Káňův okázalý návrat do Olomouce. Trefil však sto piv, nikoli body

Upsal se jí na dva roky a v pátek doma proti Mladé Boleslavi předvedl s tradičním číslem devět na zádech okázalý comeback. Vynikal hlavně v přesilovkách, leč ani jeho gól a asistence porážce 2:3 nezabránily.

Rozporuplný návrat? „Spíš hořký,“ povzdechl si jedenatřicetiletý křídelník. „Zápas jsme měli zvládnout a mrzí, že jsme to nedotáhli. Ve druhé třetině jsme byli na koni a měli jsme to urvat. Bylo to vyrovnané a rozhodly přesilovky. Dali v nich o gól víc, měli výhodu pět na tři. Věděli jsme, že mají dobré přesilovky a potvrdili to.“

Fanoušci v Olomouci vítají navrátilce Jana Káňu.

To je takový paradox Mladé Boleslavi, nejhoršího týmu extraligy s nejlepší přesilovou hrou v extralize. Úspěšnost nad třicet procent v pátek vylepšila třemi využitými přesilovkami. Oproti tomu Olomouc před utkáním dala jediný gól ze 39 přesilových her(!). A to ještě v dvojnásobné početní výhodě... Zoufalí fanoušci už vypsali odměnu pro střelce, který se prosadí ve hře pěti proti čtyřem jako první: sto piv!

Výzva přijata! Navrátilec Káňa nejdřív těsně po konci přesilové hry připravil gólovou pozici dorážejícímu Knotkovi a v další přesilovce se trefil tradičním způsobem - střelou z první z kruhu v pokleku po přihrávce zadáka Ondruška. Oprášili zavedené vzorce.

„Cítil jsem to tak. Ani jsme se moc nebavili, každý jsme věděli, co můžeme od sebe čekat. Doufám, že to vypilujeme a bude to ještě lepší,“ přeje si. A co udělá s bečkou piva?

„Nechám to na repre pauzu, kdy bude týmová večeře. Sám to asi nevypiju, to bych nikomu neprospěl.“

Za povedené vystoupení si vysloužil pochvalu i od trenéra Jana Tomajka: „Hrál dobře, pomohl nám také v kabině.“

Zájem měla i Mladá Boleslav

Mladoboleslavský asistent Václav Pletka si posteskl: „Škoda, že nešel k nám, také jsme ho chtěli.“

Olomouc mohla litovat hlavně dvojnásobného početního oslabení, když sudí potrestal brankáře Sedláčka za posunutí branky - těžko říct, zda úmyslné, neboť tato branka vypadává ze svého postavení opakovaně. Dalším důležitým momentem bylo neproměněné trestné střílení Jakuba Navrátila v poslední minutě druhé třetiny za stavu 2:2. Proč nejel dvoubodový Káňa? „Necítil jsem se na to ještě. V létě jsem nedal žádný nájezd,“ omluvil se.

Na ledě však vypadal dobře a prolomil svou střeleckou smůlu, jež ho stála místo ve Vítkovicích.

Filip Novotný zkouší rozehrát přes několik hráčů.

„To mě těší, ale je to takové smutné. Víme, jaká je tabulka. Zápas byl důležitý,“ litoval. „Trénoval jsem nějakou chvíli sám, nebyl jsem v zápasovém tempu, po delším střídání jsem toho měl plné brýle. Když dáte gól nebo máte nahrávku, tak vám to v hlavě pomůže a únavu tolik necítíte.“

Do známého prostředí plechového zimáku, na němž strávil předchozích šest let, se těšil. „Těšil jsem na jakýkoli zápas. Tady jsem doma. Chuť na vítězství jsem měl velkou,“ přiznal.

Fanoušci ho hezky přivítali transparentem i skandováním. „Strašně mě potěšilo, že jsou rádi, že jsem se vrátil, a nikdo mi nenadával, že jsem odešel.“

Teď doufají, že Káňa bude znovu rozdílovým hráčem a pomůže Olomouci vyhrabat se z krize; z posledních deseti zápasů vyhrála jen dva. „Budu se snažit s celým týmem to zlomit. V neděli máme další šanci,“ vyhlíží domácí mač s rozjetým Litvínovem.