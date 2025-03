Jsem na dně, připouští Káňa. Má to ještě cenu? Kouč zakázal vstup na stadion

„Je to tragédie. Tak to beru. Snažím se s tím bojovat, ale jsou momenty, kdy to je ještě hroší,“ neskrývá Káňa. „Kdyby se vyhrávalo, tak mě to tak nesemele. Ale takhle… Moje výkony, výkony týmu… Srazilo mě to na dno. Sám přemýšlím, jestli to má ještě vůbec cenu,“ připouští křídelník Mory.

Po individuálně skvělé sezoně 2022/23 zamířil po šesti letech v Olomouci do Vítkovic, tam se ovšem ze začátku neprosadil a tak po sedmi zápasech v Ostravě ohlásil návrat ke kohoutům. Nakonec v loňském ročníku odehrál za Moru 34 zápasů, v nichž nastřádal devatenáct bodů (5+14). Letos je to ale i kvůli zdravotním patáliím jiná písnička.

„Snažím se to zlomit, ale nejde to. Snad pomůže pauza. Pořádně potrénuji a snad alespoň v baráži dokážu týmu pomoci. Protože celý rok jsem mu vlastně nepomohl vůbec,“ cítí sebekriticky Káňa po 27 odehraných zápasech.

I tak ale patří ke zkušenějším borcům olomoucké kabiny, s Kometou Brno dokonce oslavil zisk mistrovského titulu. „Z krize vede vždy jen jedna cesta – práce. Závěr sezony, ať už play off nebo baráž, nebude nikdy o kráse. Bude to o tom, kdo bude schopen skočit do puku po palici, kdo se srazí, kdo bude bruslit dozadu, i když nebude moct. Tady ty detaily do sebe musíme dostat. Věřím, že se takhle nastavíme, že to tak bude i v trénincích. Teď jsme v situaci, kdy jednoduše nemůžeme myslet na to, že bychom to ještě víc posr…,“ má jasno útočník.

Baráž bude pro většinu olomoucké kabiny novou zkušeností. Z aktuálního kádru ji v dresu kohoutů hráli pouze dva matadoři – kapitán Jiří Ondrušek a centr Jan Knotek. Souboj o setrvání v extralize startuje Olomouci 16. dubna, na domácím ledě vyzve v sérii hrané na čtyři vítězné zápasy mistry Maxa ligy.

„Bude to dlouhé čekání, ale pauza nám může jenom prospět, hlavně našim hlavám. Musíme se dát do kupy a pořádně potrénovat. Síla teď chybí, takže každý trénink bude důležitý. Na první zápas musíme být nachystaní,“ ví Káňa.

Dlouhé pauzy – a vypadnutí ze zápasového tempa – se neobává. „Protože kdyby to pokračovalo a my měli hrát hned, asi by to bylo ještě hroší. Takže jsme rádi, že tam pauza je. Když budeme trénovat naplno a všichni i do tréninků dají sto procent, dokážeme zápasové nasazení nasimulovat. A naopak můžeme využít toho, že budeme odpočatější než soupeř,“ přemítá Káňa.

V noci nejde vůbec spát. A když, tak špatně

Trenér Jan Tomajko nařídil mančaftu volno, aby hráči chvíli na hokej nemysleli. Káňa volno využije pro čas s rodinou. „Možná podnikneme i nějaký menší výlet, ale máme malé děti, takže na velké cestování to není,“ plánuje mentální odpočinek. Součástí plánu je i návštěva příbuzných v jeho rodném Zlíně, který je zároveň potenciálním soupeřem Olomouce v baráži.

„Ještě potrvá, než budu mít chuť se na hokej podívat. Ale možná mě napadne, zajít se tam mrknout. Teď na hokej nechci vůbec myslet, ale je to těžké,“ povídá Káňa.

Jan Káňa v souboji s Maximem Matuškinem.

V baráži se budou kohouti opírat také o výborné publikum, které i po prohře 2:5 v posledním mači s Plzní hráče vytleskalo a vyjádřilo jim podporu.

„To jsem koukal. Stáli jsme tam na konci a oni nepískali, ale šla od nich pozitivní energie. To, kde teď jsme, je nejtěžší hlavně pro hlavu. A jenom správným myšlením a nastavením to můžeme zlomit. Fanouškům patří velké díky, že nás nevypískali, protože by se jim nikdo nemohl divit. Do posledního zápasu jsme totiž šli s tím, ať si udobříme fanoušky a zvedneme si sebevědomí. Nestalo se ani jedno. Fandům moc jim děkujeme a vrátíme jim to v baráži,“ slibuje Káňa.

Fanoušky pochválil i trenér Tomajko. „Jsou fantastičtí. Bohužel my jim to poslední zápasy nevracíme. Věřím ale, že to změníme,“ vzkázal kouč.

„Je to pro nás obrovská pomoc. Ale každý z nás to má celou sezonu v hlavě. Musím říct, že jsme v posledních zápasech vždy dřeli, nebylo to tak, že by se na to někdo vykašlal. Stálo to spoustu sil, i regenerace potom byla náročná. Uvědomujete si, že situace je kritická. V noci nespíte. A když spíte, tak špatně. Ke konci už byla znát i únava, fakt máme štěstí, že je to volno. Můžeme nabrat sílu, energii a vrátit se silnější,“ uzavírá Káňa.

Jeho předloňský přínos by se teď kohoutům náramně hodil.

Oživí v baráži své staré já?