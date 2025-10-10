Tipsport extraliga 2025/26

Rozkaz zněl jasně, střílet! Ranař Košťálek na Spartě řádil: Tady mě to vždy motivuje

  23:45
Dvěma výtečnými střelami vždy dodal Pardubicím klidný odstup. Obránce Jan Košťálek se na Spartě, kde dřív hrával, během pátečního večera domácím fanouškům řádně připomněl. Ke dvěma gólům v očekávaném souboji 13. extraligového kola přidal při vítězství 6:3 ještě asistenci. A jak rychle pálil, tak i posléze v mixzóně odpovídal.
Pardubický obránce Jan Košťálek (třetí zleva) slaví se spoluhráči Jakubem Laukem (vlevo) a Liborem Hájkem vstřelenou branku. | foto: ČTK

„Jsem za to rád a jsem rád, že jsme vyhráli,“ okomentoval stručně svůj výkon. A v podobném duchu i pokračoval. Trochu připomínal stroj. Ale tak to mívá i na ledě, když se chystá k nápřahu nebo švihu ze zápěstí.

„Hraje parádně,“ ocenil spoluhráče útočník Jáchym Kondelík. „Předposlední zápas s Litvínovem měl asi patnáct střel na branku, to já nemám pomalu za celou sezonu. Zatím hraje neuvěřitelně, na přesilovce hraje klíčovou roli, má obrovskou bombu a když se do té šance dostane z vrcholu kruhu, většinou puk končí v síti.“

Brankář Josef Kořenář ze Sparty pouští gól po střele Jana Košťálka z Pardubic (není na snímku)

Jane, co na ta slova říkáte? S Litvínovem jedenáct ran, s Vítkovicemi osm, teď dalších pět.
Rozkaz zněl jasně, čím víc střel budu mít, tím víc budu mít šancí dát gól.

Taky máte skoro bod na zápas, není čas se stát útočníkem?
Ne! Ale jsem rád, že to takhle vychází (klepe si na zub), snad nám to taky půjde. Nejen mně, ale všem. Hlavně ať se daří týmu.

Vypadáte, že v pardubickém dresu jste úplně jiný, ožil jste, co?
Nevím, zažil jsem trošku vystřízlivění ve Vítkovicích, byl rok bez rodiny, daleko. Teď jsem rád, že můžu být doma s rodinou, s dětmi a ještě hrát ve skvělém klubu.

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Nejdřív jste ale museli otáčet nepříznivý stav.
Jo, ze začátku jsme dostali gól, ale pak jsme si zase pomohli přesilovkami a v tom byla naše zbraň.

Sám jste taky jednu využil, gól na 5:2 krátce poté, co soupeř snižoval, dokonale jste vytěžil z přihrávky Romana Červenky, že?
Jo, je to super, hlavně Červus je výborný hráč a umí puk dát přesně do místa, kde z toho člověk umí pořádně střílet.

A co Miloš Kelemen, který vás objevil a vy jste pak trefoval horní růžek?
Paráda! Tam jsem byl překvapený, že to ke mně vůbec projelo a jsem rád, spadlo to tam na 3:1, trošku jsme se uklidnili.



Jak jste to prožíval před vyprodanou O2 arenou? Vnímáte takový zápas jako událost?
Rozhodně, je to skvělý, když tady přijde narvaný barák, ta atmosféra je úžasná. Mě to před takovou kulisou moc baví a čím víc lidí přijde, tím lepší.

Jak jste sledoval situaci ve Spartě? Nový trenér, hodně se chtěla vytáhnout.
Počítali jsme s tím, ale viděli jsme, že musíme nastoupit silně a jsem rád, že se nám to podařilo.

Vnímáte i nějakou minulost, kdy jste odsud při nelibosti fanoušků odcházel do Pardubic?
Ne, nemám žádnou zášť, ale vždycky mě motivuje tady hrát. A vždy to tak přijde, že se daří. Něco jsem si tady vyslechl, takže jsem rád, když se mi tu podaří dát gól.

13. kolo

Kompletní los

14. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 13 9 0 0 4 46:27 27
2. HC Oceláři TřinecTřinec 12 7 2 1 2 39:27 26
3. HC Kometa BrnoKometa 13 8 0 2 3 36:32 26
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 12 7 1 2 2 28:21 25
5. HC Dynamo PardubicePardubice 13 6 2 0 5 43:31 22
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 12 4 3 1 4 34:33 19
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 13 6 0 1 6 29:31 19
8. HC OlomoucOlomouc 12 6 0 1 5 26:28 19
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 13 6 0 1 6 31:35 19
10. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 12 3 3 0 6 29:32 15
11. HC Sparta PrahaSparta 13 4 1 0 8 34:35 14
12. Rytíři KladnoKladno 13 3 1 2 7 28:39 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 4 0 1 8 25:37 13
14. HC Verva LitvínovLitvínov 12 2 0 1 9 18:38 7
Zobrazit více
Sbalit

