Lašák se zařadí mezi legendy Tygrů. Jeho číslo zamíří v Liberci ke stropu

Brankář Ján Lašák se podílel na nejúspěšnějším období v historii libereckého hokeje korunovaném mistrovským titulem z roku 2016. Klub teď jeho číslo vyvěsí pod strop haly po bok největších legend.
Ján Lašák uděluje pokyny na tréninku brankářů slovenské hokejové reprezentace.

Ján Lašák uděluje pokyny na tréninku brankářů slovenské hokejové reprezentace. | foto: Profimedia.cz

Slovenský gólman přišel pod Ještěd začátkem roku 2014 jako hvězdná posila. „V rozběhlé sezoně jsme tehdy v Jánkovi získali brankáře světových kvalit, který měl za sebou řadu úspěchů i na mezinárodní úrovni, včetně titulu mistra světa,“ ohlédl se klubový prezident Petr Syrovátko. „Byť se v předchozích letech profiloval nejprve spíše jako velký soupeř Bílých Tygrů, nakonec se stal velkou ikonou a legendou našeho klubu.“

Když se Lašák v dubnu 2017 v Liberci loučil s aktivní hokejovou kariérou, měl na svém kontě v dresu Tygrů mistrovský a vicemistrovský titul, dva Prezidentské poháry pro vítěze základní části a cenu pro nejlepšího extraligového brankáře 2015/2016. Stejně tak se podepsal pod dosud platné klubové rekordy – 41 vítězství a 118 bodů v základní části nebo 14 výher v řadě.

Za tři a půl sezony současný trenér brankářů slovenské reprezentace zanechal pod Ještědem hlubokou stopu a jeho dres s číslem 25 nyní vystoupá ke stropu Home Credit Areny. Zaujme tak místo vedle trikotů legendárních Petra a Jaroslava Nedvědových, další brankářské ikony Milana Hniličky, nebo výrazných osobností hokejového Liberce minulého století Jaroslava Kasíka a Ctibora Jecha.

Slavnostní ceremoniál se uskuteční před extraligovým utkáním Bílých Tygrů se Spartou Praha ve středu 25. února od 18 hodin. Výjimečného okamžiku se vedle klubových legend zúčastní také další členové mistrovského týmu z roku 2016. V tygřím fanshopu bude při této příležitosti připravena speciální Kolekce #25.

„Přestože Jánko přišel k Bílým Tygrům až na sklonku své kariéry, stal se jedním z pilířů našich výkonů v medailových sezonách a duší týmu v kabině i na ledě. Snoubila se v něm přirozená profesionalita s lidskostí a nekonečnou láskou k hokeji,“ řekl Syrovátko. „Miloval vyhrávat a pro úspěch týmu udělal vše, co bylo v jeho silách. Do týmu přinesl vítěznou mentalitu a tímto přístupem dokázal strhnout i své spoluhráče.“

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 46 20 5 4 17 143:121 74
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

