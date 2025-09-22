Tipsport extraliga 2025/26

Dárek pro mamku k šedesátinám. Růžička opět držel Plzeň: Všechno vyšlo krásně

  12:14
Rychlý záskok dopadl výborně. Až v neděli ráno se hokejový gólman Jan Růžička dozvěděl, že kvůli viróze plzeňského parťáka Nicka Malíka odpoledne nastoupí k duelu šestého kola extraligy proti Pardubicím. Šestadvaceti zákroky pak pomohl týmu k výhře 2:1, nedosáhl jen na ránu Poulíčka z poloviny zápasu.
Plzeňský brankář Jan Růžička v akci proti Pardubicím.

foto: MAFRA

Robert Kousal se snaží prostřelit Jana Růžičku a blokujícího Matyáše Filipa.
Plzeňský Mikko Petman dává gól v utkání s Pardubicemi.
Plzeňští hráči dávají gól proti Pardubicím.
Plzeňští hráči slaví trefu proti Pardubicím.
20 fotografií

„Nechci říci, že to vyšlo ideálně. Malda (Nick Malík) onemocněl a nikdo nechce, aby týmu takhle kdokoliv chyběl. Ale jsem šťastný, jak to dopadlo a tři body proti tak kvalitnímu soupeři zůstaly doma. Za mě zaslouženě,“ líčil osmadvacetiletý brankář, který přišel v létě z Mladé Boleslavi.

Předem věděl, že do role gólmana číslo dva. Ale teď, když má za sebou dva povedené duely v Třinci a proti Pardubicím, kouči Jandačovi možná trošku zamotal hlavu.

Byla to zároveň vaše premiéra na plzeňském ledě. O to víc si vítězství ceníte?
Kulisa byla skvělá. My jsme do zápasu výborně vstoupili, myslím, že jsme tím lidi nastartovali. Fandili celý zápas, byli pořádně slyšet. Před takovou atmosférou a proti takovému týmu se hraje vždycky dobře. Měl jsem to navíc okořeněné tím, že mamka měla zrovna v neděli šedesátiny, přijela se podívat a tohle pro ni byl nejhezčí dárek.

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

To jste rodiče narychlo zalarmoval, aby dorazili, když budete chytat?
To ne. S našimi jsem byl domluvený předem, že tak či onak přijedou na zápas. Vyšlo to takhle krásně, šel jsem do branky, o to měla mamka větší radost. A já mám hlavu nastavenou pořád stejně. Ať chytám, nebo nechytám, s tím jsem problém neměl.

Inkasoval jste jedinkrát po nenápadné střele Poulíčka. Mrzí vás ten gól?
Puk mi trochu zaplaval, nevím, jestli to ještě někomu lehce nelízlo hokejku. Ale byl to jeden z jednodušších gólů, který by padnout neměl. Pardubicím to dalo vítr do plachet. Kluci mi pak pomohli, ubránili jsme jejich přesilovky a dokázali se vrátit ke hře, kterou jsme předváděli předtím.

Robert Kousal se snaží prostřelit Jana Růžičku a blokujícího Matyáše Filipa.

Při střele Sobotky vám v oslabení pomohla tyčka.
Tam už jsem byl bezmocnej, jen jsem doufal...

Ve třetí části jste byli pod permanentním tlakem. Nebyli jste až příliš defenzivní?
Bylo to náročné. Ale celou třetinu jsme vystupovali jako jeden tým, vše podřídili výsledku. Když to řeknu trošku blbě, gól už jsme nepotřebovali dát, my ho potřebovali nedostat. Kluci zablokovali spoustu střel, padali na led ve chvíli, kdy já skoro nic neviděl. Skvělá práce. Nebylo to možná od nás na pohled aktivní, ale vzadu jsme až na pár výjimek dělali přesně to, co po nás trenéři chtějí.

7. kolo

Kompletní los

8. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 6 5 0 0 1 23:13 15
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 6 4 0 0 2 20:12 12
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 6 4 0 0 2 18:15 12
4. HC Oceláři TřinecTřinec 6 3 1 0 2 20:14 11
5. HC Sparta PrahaSparta 6 3 1 0 2 17:11 11
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 6 3 0 2 1 14:13 11
7. HC Dynamo PardubicePardubice 6 3 0 0 3 18:13 9
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 6 2 1 1 2 17:16 9
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 6 3 0 0 3 18:18 9
10. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 3 0 0 3 12:14 9
11. HC OlomoucOlomouc 5 2 0 0 3 12:18 6
12. Rytíři KladnoKladno 6 1 0 1 4 8:17 4
13. HC Verva LitvínovLitvínov 5 1 0 0 4 7:18 3
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 0 1 0 5 14:26 2
Nejhezčí gól sezony? Lauko brilantní fintou uhranul extraligu: Konečně mi to vyšlo

Už v předchozích zápasech byl hodně vidět, ale teď jako by chtěl ještě víc ukázat: Milá extraligo, jsem tady! „Zkouším to často,“ usmíval se Jakub Lauko, když mluvil o hokejové fintě zvané Michigan....

20. září 2025  11:03

Šťastný Pytlík šokoval Kometu: Gól ve třech proti pěti? To jsem v životě neviděl!

Z hokejistů Liberce jsou na začátku sezony v extralize machři na zápasy s posledními finalisty. Po vicemistrovi z Pardubic, kterého zdolali doma, setnuli Bílí Tygři v pátek i brněnského šampiona, a...

20. září 2025  10:27

