Znamenitý záskok. Čísla náhradního brankáře Olomouce Lukáše udivují

Posuďte sami: v šesti zápasech dovedl Hanáky k pěti výhrám, úspěšnost zákroků se mu vyhoupla nad 95 procent a průměr obdržené branky na zápas stlačil na 1,57.

K tomu udržel dvě čistá konta, naposledy proti Karlovým Varům (2:0), a vyrovnal tím své sezonní maximum. „Letos mě to trefuje, i tyčky mám dobře postavené,“ pokračuje skromně. „Nuly jsou příjemné, chytá se pak líp,“ dodává.

Někdejší juniorský reprezentant pomáhá rodné Olomouci v senzačním tažení. Čtvrté místo v tabulce, kam se vyhoupla po třech výhrách v řadě s Lukášem v zádech, se po návratu hvězdného centra Krejčího do NHL nečekalo.

„Tyhle body jsou strašně důležité, extraliga se velmi vyrovnává, je náročnější a náročnější. Výkyvy v sezoně se dějí, a když máte lauf, je to jednoduší. Chceme být pokorní a na výkony navazovat,“ přeje si Lukáš. „Ještě to bude dlouhá sezona. Snažíme se hrát tak, jak umíme. Je to náročné, ale nosí to ovoce.“

Hlavně vítězství v Mladé Boleslavi po nájezdech (3:2) jej stálo hodně sil, předvedl padesát zákroků a ještě zlikvidoval všechny tři penalty.

Podobnému počtu střel čelil v extralize podruhé v kariéře; v únoru 2019 si stejný počet zákroků připsal v Plzni při výhře 2:1. „Bylo to náročné, to určitě,“ vydechoval. „Jsem unavený, ale šťastný.“

Pak slavil výhru na Spartě (5:2), kde v minulosti dělal rovněž dvojku, stejně jako v Boleslavi. Proti Varům si nulu pohlídal 27 zákroky, ač mu výhled zakrývala mlha nad ledem. „Je to dost nepříjemné. Led je těžký, puky odskakují, zápas není takový, jaký byste si představovali, a stojí hrozně moc sil,“ vykládal. „Zápas byl ubojovaný. Hráli jsme dobře defenzivně. Věděli jsme, že Vary umí brejky, a převážnou část utkání jsme si to hlídali. K velkým věcem jsme je nepouštěli. Dík klukům, co to zvládli. Od začátku jsme Vary přehrávali, ale zakončení nám moc nešlo. Zaplaťpánbůh jsme dali dva góly a jedeme dál. V osmi dnech máme čtyři zápasy.“

Očima trenéra Parta je výborná, říká Žabka „Děkujeme fanouškům za výjezd na Spartu i podporu proti Varům, které měly za sebou výbornou sérii na venkovních hřištích, kde vedou tabulku. Snažili jsme se soustředit na naši hru, abychom hráli na kotouči a nepouštěli soupeře do větších šancí, drželi jsme předbrankový prostor. Z našich šancí byl dlouho jen jeden gól, zápas byl těžký mentálně na emoce. Druhý gól nám hodně pomohl. Ukazuje se, že parta je výborná. Tohle jsou důležitější zápasy, než kdybychom vyhráli 7:0. Marodku má každý, proto ve čtvrtém útoku nastupuje obránce Rutar. Osvědčil se nám tam. Výhoda je, že kdyby někdo z beků vypadl, můžeme ho stáhnout dozadu.“ Boris Žabka, asistent trenéra HC Olomouc

Po úterním mači zavítají kohouti už ve čtvrtek (18.00) na led prvních Pardubic. Kvapíkové tempo vybízí i k výměně brankáře. Tím spíš, že Olomouc stejně jako v minulém ročníku na zranění Konráda reagovala příchodem prověřeného matadora Jakuba Sedláčka. Leč Lukášovi se z kasy nechce. „Chci podávat stabilní výkony a co nejvíc chytat. Když to tak vydrží, budu rád, ale není to otázka na mě,“ pravil. „Příchodem Kuby se to uklidní, protože vím, že to nestojí jen na mně a můžu si odfrknout. Kdybych tady byl sám, nervozita, že se něco stane, může být. První měsíc jsem se moc do brány nedostal, protože Braňo podával kvalitní výkony, teď to máme naopak. Doufám, že to vydrží.“

Jasný plán na točení maskovaných mužů v Olomouci nemají.

„Své si k tomu řekne trenér brankářů, ale jsme rádi, že to Honzovi takhle jde,“ chválí asistent trenéra Boris Žabka.

Urputní Hanáci si i bez Krejčího získávají respekt soupeřů a expertů, pokud jej tedy z nějakého důvodu neměli doteď. „Jestli nás nebrali do této doby vážně, tak nevím, co na to říct. Vždycky jsme byli nepříjemný mančaft, zvlášť doma. Zatím nám to lepí,“ těší Lukáše.

Hlavně trpělivému náhradníkovi se puky lepí na výstroj jak nikdy dřív. Těžko si teď může říkat, že by měl čísla zase zlepšit.