Důležité body, ale nemůžeme se tím uklidňovat, varuje plzeňský Schleiss

Náskok na poslední Rideru navíc vzrostl po 40. kole extraligy na patnáct bodů. Po mizerném plzeňském podzimu tak mohou hráči oprášit zcela jiné ambice.

„Ale nemyslím si, že bychom se měli nějak uklidňovat. Pořád musíme makat, jít dál. Pokud bychom připustili něco jiného, semele nás to. Byli jsme dole, ale teď měsíc a půl na něčem pracujeme, nehrajeme špatně, snažíme se soustředit na každý další zápas. Ano, hlídáme si spodek tabulky, ale pořád je to hlavně o nás,“ mínil třicetiletý Schleiss.

Nelze pominout, že za posledních dvacet zápasů jste se Spartou nejlepší tým v extralize. Čemu to připsat?

Před sezonou se vyměnil celý realizační tým i spousta hráčů. Když pak na něčem pracujete, nejde to hned. Proto byl podzim takový, jaký byl. Ale možná si to už sedá, víme, co máme hrát a když to plníme, můžeme být úspěšní. Když pak vyhrajete pár zápasů, každý si na ledě věří víc. Není to tak, že by ego bylo kdovíjak nahoře, ale všechno je uvolněnější.

Bylo pro vás důležité, že jste po páteční domácí porážce s Olomoucí zabrali naplno?

Věděli jsme, že tyhle dva zápasy budou hodně těžké a my z nich potřebujeme co nejvíc bodů. V pátek to nemělo tempo, hra se kouskovala, byla přerušená kvůli výměně plexiskla. To nám moc nepomohlo. Prodloužení jsme nezvládli, ale o to víc jsme chtěli získat plný počet bodů dnes.

Vy jste tomu pomohl asistencí u druhé trefy Rohlíka a ve třetí části gólem na 3:0. Byla to klíčová chvíle?

Jo, ten gól byl asi důležitý. Jsem rád, že se mi ho povedlo dát, že jsem pomohl týmu a dokázali jsme zápas vyhrát. Hráli jsme důrazně, ale to i soupeř. Jak se blíží konec základní části, už to jsou zápasy jako play off a je třeba na to být připravený.

Radost plzeňských hokejistů po gólu proti Vítkovicím.

Váš parťák z útoku Jakub Lev stále čeká na první gól v sezoně. Dnes znovu trefil tyčku. Snažíte se ho držet psychicky nahoře?

Dal asi čtvrtou tyčku za poslední čtyři zápasy, dnes ji skoro přelomil... Když se hráč dostane do takové situace, je třeba ho pořád povzbuzovat. Věřím, že brzy to vyjde a Kuba to všechno dostřílí na konci sezony.

V úterý míříte do Litvínova. V minulém vzájemném utkání jste po faulu na Davida Kašeho inkasoval trest na dva zápasy, zraněný soupeř jich kvůli zranění vynechal osm. Čekáte, že to budete mít na ledě soupeře hodně těžké?

Těžké to je všude. Něco se stalo, nevrátím to a ani to nijak řešit a hrotit nebudu. Připravím se jako na každý jiný zápas.