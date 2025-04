Pardubičtí hokejisté oslavují postup do finále extraligy, v popředí stojí útočník Jan Mandát. | foto: ČTK

Dynamo si rychlý postup zajistilo díky včerejší klidné výhře 5:1 v pátém semifinále na ledě Hradce. Ať už Východočechy od 17. dubna vyzve Sparta, nebo Kometa, narazí na soupeře, co se v play off dokonale našel.

Tak jako jedna z jeho tváří.

„Tahle část sezony mě vždy strhne. Snažím se hrát celý rok, nevím, proč se mi pokaždé daří až teď,“ culí se Jan Mandát, pardubický útočník, který hýří aktivitou. Srdcař, dříč.

Jan Mandát se v gólové euforii dělí o radost s pardubickými fanoušky.

Zase si tvořil šance a šikovnou tečí posunul puk k Romanu Červenkovi při vítězném gólu. Přesunout se ze čtvrté formace rovnou do té elitní? Pro Mandáta žádný problém. Zkrátka práce všeho druhu.

A také příběh jedné nápravy chybujícího mladíka, který v náznacích skýtá hned několik paralel k probíhající sezoně nabitého extraligového mužstva.

„Nepochopitelný faul. Obrovské selhání. Facka pro všechny. Neomluvitelná chyba. Zklamání. Minulost. Konec.“

Tak zní jen ve zkratce výtah z hněvivého tweetu, kterým majitel klubu Petr Dědek před čtyřmi lety sepsul Mandáta. Frajírka s pozitivním testem na kokain, jenž ještě zbytečně zapíral vlastní provinění. V pětadvaceti letech za doping vyfasoval distanc na dva roky, pravděpodobně si zničil kariéru.

Anebo právě naopak! Díky životní lekci se něčemu přiučil. Možná proto mu dodnes nedělá potíže o těžké zkušenosti znovu mluvit.

„Spoustu věcí jsem si uvědomil, motivuje mě to i v hokeji, aby se na mě lidi mohli dívat v lepším světle. Hlavně pak moje rodina, které to dlužím nejvíc,“ připomínal před startem semifinálové série. „Myslel jsem si, že jsem bůhvíco, a dělal jsem, co se nemá.“

Pardubický útočník Jan Mandát během utkání proti Kanadě na Spengler Cupu

V přenesené formě tak letos činili i hokejisté z východu Čech. Zbytečné kudrlinky na ledě, špatné nastavení, obecně chabá disciplína, nesourodost. Hra na hvězdy.

Image týmu plného solitérů sílila s přechodem do nového kalendářního roku a Pardubice shodila z vedoucí pozice překvapivě až na třetí místo. Fiasko na Spenglerově poháru a sbírání proher v domácí soutěži donutilo vedení k rozdávání pokut.

U kamaráda na pile

Možná až tady, s blížícím se příchodem play off, si kádr Dynama něco uvědomil. Se startem března, navzdory několika marodům napříč sestavou, začal nad pokyny uvažovat zodpovědněji, s větší vážností. A světe, div se, funguje to.

Ve čtvrtfinále proti Budějovicím hráči překonali úvodní mdlé týmové výkony a díky pečlivé defenzivě i obětavosti si vybojovali triumf 4:0 na zápasy. Klíčové ale je, jaký k němu zaujali postoj.

„Můžeme to trochu oslavit, ale pořád platí, že se musíme krotit,“ podotkl zrovna Mandát.

Chlapík, který se rád až moc bavil a z náramně honorované práce hokejisty skončil u kamaráda na pile, kde, jak sám několikrát vyprávěl, dřel od brzkého rána za pár stovek. A pak přece jen dostal ještě jednu šanci.

Souboj mezi hradeckým Davidem Šťastným (vlevo) a pardubickým Janem Mandátem během šestého semifinálového utkání.

Znovu se pořádně podívejte, kde je teď. Z kdysi vyvrhele je symbol. Už loni v play off ve čtvrté formaci exceloval společně s Tomášem Vondráčkem a Patrikem Poulíčkem. Tohle trio ze své pozice posbíralo úžasných pětadvacet bodů, čímž vydatně pomohlo do finále s Třincem, byť neúspěšného.

Nyní je tým na prahu minimálně stejné mety, ale po jiném průběhu. Zatímco před rokem se pohledem dominantního extraligového celku, který ovládl úvodní fázi soutěže s rekordními 121 body, asi nedalo stříbro považovat za úspěch, tentokrát vzhledem k průběhu neočekávaně jede.

Polepšený... Favorit?

Jistě, i podle předsezonních predikcí Pardubice nemohou necílit na titul. Jejich pojetí ale vypadá jinak. Pod koučem Miloslavem Hořavou vystupují nenápadně. A přece se zdá, že zase přebírají roli favorita.

Vždyť vyřazovacími boji postupují výsledkově nejlépe, pokaždé mířily za výhrou. Jen ve druhém semifinále neuhlídaly hradeckého forvarda Jergla, který zápas vyrovnal a poté v prodloužení otočil.

„Všichni dřeme jako kráva,“ pobavil lakonickým sdělením forvard Jáchym Kondelík. „Troufnu si tvrdit, že se jen ukazuje, že nás únorová krize nakonec může jen posílit. Prim hraje klid týmu, každý ví, co má dělat. Skáčeme po hlavě do střel a žije tím celá střídačka.“

Ještě před měsícem a půl by se hledala marně. Nechyběly by zmínky o absentujících hvězdách. Z řad veřejnosti by padaly jízlivé vtípky o výměně hlavního kouče, kteří se během ročníku na lavičce protočili hned tři.

Pardubický trenér Miloslav Hořava při utkání v Hradci.

Třeba se taková doba vrátí, prozatím se ale i tým polepšil.

Pod Hořavou šlape, vychází ze zabezpečené obrany, kterou ještě bodovým nádavkem zdobí výkony zadáků Petra Čerešňáka s Liborem Hájkem. Opomenout určitě nelze ani Romana Willa, jenž drží výtečnou úspěšnost zákroků nad 95,5 procenta.

No a pak tu máte v jiné roli hrajícího Mandáta. S dalšími pracanty Vondráčkem a Poulíčkem jsou pohromadě zatím na dvanácti bodech, z toho momentálně devětadvacetiletý hrdina našeho příběhu jich získal šest, dvakrát skóroval.

Pokaždé svou trefu pořádně prožíval. Baví se, jak má, maká jako při onom nezvyklém zaměstnaní v lese a ukazuje, že Dynamo nemusí jen draho přivádět hafo zvučných posil.

Roman Will brání pardubickou síť. Pardubický obránce Libor Hájek se raduje z gólu.

„Rád bych, aby na mě lidi trochu změnili pohled, protože jsem ochotný za Pardubice položit život. Chtěl jsem se sem vrátit, protože i tady všem něco dlužím,“ líčil v lednu 2023, kdy mu trest vypršel.

Asi tušíte, koho jihlavský rodák a srdcař ve středu první lajny s Červenkou a Smejkalem nahradil. Kapitána Lukáše Sedláka, kterého z kluziště zkraje třetího semifinálového mače odvezli na nosítkách.

Přesto také bez zraněného lídra Dynamo zapsalo tři vítězství.

Jen důkaz, že se i v týmu ze špatného ponaučili. Za odměnu slaví finále.