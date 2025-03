Kádr zásadně měnit nebudeme, kostra zůstane, říká třinecký ředitel Peterek

„Většinou zveřejňujeme nové hráče k prvnímu květnu, ale že u nás bude Michal, je veřejné tajemství, takže to mohu potvrdit,“ řekl Jan Peterek. „O dalších změnách jednáme.“

Budou po nevydařené sezoně velké?

Zásadně kádr měnit nebudeme. Kostra zůstane a uvidíme, jaké hráče se povede podepsat. Vše je v jednání. Někteří hráči, kteří by mohli přijít, stále hrajou, takže bych o tom nechtěl mluvit.

Přece jen ale máte dost starších hokejistů. Budete chtít mužstvo omladit?

O všem pořád jednáme. Máme nějakou představu, kým mužstvo doplnit, ale není to tak, jak si někteří lidé představují, že si ukážeme na hráče a toho v týmu budeme mít. Tak to nefunguje.

Není problém, že máte skoro všechny hráče pod smlouvou?

Ano máme, ale spekulace, které běží ohledně odchodů Tomáše Kundrátka, Marka Daňa a nevím, koho všeho, se nezakládají na pravdě.

Takže oba zmínění zůstanou v Třinci?

Stoprocentně.

Probírali jste s Daněm jeho nadávky rozhodčím?

S Markem jsme seděli ve středu. Bavili jsme se o tom a vyříkali si to.

Předpokládám, že pokutu, která dohromady činí třicet tisíc korun, zaplatí sám.

Ano. Všichni ale víme, že emoce jsou velké a prohry bolí. Ale patří ke sportu i k životu.

Trenéři Zdeněk Moták, Jiří Raszka, Boris Žabka a Jaroslav Kameš budou pokračovat?

Zůstávají. Boris Žabka, který přišel během soutěže, má velkou zásluhu na tom, že jsme se na konci sezony zvedli.

Vyhodnotili jste si už, proč Třinci po pěti titulech tato sezona nevyšla?

Každý na to má svůj pohled. Můj je takový, že minulé vydařené sezony byly náročné, dlouho jsme hráli a minulý ročník extraligy, ten příběh byl neuvěřitelný – získali jsme titul a národní tým vyhrál mistrovství světa. Naše příprava pak byla krátká a do toho doznívala úspěšná sezona. Ať člověk chce, nebo ne, trochu podlehne příjemným pocitům a pak je těžké naskočit zpátky do tvrdé reality. Vnímali jsme to ale tak, že mančaft umí hrát hokej, že to nezapomněl. Všichni včetně fanoušků čekali, kdy se nastartujeme, ale trvalo to trochu déle, než jsme si představovali.

Jak byste hodnotil předsezonní posily Bohumila Janka, Justina Addama a Michala Teplého?

Fanoušek si musí uvědomit, že naskočit do týmu, který má jádro hotové a úspěšné, je těžké. To byl případ Michala Teplého, který ale pak v závěru sezony hrál výborně. Nechtěl bych to nicméně směřovat k tomu, že se nepovedly posily, a tím pádem se sezona nevyvíjela dobře.

Už jste zmínil, že Teplý měl závěr sezony velmi dobrý. Nestálo by za to ho udržet?

Dohoda, že půjde po sezoně pryč, byla už z dřívějška, domluvil se s jiným týmem. Neviděl cestu, že by tady měl místo. Možná zpětně by to přehodnotil, ale už je pozdě.

Místo si naopak vybojoval Petr Sikora. Zůstane, nebo odejde do zámoří, kde ho draftoval Washington Capitals?

Rádi bychom ho udrželi, protože po mistrovství světa dvacetiletých byl jeden z nejlepších hráčů v našem týmu. Vše záleží, jak se rozhodne Washington, který má trumfy v ruce. Když mu dají kontrakt pro NHL, tak se budou rozhodovat, zda ho budou chtít do Ameriky, nebo ho tady ještě rok nechají. Máme informace, že tu je eventualita, aby by pokračoval u nás.

Petr Sikora a Michal Teplý se radují z branky Třince.

Jak jste vnímal, že ze sestavy vypadli útočníci Viliam Čacho a kapitán Petr Vrána?

Ve čtvrtek jsme měl s některými hráči pohovory, byli to hlavně ti, kteří v play off moc nenastupovali. Nebo vůbec. Poděkoval jsem jim, jak to zvládli, protože ono je těžké to kousnout. Každý má nějaké svoje ego, chce pomoci tomu týmu. Nejhorší je, pokud hráč, který nehraje, začne kolem sebe kopat a vytvářet špatnou atmosféru. Naši kluci to zvládli, protože fakt byli pořád součástí týmu, podporovali ho, což je velice důležité. Petr se ukázal jako kapitán. Podporoval tým i z pozice třináctého útočníka. Za to mu patří velký dík.

Jak vedení vašeho klubu pracuje s informacemi, že českému ocelářství hrozí zánik?

Ty informace k nám pronikají, uvědomujeme si to. Ale jde o strategický průmysl. Podle mě asi těžko zanikne. V Třinci jsou poslední vysoké pece v Česku a nemůžeme si dovolit nechat je padnout. Je to těžké, ale věřím, že ocelářství půjde zase nahoru.

Takže obavy, že klub přijde o strategického partnera Třinecké železárny a že byste dostali méně peněz, nemáte?

Pro nadcházející sezonu nemám takové signály. Ale netvrdím, že se to nemůže stát.