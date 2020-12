Už jsem se začínal proklínat, ulevil si pardubický Mandát po hattricku

První góly v sezoně, hned hattrick a druhé vítězství v sezoně. Velmi povedené utkání?

Už jsme se začínal trochu proklínat, protože se góly ode mě čekají. Spíš jsme rádi, že se lepší celá naše hra. Výsledkově i projevem.

Platnost prvního gólu zkoumali rozhodčí na videu. Věřil jste, že bude platit?

Já jsem jel na dorážku, poprvé jsme puk úplně promáchl, pak jsem to tam nějak dorazil, až skončil úplně za brankou. Chvíli jsem se divil, brána byla nějak pozdvižená, ale nevypadla z kolíků, takže gól normálně platil.

Čím to, že se vám podařilo protrhnout tu šňůru porážek venku?

Měli jsme super začátek, hned v prvním střídání jsme měli super šance. Na to navázala druhá i třetí lajna. Hodně jsme se tím dostali do tempa, naopak Vítkovice vypadaly zpočátku zamlklé. Ještě v první třetině jsme dali v uvozovkách jenom dva góly, ale mohli jsme jich dát i víc.

Bylo to i soupeřem, pro něhož byla porážka s vámi čtvrtou v řadě?

Pořád je to kvalitní mančaft, vytvořili si spoustu šancí. Hlavně v přesilovkách. Momentálně jim to nepadá a my jsme rádi za tři body.

Poprvé v sezoně jste vyhráli druhé utkání za sebou. Odváli jste tu mizérii definitivně?

To se těžko říká. Byli bychom za to samozřejmě rádi. Už na trénincích je vidět ohromné zlepšení. Tým byl dlouhodobě, ne jenom letos, v nějaké situaci a nejde říct, že za dva zápasy se na všechno zapomene a bude to ok. Je to dlouhodobý stav, ze kterého se snažíme dostat krůček po krůčku.

V letním poháru jste dal v deseti zápasech sedm gólů, teď v patnácti ani jeden. Bylo to hodně ubíjející?

Bylo, už jsem to říkal v létě, že jsem se nastartoval moc brzo. Prvních sedm zápasů jsem na to myslel hodně. Pak se mi ani výkonnostně nedařilo, takže jsem se teď chtěl soustředit spíš na něco jiného, hrát třeba více fyzicky. Doufám, že se pytel roztrhnul a bude to už jen lepší.

Kam dáte puk s připomínkou prvního hattricku?

Nechám si ho v kabině. Mám takovou taštičku, kam si dávám všechny první góly, ať už z farmy, nebo z juniorky, jak jsem hrál v Kanadě. Mám tam všechny góly dané, tam si ho nechám.

Robert Kousal se vrátil do sestavy, jak jste ho přivítali?

Jsme samozřejmě rádi, že je mezi námi, dál bych se k té situaci asi nevyjadřoval, to není na mně. Ale jsme moc rádi, je můj velký kamarád. Obrovsky nám teď pomohl. Na to, že to byl jeho první zápas po měsíci, tak klobouk dolů, jak to zvládl. Je to výborný hráč i člověk a jsme rádi, že je s námi zpátky v kabině.