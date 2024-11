Hra na malém hřišti mi sedí, těší se pardubický Mandát do Litvínova

„To mi přesně vyhovuje. Čeká nás hodně soubojů a rychlý hokej, takže já se těším,“ hlásil Mandát. „Hlavně to pro nás bude další dobrá prověrka, protože Litvínov letos hraje skvělý hokej,“ dodal.

Důkazem jest, že se jedná o přímý souboj o první místo v tabulce. Verva je za Dynamem o pouhé dva body (41). „Musíme přijet s respektem, kvalita Litvínova byla vidět už loni, když došel až do semifinále. Nastoupí proti nám bratři Kašové a další super hráči,“ vypočítával Mandát.

Ti jsou bezesporu i na straně Dynama, nicméně i přesto, že Východočeši vedou extraligu, jejich týmu letos něco schází. Poprvé po několika letech se v první polovině základní části stále hledají a motory zatím neběží úplně podle představ – viz nedávný debakl na Spartě 1:8.

„Víme, že naše hra není stoprocentně tam, kde bychom ji chtěli, ale nálada v kabině už je zase lepší,“ netrápil se Mandát.

Může za to poslední domácí výhra nad Kometou 3:2, kdy Pardubice dokázaly i s potřebnou dávkou štěstí otočit nepříznivé skóre 0:2 z konce první třetiny. Právě Mandát byl na ledě u vítězného gólu Herčíka.

„Šlo o charakterové vítězství. Ukázali jsme si, že když chceme, tak to jde. Musíme ale takhle hrát celých šedesát minut, a ne jen třetí třetinu. Snad jsme se poučili a bude to zase dobré,“ nepochyboval Mandát.

Dynamo se bude muset v Litvínově opět obejít nejen bez svého kapitána Lukáše Sedláka, který sice vyléčil otřes mozku, nicméně si aktuálně odpykává dvouzápasový distanc za tvrdý zákrok na Vladimíra Sobotku ve zmíněném utkání se Spartou.

Jan Mandát a Tomáš Vondráček z Pardubic slaví vyrovnávací trefu v duelu s Litvínovem.

„Je trochu ironické, že hned v prvním zápase po takovém zranění někoho trefím do hlavy. Nechtěl jsem to udělat, obzvlášť po tom, čím jsem si sám prošel. To bych byl hloupý. Myslel jsem si, že mě Sobotka vidí, zpevní se a ta rána nebude taková, ale bohužel to dopadlo takhle. Kdyby to někdo udělal mně, tak bych asi taky čekal, že bude potrestaný,“ uznal Sedlák.

Naskočit tak bude moci až do nedělního domácího derby proti Hradci Králové od 17 hodin.