. Je to tam skvělé, ale to může být i tady. V Litvínově je výhoda, že jsem doma u rodičů, kámošů, tam, kde jsem vyrůstal. Kanada je zase skvělá z hokejového hlediska, pořád je to juniorka, kde bych dostal velký čas na ledě. Tím pádem se ve mně pořád míchají pocity. Nemám ještě vybráno.

Když se dostanete do litvínovského áčka, zůstanete?

Na to si věřím, že bych áčko udělal, spíš jde o to, jaká by byla nabídka z jejich strany, z mojí strany, jak bychom se dohodli.

Do zámořské NHL vede cesta také přes extraligu.

Jasně, několik kluků z extraligy podepsalo v NHL rovnou, ale mrzí mě, že loni mi nevyšel draft. Čekal jsem, že na mě ukážou, ale nedopadlo to, nedá se nic dělat. Snad někdy podepíšu bez draftu. Teď na to nehledím, přemýšlím hlavně o tom, co mi pomůže do budoucna.

Kolik lidí vám do toho mluví?

Nikdo mě extra neovlivňuje. Táta mi radil, co on vidí jako nejlepší variantu a co by měl v plánu, zároveň mi řekl, že mě do ničeho tlačit nebude, ať si vyberu sám. Nechci se rozhodovat podle toho, co mi kdo řekne, ale podle toho, co vycítím, že je pro moji kariéru nejlepší.

Co vám táta poradil?

Že Kanada je skvělá na rozvoj hokejového umu, ale že i v Litvínově je to parádní. Ale co si budeme povídat, devatenáctiletý kluk asi nebude hrát dvacet minut v áčku. To jsou faktory, které si protiřečí, takže nevím pořádně, co bude.

Jak vůbec vypadá tréninkový proces v zámoří? Je to v každém týmu jiné?

Ty tréninkové trendy jsou dost podobné, spíš je rozdíl v tom, že jsme měli i čtyři zápasy týdně, takže se moc netrénuje. Po zápasech máme den volna, abychom vypnuli od hokeje. V posilovně nejsme skoro vůbec, jen párkrát na protažení. Ale když už je trénink, tak je to velké tempo, měli jsme tam hodně kluků, kteří byli draftovaní do NHL, to byla taky škola. Koukat na ně, co a jak dělají. Ale je to dost podobné jako v Česku, je tam velká konkurence. Hraje se hodně zápasů, ale rozdíl proti Česku je, že tam je větší konkurence a hraje se rychlejší hokej.

Měl jste možnost využívat skills kouče, který rozvíjí individuální dovednosti hráčů?

Ano, měli jsme ho, to bylo výborné. Máte pro sebe celou ledovou plochu, nejdřív byl ráno trénink, pak jsme měli třeba dvě hodiny na to, abychom si tam plácali s puky a tak. Kdykoli jsme si řekli, přišel skills kouč. Když jsme chtěli pilovat bruslení, střelbu, šel s námi. To bylo skvělé. Tady je jedna plocha na jeden tým, v Česku si ji musí rozdělit od žáků po áčko všichni, v tom je taky velký rozdíl.

O hráčích z nižších soutěží v zámoří se říká, že to jsou trochu sobci, každý se chce ukázat, aby si do NHL vytáhli zrovna jeho. Změnilo se to? Když jsem tam přijel první rok, přišlo mi, že do toho všichni jen plácnou a jdou se pobít do rohu. Druhý rok jsem si na to buď zvykl, nebo se to trochu měnilo. Juniorka není jako AHL, kde to je úplně šílené, v Halifaxu jsme měli skvělé kluky. Říkali jsme si, proč to jen nahazovat, když máme šikovné hráče, když si je můžeme obehrát krásně na hokejky. Ale samozřejmě i v zámoří je to tým od týmu, některé to hrály jen tak, že kotouč nahodí a jdou se pomlátit, některé hrají krásně kombinačně.

A co hvězdy? Hrají jen na sebe?

To bych neřekl. Třeba Jordan Dumais měl minulou sezonu snad 160 bodů, draftoval ho Columbus. Ten byl šílený, měl čtyři hráče na sobě, a stejně se jich zbavil. Extrémně šikovný, ale neměl jsme pocit, že by tam někdo hrál sám na sebe.

A jaká je v Kanadě úroveň juniorské soutěže?

Skvělá. Nebylo to tak, že bych si to tam vodil nebo projížděl jako mezi kužely. Když se podívám na moje body, není to žádná hitparáda. Úroveň je skvělá, není na nic čas, musíme se rychle rozhodovat. A to je podle mě něco, co české lize chybí. V zámoří se naučíte v krátkém momentu dělat věci rychle.

Česká reprezentační dvacítka začala poslední dobou sbírat úspěchy, je pro vás motivace dostat se do ní?

Určitě je to motivace pro každého kluka. Když jsem mohl hrát za osmnáctku, měl jsem přetržené vazy v kotníku a nemohl jsem jet. Pak jsem byl na Slovensku na dvacítce na kempu, odehrál jsem jen půl zápasu a zranil se. Každý by chtěl hrát na mistrovství světa, je to show. Už loni jsem si přál jet, ale do Vánoc se mi nedařilo, nedivím se, že mě nevzali.

Jak bylo těžké skousnout, že vám loňský draft nevyšel?

S odstupem času už to není žádná tragédie, hokej jde dál, život taky. Ale pár slz padlo. Mrzelo mě to, ale není to konec světa a hokej se dát hrát i jinde než jen přes draft do NHL. Naděje pořád je, i když mi teď asi nebude volat deset týmů, že mě chtějí. Budu rád za jakoukoliv nabídku.

Máte vysněný klub?

Dříve jsem býval fanouškem Pittsburghu, protože tam hraje Sidney Crosby, můj velký idol. Čím jsem starší, tak víc koukám na mladší kluky, protože jedou víc trendy. Obdivuju střelbu Matthewse, takže třeba Toronto by bylo skvělé. Až na to jejich prokleté play off. (smích) Ale kdyby přišla nabídka z NHL, tak asi beru všechno.

Okoukal jste něco konkrétně od Austona Matthewse?

Ano, okoukal jsem od něj pár stylů. Odmala jsem doma trénoval střelbu s tátou, možná odtud trochu pochází můj talent, děkuju za to tátovi.

A co jiní hokejisté? Čím vás inspirovali oni?

Zegras šikovností, krytí kotouče má skvělé Barzal. Koukám vždy na highlighty, snažím se vzít od každého kousek něčeho.

Stihl jste sledovat letošní cestu extraligového Litvínova do semifinále play off?

Bylo to skvělé, čekal jsem jen napínavější semifinále s Pardubicemi. Ale je to po letech velký úspěch, jen to tak udržet dál.