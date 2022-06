Duo elitních praváků v pardubické obraně: Uvidíme, co trenéři vymyslí

„Uvidíme, co trenéři vymyslí. Pro každého je zásadní, aby měl v týmu prostor. Do hloubky jsme to zatím neřešili,“ sdělil 29letý Čerešňák při úterním oficiálním představování nových posil Dynama v aréně. „Věřím, že se najde nějaký recept na to, aby byli všichni hráči vytěženi co nejvíce,“ doplnil Čerešňák.

Ne že by to bylo úplně vyloučené, ale na stejné přesilovce se tihle dva ze zřejmých důvodů asi nepotkají. Přitom jsou shodně velmi kreativní: Čerešňák loni v 55 duelech včetně play off posbíral 45 bodů (7+38), Košťálek v 60 rovněž (8+37). Pardubice by tak díky nim mohly mít do početních výhod dvě velmi nebezpečná komanda.

Pro Čerešňáka ovšem kanadské body určitě nejsou alfou a omegou všeho, mužstvu chce být platný i v době, kdy to zrovna „nelepí“.

„Nejsem laděný do ofenzivy tolik jako Honza,“ mínil Čerešňák. „Snažím se hrát na obou stranách hřiště a pro tým být prospěšný celoplošně,“ doplnil.

Na své hře proto nehodlá nic zvláštního měnit. „V Pardubicích se budu chtít ještě zlepšit,“ glosoval Čerešňák.

Zdokonalovat se může i na mezinárodní úrovni, stabilně patří do slovenského reprezentačního výběru, který vede kanadský kouč Craig Ramsay. Letos Čerešňák se Slovenskem dobyl bronz na olympiádě v Pekingu a později se zúčastnil i mistrovství světa ve Finsku, kde s mančaftem došel do čtvrtfinále.

„O hokeji se v naší zemi zase začíná mluvit. Jsem rád, že jsem toho součástí, je to krásné období kariéry. Snad se nám bude dařit i na klubové úrovni v Pardubicích,“ přál si Čerešňák.

Obránce Jan Košťálek byl s Dynamem poprvé na ledě.

Na finském šampionátu měl příležitost sledovat zblízka dvojici velkých slovenských talentů: křídelníka Juraje Slafkovského a obránce Šimona Němce. Oba bezpochyby půjdou na blížícím se draftu do NHL pořádně vysoko.

„Montreal (volí první) podle mě ukáže na Shanea Wrighta a doufám, že Jurajovi se podaří New Jersey. Měl by tam Tomáše Tatara, který by mu hodně pomohl,“ připomněl Čerešňák. A Němec? „Stejně jako David Jiříček se bude motat okolo pátého místa. Hlavně, aby se probojovali do NHL.“