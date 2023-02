Lukáš střídal, Bambula završil obrat. Teď míří oba do reprezentace

„Jsem rád, že mi to tam spadlo, než odjedu. Hlava se posune jinam, předtím se mi bodově nedařilo,“ oddechl si šikovný bruslař, který má v nároďáku už dva starty. „Poslední zápasy se nám nedaří, jsme rádi, že jsme dostali šanci, nečekali jsme to.“

Náladu zvedne i parťákovi: „Je super, že jedeme spolu.“ Ne že by za dva góly Lukáš mohl. S dobře trefenými střelami Valského a Doležala z první toho dělat moc nešlo. Leč inkasoval ve druhé minutě z úvodní rány a pak v poslední minutě třetiny. Trenéři chtěli mdlý mančaft nakopnout.

Promíchali lajny a do kasy poslali zkušenějšího Branislava Konráda.

Tah vyšel dokonale. Slovenský bronzový olympionik neinkasoval ani jednou, při ráně Pecha mu pomohlo na konci druhé třetiny břevno a kohouti začali šlapat. „Trenéři se tak rozhodli, nakoplo nás to, Braňo chytil všechno. Honza dostal dva těžké góly,“ podotkl Bambula.

Hanáci zlepšili pohyb a po trefách Lukáše Nahodila a Lukáše Klimka srovnali. „Začali jsme špatně, hned první střídání jsme dostali gól. Byla to smůla, protože jsme celé střídání hráli u nich. Ale nepodělali jsme se ani z druhé branky na konci třetiny, bojovali jsme. Strašně důležité tři body,“ jásal Bambula. „Do prvního našeho gólu to bylo vyrovnané, pak jsme měli jasnou převahu. Muselo to dopadnout dobře.“

Rozhodující slovo si vzal v 55. minutě, kdy jej precizní přihrávkou našel u zadní tyče Karel Plášek.

Brankář Olomouce Jan Lukáš zasahuje.

Bambulovi se stačilo trhnout od strážce Percyho a nastavit čepel.

„To je skoro Karlův gól,“ děkoval střelec po osmém zásahu v sezoně.

Díky němu Mora zastavila sérii tří porážek a poskočila na sedmé místo. „Chceme hrát předkolo doma, anebo se zkusit ještě dostat do čtyřky,“ nezastírá Bambula.

Teď však bude mít reprezentační povinnosti. „Nečekal jsem to. Výkony jsem si to poslední dobou moc nezasloužil,“ tvrdí sebekriticky. „Budu se snažit hrát tak jak tady. Skoro o nic nejde, je to jen příprava na mistrovství světa a já můžu pouze překvapit. Snažím se ale makat tak, abych dostal i další nominace.“

A těší se i na komunikaci s finským koučem Jalonenem. „Rozumím anglicky. A Martin Erat je takový Google překladač,“ směje se.

Co olomoucké duo do reprezentace vyneslo?

„Bambula je výborný bruslař, myslím, že to jeho výběr hodně ovlivnilo,“ míní asistent trenéra kohoutů Boris Žabka. „A Honza Lukáš odchytal při výpadku Braňa Konráda výborné zápasy, pět nul ho vystřelilo do nároďáku. Chlapcům gratulujeme, budou to mít spočítané.“