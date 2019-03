Plzeňský Eberle teď ruší olomoucké kontakty: Kamarádství jde stranou

„Budu vyhecovaný, vždyť téměř všechny kluky z Olomouce znám. Ale kamarádství jde teď stranou,“ hlásí před pondělním (19.00) startem čtvrtfinálové bitvy na západě Čech.

Loni jste zažil čtvrtfinále z druhé strany. Jak to bude prožívat?

Ptalo se mě na to víc lidí. Bude to speciální, loni jsem hrál na druhé straně. Ale teď jsem v Plzni a chci s ní udělat co nejlepší výsledek. Kamarádství nyní jde stranou. Maximálně se s klukama trošku vyhecujeme. Ale už jsem jim říkal, rušíme komunikaci, bavit se budeme zase až po čtvrtfinále.

Takže špičkování končí?

Něco proběhlo. Ale potřebuji se hlavně soustředit na svůj výkon.

S kým nejvíce jste hecovali?

Hlavně s kluky, se kterými jsem hrál v jedné lajně - Petrem Strapáčem, Honzou Knotkem. Je to play off a všichni do toho dáme úplně všechno. Bude to bojovný hokej, nečeká nás nic jednoduchého, ale věřím, že potvrdíme roli favorita.

Jenže v základní části jste s Olomoucí třikrát prohráli.

Maximálně nás to ještě víc vyhecuje. Já to beru tak, že jako tým jsme v základní části dokázali nasbírat téměř sto bodů, ukázali sílu. A uvědomuji si, že do série jdeme jako favorit. Chceme to potvrdit. K Olomouci máme veliký respekt, ale chceme postoupit dál.

Vypíšete do kabiny odměnu?

Budu muset, jinak by mě kluci zlynčovali. Něco vymyslím.

V čem je Mora jiná než loni?

Výsledky jsem sledoval, ale nemám přehled o každém utkání. Spíš hráčské výměny. Hrají bojovný hokej pořád stejný, tak jako za celou dobu, kdy jsem tam působil.

Popravdě: přál jste si Olomouc?

Na to ani nechci odpovídat, to si nechám pro sebe. Není to o tom někoho si přát či nepřát. My máme nejvyšší cíle, musíme porazit každého. A jestli teď padla Olomouc, je to pro mě sice speciální, ale to je vše. V play off si nejde vybírat soupeře. Podívejte se na předkolo, co je tam za výborné týmy. Celá sezona byla extrémně vyrovnaná, o play off se bojovalo do posledního kola. Olomouc hraje silový hokej, ale nedovedu si představit, jestli by nám někdo vyhovoval víc či méně. Je to jiná soutěž a budou rozhodovat maličkosti.

Budete muset být trpěliví?

Zápasy byly bojovné, byly o trpělivosti, záleželo hodně na prvním gólu, moc jich nepadalo. Nedá se čekat, že teď to bude něco jiného...

Řešíte, jestli v brance Mory bude Branislav Konrád, či Jan Lukáš?

Tohle sledujete spíš vy, novináři. Já se díval na výsledky, jestli dali gól kluci, se kterými jsem v kontaktu. Jestli bude v brance Braňo nebo jiný gólman, na tom nezáleží.

Ptali se vás trenéři na něco z olomouckého zákulisí?

To ne. Hráli jsme čtyři zápasy v sezoně proti sobě, týmy se mají dobře nastudované. Víme, kdo patří mezi jejich klíčové hráče, rozebereme si to a připravíme se.

Jan Eberle z Plzně zdraví diváky v Olomouci.

Hlavní personou v Olomouci je útočník Zbyněk Irgl, že?

Zbyněk je bezpochyby největší jméno v kabině. Vicemistr světa, úžasný hráč s výbornou přípravou, klukům udává směr. Za ty tři roky, co jsem tam byl, ale vyrostly i další persony, třeba Honza Knotek. Je tam od začátku, s týmem postoupil do extraligy a má velikou kvalitu.

Jinak ale Olomouci tak velká jména chybějí, ne?

To jsou pro fanoušky menší jména možná v Čechách. Na Moravě je to zase naopak. Olomouc má výborný tým, máme před ní respekt. Ale získali jsme spoustu bodů v základní části a nebudeme se schovávat za to, že nejsme favority... Jsme a chceme to potvrdit.

Vaší lajně se v závěru základní části dařilo. Bude na vás tlak?

Možná bude větší tlak. Ale s jídlem roste chuť. Na ledě dostáváme víc času než na začátku sezony a chceme to trenérům splácet. V základní části se to dařilo, vybudovali jsme si v týmu nějakou pozici. A tu chceme potvrdit i v play off. Kdo by nechtěl rozhodovat zápasy? To chce každý hráč, každý má tenhle tlak na zádech rád. Jestli ne, nemá v tomhle sportu co dělat.

Máte nějaký play off rituál?

Rituály? Já píšu diplomku, takže asi tak. Téma si nechám pro sebe. Vy byste to pak ještě hledali a to by bylo fiasko.