Pět bodů v pěti zápasech. Káňa po návratu do Olomouce ihned pookřál

„Mohla to být i výhra za tři body, ale jsme rádi, že jsme prolomili neúspěchy na hřištích soupeřů. Doufám, že teď to bude již jenom lepší a budeme hrát někde v klidných vodách středu tabulky,“ přál si Káňa.

Olomouc poskočila už na deváté místo. Na západě Čech i díky třem využitým přesilovkám dokázala otočit stav z 1:3. Už v polovině utkání svítilo skóre 4:4. „Zápas byl hodně divoký, hlavně ve druhé třetině. Ve třetí části se domácí trochu stáhli a již nás tolik do šancí nepouštěli. I v prodloužení jsme byli lepší, dali jsme dvě tyče, nakonec ale rozhodly až nájezdy,“ oddechl si Káňa.

Sice z penalty stejně jako jeho dalších šest parťáků neuspěl, když se však trefil v osmé sérii Rok Macuh, nemusel litovat. Právě v Karlových Varech vyhráli Hanáci venku naposledy; ještě v předkole play off v minulém ročníku. „Úleva je to velká, spadlo to z nás,“ přiznal Káňa.

Od jeho návratu si Olomouc slibovala především zlepšení v přesilových hrách, které měla do té doby mizerné. A opravdu se snajprem Káňou na kruhu je to hned výrazně lepší. „Řekl bych, že je to tím, že jsem přišel já,“ křenil se. „Dělám si srandu. Někdy je takové období, kdy to tam nepadá. Kluci si to vyžrali, ale teď se přesilovky ustálily. Střílíme, proto to tam začalo padat.“

Hokejista Jan Káňa podepisuje smlouvu v Olomouci.

Zlepšení v přesilovkách ocenil i Tomajko. „Pomohli jsme si v nich, což dřív nebylo. Konečně jsme je začali proměňovat. Důležité bylo i to, že jsme zvládli oslabení,“ zdůraznil. „Hráli jsme dobře, měli jsme i dobrý pohyb, přestože cesta do Karlových Varů je dlouhá.“

Kohoutům prospěl rovněž návrat druhého prověřeného útočníka Karla Pláška. „Hrál výborně. Tohle čekáme každý zápas,“ kývl Tomajko. „Doufáme, že se to bude obracet ještě víc. Snad to bude fungovat i v dalších zápasech,“ dodal Káňa.

V Olomouci podepsal podle informací MF DNES dvouletý kontrakt, vzdal se lukrativní smlouvy v Ostravě, aby měl zase radost z hokeje.

Fanoušci mu vítkovickou anabázi rychle odpustili, jako by ani nebyla. A s dresem s kohoutem na hrudi se okamžitě vrátil do staré pohody.

Ve známém prostředí, v němž působí už sedmým rokem, se znovu stává bodovým lídrem. Ukázat to bude chtít i dnes (18.00) doma proti prvním Pardubicím.