Šmucler získal podíl v hokejové Plzni. Dáme do toho vše, ujišťuje

„Už nyní přibylo hodně práce, na stadionu jsem denně. Ale to člověka rozvíjí, posouvá dál. Je to něco jiného než auta a dělá mi to radost,“ svěřil se Jan Šmucler, jednatel společnosti Autocentrum Šmucler.

Co bylo hlavním impulsem, abyste jako společnost vstoupili do vlastnické struktury klubu?

S Martinem (Strakou) se známe dlouho. A chceme plzeňský hokej vrátit tam, kde byl. Uděláme pro to všechno, co je v našich silách.

Vložili jste v té souvislosti do klubu i konkrétní finanční částku?

Prakticky ano.

Jednání poslední týdny byla intenzivní, hodně jste zjišťoval detaily fungování klubu?

Procházeli jsme účetnictví posledních let, zjišťovali věci okolo sponzorů, majitelů permanentek. Přemýšlíme, co zlepšit směrem k fanouškům. Připravujeme například program prodeje vstupenek do mobilů i další věci.

Můžete díky svým aktivitám otevřít cestu pro nové sponzory?

Doufáme v to. Budeme oslovovat naše zákazníky, kteří by měli zájem vstoupit do plzeňského hokeje. Chceme rozpočet navýšit.

V čem ještě chcete hokejovou Plzeň posunout?

Plánujeme rozšiřovat spolupráci mezi partnery a klubem, lépe komunikovat s fanoušky. Viděli jste, že i na této tiskové konferenci byli přítomni zástupci „kotelníků“.

Očekávání fanoušků se jistě zvýší. Jste zastáncem velkých slov, útoků na medaili?

Být do třetího místa by bylo krásné... Dáme do toho vše, abychom byli na předních příčkách.