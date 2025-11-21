„Konečně to tam spadlo a umazal jsem to vajíčko,“ ulevil si plzeňský forvard. Na gólovou trefu čekal dlouhých sedmatřicet zápasů, naposledy skóroval v minulém ročníku proti stejnému soupeři. „Říkali mi, že naposledy jsem dal gól v Litvínově. Překvapilo mne, že to byla taková doba, ale jsem rád, že jsem se toho zbavil,“ pousmál se Schleiss.
„Já myslím, že každý to dělá stejně a zkouší něco změnit. Začíná to od olepení nahoře, dole, potom vyměníte hokejku. Je toho dost. Člověk si říká, že to v hlavě nemá, ale když pak má šanci, tak tam ta lehkost chybí. Najednou chceš mířit někam přesně a tím pádem nedáváš góly,“ popsal gólový půst.
Schleissova chvíle přišla krátce před polovinou druhé třetiny, když zužitkoval Simonův pas a bekhendem zvednul puk nad beton litvínovského gólmana. „Po tom prvním gólu to ze mě spadlo, určitě mně pomohl. Výkonnostně jsem se ale cítil docela fajn už předtím,“ připomněl.
Ve druhé části indiáni zcela ovládli hru a jedenatřicetiletý útočník zvyšoval svým druhým gólem už na 4:1. Povedenou kličkou se zbavil obránce a zamířil přesně k bližší tyči. „Když už se to jednou prolomí, je to pak snadnější. Igor (Merežko) mi dal cross a už to jelo samo. Najednou člověk vidí jiný věci, bek si lehne, dovolíte si kličku. Kdybych předtím ten gól nedal, tak ho vypráším,“ říká s úsměvem.
Plzeň v předchozích zápasech moc neskórovala, tentokrát však nastřílela nejvíc branek v aktuální sezoně. „Určitě doma vyhrávat chceme. Nevím, jestli na nás neleží tíha toho, že fanoušci fandí hodně a my to před nimi chceme zlomit. Občas je to přemíra snahy, pak nám někdo ujede a my musíme těžce dohánět. Tentokrát nám to tam napadalo, vyhráli jsme za tři body a to je hlavní,“ líčil Schleiss.
Třetí třetina se pak už pouze dohrávala, když domácí kontrolovali pohodlný náskok. „Pro soupeře to bylo těžké, my jeli na vlně a oni byli dole. Chcete se rozjet, ale nejde to, pak vznikají chyby a góly vypadají jednoduše.“
V dalším kole zajíždí Škoda na led Mladé Boleslavi. „Tabulka je hrozně vyrovnaná, dvakrát vyhrajete a jste nahoře, dvakrát prohrajete a jste dole. Žádný tým není odskočený, každý může porazit každého. I v Boleslavi čekáme urputný zápas, vyhraje ten, kdo udělá méně chyb,“ míní Jan Schleiss.