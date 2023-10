Káňa upřednostnil hokej před penězi: Vítkovicím to nemám za zlé

Proč to ve Vítkovicích nevyšlo?

Ze začátku jsem se hledal v novém systému hry, body nepřicházely, tlak na mě se zvyšoval. Brali mě kvůli něčemu jinému. Potom to nešlo ani v extralize, prostor jsem měl menší a menší, vyústilo to v příchod Patrika Zdráhala a řekli mi, že se mnou dál nepočítají, že si mám najít nové angažmá. Nemám to ale Vítkovicím za zlé. Byl jsem spíš smutný, že jsem se neprosadil víc.

Nečekal jste ale jako nový hráč větší trpělivost od klubu než na sedm zápasů v extralize?

Blbé bylo, že jsem onemocněl, bral jsem antibiotika, byl jsem týden bez ledu a teď se teprve dostávám zpátky do kondice. Týmu se začalo dařit, takže prostor bych větší neměl, pokud by se nestalo zranění. Dostal jsem zprávu, že to takhle se mnou zamýšlí a já se rozhodl hledat něco jiného. Nakonec jsem šťastný, že Olomouc projevila zájem a mohu se vrátit domů.

Bylo pro vás rozhodnutí Vítkovic šok, nebo jste tušil, že to k tomu směřuje?

Tak nějak jsem cítil, že to bude otázka času. Možná kdyby přišel zápas, kdyby to tam napadalo... Ale při té nemoci jsem už měl pocit, že by to mohlo přijít a nakonec to přišlo.

Vyčítáte si zahozené šance, po kterých jste upadal do křeče?

Když jsem góly nedával, tak jsem byl na sebe naštvaný. Chápal jsem trenéry, že takové šance by se měly proměňovat. Byl od nich větší tlak, ale hlavně jsem si ho na sebe upletl sám. Chtěl jsem to něčím zlomit, ale jak už jsem byl v té křeči, jak říkáte, přestalo fungovat úplně všechno.

Bylo těžké ustát očekávání od posily s vyšší smlouvou?

Přišel jsem do týmu, který fungoval, bojoval o finále a já měl přispět k tomu, aby sezona byla podobná, ne-li lepší. Sám jsem cítil, že to nenaplňuju.

A konkurence na křídlech byla veliká - Lakatoš, Mueller, Bukarts, Fridrich, Zdráhal...

Hráči tam byli výborní. Měl jsem ale možnost hrát s nimi a stejně jsem body neudělal.

Byl návrat do Olomouce logickým krokem, že jste zase doma v prostředí, kde vám to šlo, nebo jste řešil i jiné možnosti?

Nebral jsem to tak, že by mi to tady šlo... Teď jsem tři týdny nehrál a nemusí to být tak, že přijdu a automaticky začnu dělat body. Přicházím pomoct ať už do zmíněných přesilovek, nebo i bojovností. Doufám, že se mi to povede. Věřil jsem, že bych tomuto týmu mohl být prospěšný víc, než jinde odkud jsem měl nabídky, kde by role byly podobné jako ve Vítkovicích.

S Olomoucí jste se dohodli rychle. Nikdo nebyl v klubu dotčený, když jste předtím upřednostnil Vítkovice?

Měl jsem zájem se vrátit a když pan Tomajko (trenér a jednatel Olomouce) s panem Fürstem (generální manažer klubu) zájem projevili taky, tak jsme se domluvili.

Jak těžké bylo dohodnout se s Vítkovicemi na rozvázání kontraktu? Nechtěly vás vyměnit? Musel jste tam nechat dost peněz...

Já jsem chtěl hlavně zase hrát a nečekat, kam mě pošlou, s kým se domluvím... Jsem zdravý a zápasy mi chyběly. Snažil jsem se, aby to bylo co nejrychleji vyřešené. Měl jsem platný kontrakt, ale před financemi jsem upřednostnil sportovní stránku.

To se jen tak nevidí.

To nevím, já jsem prostě zase chtěl hrát hokej.

Jan Káňa (vpravo) v zápase Vítkovic proti Rapperswilu v Lize mistrů.

Hned v pátek proti Mladé Boleslavi?

Jo, budu hrát.

Dobírají si vás staronoví spoluhráči?

Jasně že jo. Už se těším na vánoční večírek a na tajného Santu, tam to schytám asi nejvíc. Ale nic se nezměnilo, s klukama jsem byl pořád v kontaktu a těšil jsem se na ně.

A fanoušci Mory na vás. Budou očekávat, že zvednete ofenzivu, která drhne.

Počítám s tím a těším se taky. Budu to muset na ledě předvést. Udělá mi radost, když mým příchodem se zlepší přesilovky i góly. Je to můj úkol, cíl.

V jakém přicházíte v rozpoložení? Jste skleslý z konce ve Vítkovicích, nebo jste to otočil do motivace?

Mám obrovskou radost. Kdybych šel jinam, musel bych si zase zvykat na spoluhráče, systém. Teď to pro mě bude jednodušší. Jen doufám, že se co nejdřív dostanu do zápasového tempa a budu prospěšný.

Obohatila vás v něčem trpká vítkovická zkušenost?

Snažím se sledovat i ostatní hráče, dalo mi to nové poznatky i co se týče fungování mimo led. Je to věc, která mě nezabila a může mě posílit. Budu se na to dívat zase jinak a vážit si období, kdy je klid, pohoda. Doufám, že mě to zase o kousek posune.

Žijete v Olomouci, takže po rodinné stránce budete mít větší pohodu.

Rodina byla smutná, že nebude moc chodit v mikině na zimák. Ale jsou rádi, že budu doma a budu moc víc pomáhat s malou, vozit do školky a ze školky.