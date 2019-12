Takové výkony jsou neúcta k týmu i logu, kál se pardubický útočník Mandát

„Předvádět takové výkony je od nás neúcta k našemu týmu a logu,“ uvedl v rozhovoru na klubovém webu HC Dynamo. „Omlouváme se všem fanouškům, kteří sem na nás přijeli a museli se na to dívat,“ vzkázal nejvěrnějším příznivcům Východočechů, již i v hubených letech mančaft doprovázejí na každý venkovní zápas.

Dynamo poprvé inkasovalo už ve 4. minutě z hole třineckého beka Krajíčka, pak zvyšoval Chmielewski a korunu bídnému startu z pohledu hostí dodal gól Stránského do šatny na 3:0. Takový úvod si na ledě úřadujících mistrů zkrátka vážně nepřejete a podle Mandáta mizerná první perioda v podstatě rozhodla o vítězi celého střetnutí.

„Vlastně kromě pár minut ve druhé třetině jsme v Třinci neodvedli vůbec dobrý výkon. Domácí byli lepší ve všech směrech,“ poznamenal 24letý forvard, jenž nastoupil na křídle první formace po boku Kousala s mladíkem Blümelem.

Zoufalé představení Dynama ve Slezsku nebyl s to pochopit. „My jsme dokázali otočit zápas s Plzní (výhra 4:3 na nájezdy) a měli bychom sem přijíždět s nějakým tím nadšením, že se nám začíná opět dařit. A my naopak předvedeme takový výkon... Nevím, nedokážu si vysvětlit, čím to je,“ přemítal Mandát.

Přesto se Pardubicím na nějakou dobu podařilo příval gólů zastavit, třígólové vedení Ocelářů platilo i po čtyřiceti odehraných minutách.

„Před třetí třetinou jsme v kabině byli pozitivní, doufali jsme totiž, že s tím zápasem pořád dokážeme něco udělat. Chtěli jsme hrát dobře zezadu, tak abychom už gól nedostali a něco vyprodukovali dopředu. Bohužel jsme dostali rychlý gól hned ve čtvrté minutě této třetiny a to nás položilo. Pak z naší strany přišlo mnoho individuálních chyb a možná můžeme být rádi za to, jak to nakonec dopadlo,“ řekl Mandát.

Mezi střelce utkání se zapsali ještě domácí Martynek, podruhé Chmielewski, Adamský a Dravecký. Zatímco brankář Dynama Pavel Kantor musel čelit 41 pokusům Ocelářů, třinecký Kváča pouze 11 pardubickým.

„Třinečtí nás vlastně nepustili z pásma. My jsme jim v první třetině nabídli dvě přesilovky a oni dokázali proměnit obě. Nám poskytli jednu a my jsme nevyprodukovali ani střelu,“ srovnával Mandát.