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Tipsport extraliga 2026/27

Mistr světa Ščotka se vrací z Brna do Pardubic, Kometu posílil Vondráček

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  20:56

Litvínov, 16. 9. 2026. Verva Litvínov - Kometa Brno, hokejová extraliga. Litvínov v šanci, zleva Aleš Stezka, Jan Ščotka a domácí Matúš Sukeľ. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Hokejový obránce Jan Ščotka se po osmi letech vrací do Pardubic. Kometa Brno za mistra světa z roku 2024 získala z Dynama útočníka Tomáše Vondráčka.

Třicetiletý Ščotka už na východě Čech působil mezi lety 2014 a 2018. V červenobílém dresu Dynama tehdy odehrál 218 utkání. Následně nastupoval za Litvínov a jednu sezonu strávil v Jyväskylä, kde byl i kapitánem. Po návratu z Finska zamířil do Komety, za kterou hrál od roku 2022 a loni s ní získal mistrovský titul.

„Jan Ščotka je zkušený obránce s reprezentačními zkušenostmi. V Dynamu už působil, což vnímáme jako výhodu. Jde o defenzivního hráče, který umí přitvrdit. Věříme, že v současné situaci, kdy jsme sháněli obránce, nám dokáže pomoci,“ uvedl sportovní manažer Dynama Petr Sýkora.

Také pětatřicetiletý Vondráček jde do známého prostředí. Během čtyřletého působení v Pardubicích hrál s Dynamem třikrát extraligové finále. Letos už potřetí slavil titul, dva předchozí vybojoval právě s Kometou. V extralize odehrál důrazný útočník včetně play off 736 zápasů, jeho dalšími kluby byly Plzeň, Vítkovice a Karlovy Vary.

Tomáš Vondráček z Pardubic slaví vítězný gól na ledě Komety Brno ve třetím finále extraligy. (21. dubna 2025)

„Vondrc byl vždy naprosto oddaný týmu. Je to jeden z nejpracovitějších hráčů, které jsem poznal. Bohužel tu neměl takové vytížení, jaké by si hráč jeho kalibru zasloužil. I proto jsme sáhli k výměně,“ dodal Sýkora.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 10 9 0 1 0 49:23 28
2. HC Dynamo PardubicePardubice 11 8 1 0 2 47:31 26
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 6 0 0 3 22:16 18
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 10 3 3 1 3 25:22 16
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 0 4 28:26 16
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 10 5 0 1 4 27:31 16
7. Rytíři KladnoKladno 10 3 2 2 3 29:32 15
8. HC Sparta PrahaSparta 10 4 0 2 4 31:28 14
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 4 0 2 4 29:29 14
10. HC Verva LitvínovLitvínov 10 3 1 1 5 24:28 12
11. HC Kometa BrnoKometa 9 2 2 1 4 25:28 11
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 1 1 6 23:36 9
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 2 0 1 6 21:32 7
14. HC OlomoucOlomouc 10 1 1 0 8 18:36 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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