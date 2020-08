Derby číslo dva. Máme na čem stavět, hlásí pardubický Mandát před odvetou

„Porazili nás tady, tak my musíme vyhrát u nich,“ řekl před zápasem, který začíná v 18 hodin, pardubický křídelník Jan Mandát. „Uděláme pro to všechno.“



Nějaké dramatické změny v pardubické sestavě nečekejte, spíš kosmetiku. Trenéři Dynama byli s úterním úvodním pohárovým derby i přes těsnou porážku 0:1 v zásadě spokojení, a tak před odvetou nemají moc důvod sahat do formací.

„Nic zvláštního nechystáme, je to stejný soupeř. Něco jsme si z úterka vypíchli a uvidíme, jestli to tentokrát bude ještě lepší,“ poznamenal k tomu asistent kouče Michal Mikeska.

Podle forvarda Mandáta Dynamo zatím v poháru podává celkově solidní výkony, takže je určitě na čem stavět.



„Vytváříme si hodně šancí při hře pět na pět a když dodržujeme systém, dostáváme se do přečíslení. Naše oslabení jsou taky výborná - ještě jsme v nich nedostali branku, přestože jich bylo docela dost. Hradec jsme při jeho přesilovce prakticky nepustili ke střelám,“ vyzdvihl Mandát.

Mikeska soudí, že v prvním derby se Východočechům vydařila zejména první dvacetiminutovka. „Vypracovali jsme si v ní tlak, měli jsme šance a střely. Vynutili jsme si přesilovky. To je pozitivní, ta třetina nás bavila hodně,“ pochvaloval si trenér.

Realizační tým s hráči přirozeně rozebíral celý zápas a video jen potvrdilo, že mužstvo Hradci svým aktivním hokejem natropilo spoustu problémů.

„V útočném pásmu jsme dobře drželi kotouč,“ všiml si Mikeska. „Na druhou stranu jsme ale taky udělali hodně nevynucených chyb a soupeři tím poměrně zbytečně nabídli dost šancí... I rozhodující gól padl po naší chybě. Je léto, je na čem pracovat,“ doplnil kouč.

Duel velkých rivalů se automaticky postaral o vysoké tempo, hráči se slušně „vyždímali“. „S Hradcem to je vždycky hodně rychlé. V úterý jsme jim byli víc než vyrovnaným soupeřem, přebruslovali jsme je. Ale výsledek byl bohužel takový, jaký byl,“ posteskl si Mandát.

Hradec vedl od 25. minuty po gólu Kevina Klímy, Dynamu k vymazání nuly na kostce nepomohlo ani sedm početních výhod.

„Rozhodně v nich musíme víc střílet. Máme nějaký plán, který bychom měli dodržovat, ale občas to chce někdo vzít na sebe... Tak to prostě nepůjde. Musíme si to nacvičit, snad se to bude zlepšovat,“ doufá útočník Mandát.

Pohár bere jako příjemné zpestření přípravy mezi tréninky: „Je fajn, že se o něco hraje, každý tým chce postoupit do play off.“