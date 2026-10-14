Třicetiletý Ščotka už na východě Čech působil mezi lety 2014 a 2018. V červenobílém dresu Dynama tehdy odehrál 218 utkání. Následně nastupoval za Litvínov a jednu sezonu strávil v Jyväskylä, kde byl i kapitánem. Po návratu z Finska zamířil do Komety, za kterou hrál od roku 2022 a loni s ní získal mistrovský titul.
„Jan Ščotka je zkušený obránce s reprezentačními zkušenostmi. V Dynamu už působil, což vnímáme jako výhodu. Jde o defenzivního hráče, který umí přitvrdit. Věříme, že v současné situaci, kdy jsme sháněli obránce, nám dokáže pomoci,“ uvedl sportovní manažer Dynama Petr Sýkora.
Také pětatřicetiletý Vondráček jde do známého prostředí. Během čtyřletého působení v Pardubicích hrál s Dynamem třikrát extraligové finále. Letos už potřetí slavil titul, dva předchozí vybojoval právě s Kometou. V extralize odehrál důrazný útočník včetně play off 736 zápasů, jeho dalšími kluby byly Plzeň, Vítkovice a Karlovy Vary.
„Vondrc byl vždy naprosto oddaný týmu. Je to jeden z nejpracovitějších hráčů, které jsem poznal. Bohužel tu neměl takové vytížení, jaké by si hráč jeho kalibru zasloužil. I proto jsme sáhli k výměně,“ dodal Sýkora.