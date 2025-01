Jágr? Je zázrak, že ještě hraje, smekl plzeňský Piskáček

Škoda doma přetlačila rivala 3:2 v prodloužení, vyhrála počtvrté v řadě a posedmé z posledních devíti utkání. Pětatřicetiletý Piskáček si proti klubu, v němž vyrůstal, připsal čtyři zblokované střely.

Jsou to pro vás cenné dva body?

Kdybychom byli v utkání lepší, tak by nás asi štvalo, že nemáme tři. Ale tím, že jsme nepodali úplně nejlepší výkon, je výhra o to cennější. Pro nás jsou to strašně důležité dva body.

Vyrovnávací gól na 2:2 vstřelil dvaapadesátiletý Jaromír Jágr, který opět posunul vlastní rekord coby nejstarší střelec extraligy. Co na to říkáte?

Když proti němu stojíte na ledě, je to pro mě hráč jako každý jiný. Ještě hraje, to je asi nějaký zázrak. Klobouk dolů, že to stále zvládá, není to žádná sranda. Ale že bych řešil, že nám dal gól zrovna on, to zase ne.

Kladenský Jaromír Jágr slaví gól do plzeňské brány.

Tentokrát vás podržely přesilové hry, v nichž se vám od začátku sezony nedaří. Paradox?

Změnilo se to, že jsme v nich tentokrát vstřelili dva góly. Je to hodně důležité, máme s nimi problémy. Ale kluci, kteří přesilovky hrají, na tom makají každý den. Asi se to dnes zúročilo. Doufám, že si v početní převaze budeme pomáhat víc.

Ještě vám zůstala v hlavě vzpomínka na minulý domácí zápas s Kladnem, v němž jste prohráli gólem tři vteřiny před koncem právě při vlastní přesilovce?

Ne, to už je dávno za námi. Věděli jsme, že Kladno je silné v protiútocích, snažili jsme se na to dávat pozor celé utkání. Ale párkrát nám tam bohužel stejně ujeli. Naštěstí nás podržel Malda (brankář Malík) a dotáhli jsme to jako tým do vítězného konce.

V čem byl problém, že jste Kladno pustili do tolika šancí?

Byli živější, rychlejší v soubojích. Napadali nás hned, jak jsme měli puk na hokejce, což je nepříjemné. Ale my si s tím musíme poradit lépe. Každý zápas nemůže být perfektní, možná jsme si vybrali slabší chvilku. Ale v sezoně jsme měli i dost utkání, v nichž jsme dominovali a neměli ani bod. Takže pro nás je plus, že i po horším výkonu to dokážeme ubojovat.

Nabrali jste čtvrtou výhru v řadě, v tabulce jste devátí. Už je zapomenutý špatný vstup do sezony?

Nejde jen o ty čtyři zápasy. Myslím, že poslední dobou hrajeme dobře, i předtím jsme vyhrávali. Celkově si to sedlo. Víme, co jeden od druhého čekat, začíná nám to fungovat, ve hře se nachází dobré věci, což je určitě posun oproti úvodu sezony. Snad se to bude ještě zlepšovat a postupně gradovat.

V pátek míříte do Třince, který je v tabulce tři body za vámi. Další náročný zápas?

Každý je těžký. Jestli hrajete proti prvnímu nebo poslednímu, je úplně jedno. Letos v extralize opravdu dokáže vyhrát každý s každým, zápasy jsou si podobné. Málo je jich takových, že je to jednoznačné a někomu to ustřelí. Je to většinou o gól, o dva, mlátí se to.