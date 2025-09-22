Dárek pro mamku k šedesátinám. Růžička opět držel Plzeň: Všechno vyšlo krásně

„Nechci říci, že to vyšlo ideálně. Malda (Nick Malík) onemocněl a nikdo nechce, aby týmu takhle kdokoliv chyběl. Ale jsem šťastný, jak to dopadlo a tři body proti tak kvalitnímu soupeři zůstaly doma. Za mě zaslouženě,“ líčil osmadvacetiletý brankář, který přišel v létě z Mladé Boleslavi.
Předem věděl, že do role gólmana číslo dva. Ale teď, když má za sebou dva povedené duely v Třinci a proti Pardubicím, kouči Jandačovi možná trošku zamotal hlavu.
Byla to zároveň vaše premiéra na plzeňském ledě. O to víc si vítězství ceníte?
Kulisa byla skvělá. My jsme do zápasu výborně vstoupili, myslím, že jsme tím lidi nastartovali. Fandili celý zápas, byli pořádně slyšet. Před takovou atmosférou a proti takovému týmu se hraje vždycky dobře. Měl jsem to navíc okořeněné tím, že mamka měla zrovna v neděli šedesátiny, přijela se podívat a tohle pro ni byl nejhezčí dárek.
To jste rodiče narychlo zalarmoval, aby dorazili, když budete chytat?
To ne. S našimi jsem byl domluvený předem, že tak či onak přijedou na zápas. Vyšlo to takhle krásně, šel jsem do branky, o to měla mamka větší radost. A já mám hlavu nastavenou pořád stejně. Ať chytám, nebo nechytám, s tím jsem problém neměl.
Inkasoval jste jedinkrát po nenápadné střele Poulíčka. Mrzí vás ten gól?
Puk mi trochu zaplaval, nevím, jestli to ještě někomu lehce nelízlo hokejku. Ale byl to jeden z jednodušších gólů, který by padnout neměl. Pardubicím to dalo vítr do plachet. Kluci mi pak pomohli, ubránili jsme jejich přesilovky a dokázali se vrátit ke hře, kterou jsme předváděli předtím.
Při střele Sobotky vám v oslabení pomohla tyčka.
Tam už jsem byl bezmocnej, jen jsem doufal...
Ve třetí části jste byli pod permanentním tlakem. Nebyli jste až příliš defenzivní?
Bylo to náročné. Ale celou třetinu jsme vystupovali jako jeden tým, vše podřídili výsledku. Když to řeknu trošku blbě, gól už jsme nepotřebovali dát, my ho potřebovali nedostat. Kluci zablokovali spoustu střel, padali na led ve chvíli, kdy já skoro nic neviděl. Skvělá práce. Nebylo to možná od nás na pohled aktivní, ale vzadu jsme až na pár výjimek dělali přesně to, co po nás trenéři chtějí.