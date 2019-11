Bereme i dva body, tvrdí olomoucký Knotek po duelu s Pardubicemi

Vnímal jste dlouhý výpadek?

Upřímně jsem čekal, že se budu cítit hůř. Něco už jsem stihl potrénovat, ale samozřejmě to ještě není optimální, takže jsem ani nedostával tolik prostoru, asi bych to tady ještě nezvládl. Jsem moc rád, že jsem mohl trochu přispět k vítězství. Mohly být tři body, ale v naší situaci musíme být rádi i za ty dva.

Jaké bylo držet téměř celé tři třetiny těsné vedení 1:0?

Je to náročné, protože se dřete celý zápas a jedna šance nebo branka vás může srazit dolů a přijdete o body. Je to náročné i psychicky a bohužel nám domácí vyrovnali.

Pardubice mají problém s koncovkou. Počítali jste, že bude rozhodovat jeden dva góly?

Nepočítali. My máme taky problém, ale kolikrát to ustřelí, že padá hodně gólů. Asi se dalo předpokládat, že na sebe narazily týmy, které neoplývají ofenzivním hokejem. A taky to tak vypadalo.

Ukázali jste pak sílu, že jste se po vyrovnání nesesypali a z první chyby soupeře rozhodli o vítězství?

Zaplať pánbůh, že to tam kluci procpali. Neměli jsme hlavy dolů a šli si i pro ten druhý gól.

Byla to ta stará dobrá Olomouc, kdy všichni bojujete a skáčete do střel?

Ano. Dnes to bylo tak, že tam nebyl jediný hráč, který by tam nenechal všechno. Akorát tomu chybí ještě trochu sebevědomí, je to logické, když se moc nevyhrávalo. Až si budeme víc věřit, bude to lepší a lepší.

Cítili jste na sobě tlak? Prohrát v Pardubicích by znamenalo zabřednout do problémů.

Každý ví, když se podívá na tabulku, že to je důležité utkání. Ale že bychom se bavili o tom, že musíme nebo prohrajeme a bude to špatný, to nejde. Přijeli jsme sem vyhrát jako kamkoliv jinam a povedlo se to. Je to úleva, ale není to poslední zápas sezony, abychom si řekli, že jsme v pohodě. Možná do půlnoci. V sobotu potrénovat a v neděli máme další důležitý zápas.