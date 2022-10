Snad to ze mě spadlo, doufá plzeňský útočník Schleiss po první trefě v sezoně

Těžký zápas na psychiku, že?

Opravdu těžký. Měli jsme kus štěstí, protože jsme zase bláznili s oslabeními. Na to si musíme dávat pozor, ale zatím je to stále dokola. Zaplaťpánbůh jsme to urvali. I já jsem na konci vyhodil puk ze hřiště a poslal nás do čtyř, naštěstí to kluci ubránili. Furt je ale na čem pracovat a v čem se zlepšovat.

Konečně jste se v sezoně trefil, už jste na sobě cítil deku?

Hlavně je super, že máme tři body. Konečně jsme vyhráli doma. A já jsem šťastný taky za to, že jsem konečně dal gól. Doufám, že teď to ze mě spadlo a půjde to i dál.

Zároveň jste rychle odpověděl na úvodní gól soupeře. Byl to jeden z klíčových momentů?

Asi ano. Lukáš Kaňák dobře otočil hru, trošku jsem na něj hulákal a dostali jsme se zpátky za modrou. Petra Kodýtka jsem mohl poslat do úniku, ale to jsem prováhal. Na pravé straně už byl Aleksi (Rekonen) také obsazený. Tak jsem vystřelil, ani nijak nemířil a spadlo to tam.

Co ten závěr, kdy jste dal gól z ofsajdu a pak šel na trestnou?

Šílený závěr. Samozřejmě jsem chtěl dát gól. Jenomže jsem se tak soustředil na to, abych trefil prázdnou branku, že jsem si bohužel sám vjel do ofsajdu. Moje blbost, soustředil jsem se hlavně na tu střelu. No a pak jsem obral v naší třetině Šimona Stránského o puk a chtěl ho vyhodit. On mi ale klepnul do hole, já vzal puk špičkou a ten šel na tribunu. Pak už jsem se jen modlil na trestné...