Gól? Jako výhra ve sportce, smál se vítkovický střelec Hruška

Při gólu vám pomohla prudká rána Alexeje Solovjova od modré čáry. Jaký je to spoluhráč?

Výborný! Přesně plní to, co od něj všichni čekají. Má parádní střelu, je kvalitní do rozehrávky a zároveň skvělý kluk do party.

Ptali jste se ho, kde přišel k tak tvrdé střele?

To ne, ale zřejmě jde o kvalitní práci v posilovně.

A vaše přesná teč byla cílená, nebo vám přálo štěstí?

Jasně že cílená... (směje se)

V závěru vám ale pomohlo zbytečné čtyřminutové vyloučení plzeňského Davida Kvasničky, že?

Tak zbytečné... Hokejka někdy vyletí a je fakt složité to kontrolovat. Pro ně to byla nešťastná náhoda, ze které my měli výhodu. Neodehráli jsme špatný zápas, to ani Plzeň. Bylo to vyrovnané, ale řekl bych, že o kousek jsme byli lepší.

Z 5. místa teď na čtvrtou Plzeň ztrácíte tři body. Jak se na to dívá po těžkém startu sezony?

Od začátku jsme se snažili hrát z pevné obrany, máme totiž kvalitní obránce. Věděli jsme, že se musí přidat útok, chtělo to nějaký gól v přesilovce. To se nám začalo dařit, tak snad to vydrží do konce sezony.