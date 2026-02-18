Lašák se zařadí mezi legendy Tygrů. Jeho číslo zamíří v Liberci ke stropu

Slovenský gólman přišel pod Ještěd začátkem roku 2014 jako hvězdná posila. „V rozběhlé sezoně jsme tehdy v Jánkovi získali brankáře světových kvalit, který měl za sebou řadu úspěchů i na mezinárodní úrovni, včetně titulu mistra světa,“ ohlédl se klubový prezident Petr Syrovátko. „Byť se v předchozích letech profiloval nejprve spíše jako velký soupeř Bílých Tygrů, nakonec se stal velkou ikonou a legendou našeho klubu.“
Když se Lašák v dubnu 2017 v Liberci loučil s aktivní hokejovou kariérou, měl na svém kontě v dresu Tygrů mistrovský a vicemistrovský titul, dva Prezidentské poháry pro vítěze základní části a cenu pro nejlepšího extraligového brankáře 2015/2016. Stejně tak se podepsal pod dosud platné klubové rekordy – 41 vítězství a 118 bodů v základní části nebo 14 výher v řadě.
Za tři a půl sezony současný trenér brankářů slovenské reprezentace zanechal pod Ještědem hlubokou stopu a jeho dres s číslem 25 nyní vystoupá ke stropu Home Credit Areny. Zaujme tak místo vedle trikotů legendárních Petra a Jaroslava Nedvědových, další brankářské ikony Milana Hniličky, nebo výrazných osobností hokejového Liberce minulého století Jaroslava Kasíka a Ctibora Jecha.
Slavnostní ceremoniál se uskuteční před extraligovým utkáním Bílých Tygrů se Spartou Praha ve středu 25. února od 18 hodin. Výjimečného okamžiku se vedle klubových legend zúčastní také další členové mistrovského týmu z roku 2016. V tygřím fanshopu bude při této příležitosti připravena speciální Kolekce #25.
„Přestože Jánko přišel k Bílým Tygrům až na sklonku své kariéry, stal se jedním z pilířů našich výkonů v medailových sezonách a duší týmu v kabině i na ledě. Snoubila se v něm přirozená profesionalita s lidskostí a nekonečnou láskou k hokeji,“ řekl Syrovátko. „Miloval vyhrávat a pro úspěch týmu udělal vše, co bylo v jeho silách. Do týmu přinesl vítěznou mentalitu a tímto přístupem dokázal strhnout i své spoluhráče.“